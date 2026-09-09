Цены на аренду квартир в Киеве в сентябре 2026 (инфографика)

Редакция Dilo проанализировала данные портала ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды недвижимости Киева по состоянию на сентябрь 2026 года. Подробный обзор цен с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Киеве в сентябре 2026

В сентябре 2026 года рынок аренды Киева продолжает демонстрировать тенденцию к росту. Согласно данным портала M2bomber, средняя стоимость аренды квартир в столице поднялась на 17,13% за последний месяц, на 22,54% за полгода и на 7,24% в годовом измерении.

Как изменились цены на аренду в Киеве — сентябрь 2026

Инфографика: m2bomber

Более подробно ситуацию с ценами на квартиры в зависимости от количества комнат и районного расположения рассмотрим ниже.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Киеву

По состоянию на начало сентября 2026 года аренда однокомнатных квартир в Киеве несколько изменилась по сравнению с предыдущим месяцем согласно данным ЛУН Статистика. Так, если в августе за «однушку» предлагали 18 500 грн в месяц, то в сентябре цена составляла 18 000 грн, то есть изменилась на 2,7%. В то время как арендаторы платили в августе 17 400 грн в месяц, а в сентябре — 16 900 грн, то есть на 2,87%.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Киеве — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

На динамику арендной платы могли повлиять сезонные факторы спроса, а также экономические факторы или изменение количества предложений жилья.

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Киева

Самые дорогие предложения по аренде однокомнатных квартир наблюдаются в таких районах, как:

Печерский — 38 100 грн;

Голосеевский — 24 000 грн;

Шевченковский — 23 000 грн.

В то же время к районам со средним ценовым сегментом аренды квартир в сентябре 2026 года относятся:

Подольский — 22 000 грн;

Соломенский — 17 700 грн;

Дарницкий — 16 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Киева — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

А вот наиболее доступное жилье можно найти в таких районах:

Святошинский — 15 000 грн;

Днепровский — 13 000 грн;

Деснянский — 10 000 грн.

Также доступные предложения по аренде однокомнатных квартир можно найти в агломерации Киева в таких населенных пунктах:

Ирпень — 18 000 грн;

Софиевская Борщаговка — 16 000 грн;

Петропавловская Борщаговка — 17 300 грн;

Вишневое — 14 000 грн;

Бровары — 14 000 грн.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие однокомнатные квартиры можно найти в домах таких типов, как:

Дореволюционные (построены до 1918 года) — 29 000 грн;

Новостройки (построены после 2010 года) — 23 000 грн.

Первая категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре. Дореволюционные же дома высоко ценятся за винтажность, высокие потолки и расположение в исторических районах Киева.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки в Киеве — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время однокомнатные квартиры «среднего ценового сегмента» можно найти в таких домах, как:

Спецпроекты (построены с 1991 по 2010 год) — 15 000 грн.

Самые дешевые варианты можно найти в домах такого типа:

Хрущевки (построены с 1956 по 1969 год) — 12 000 грн;

Панельки (построены с 1969 по 1991 год) — 12 000 грн.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на сентябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве составляет 14 000–16 000 грн. То есть больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (440) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве по состоянию на сентябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время согласно данным M2bomber, по состоянию на сентябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве составляет 15 000 грн, и по такой цене сдается 6,5% однокомнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве — сентябрь 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Киеву

Так же, как и с однокомнатными квартирами, по состоянию на начало сентября 2026 года аренда двухкомнатных квартир в Киеве несколько изменилась по сравнению с предыдущим месяцем согласно данным ЛУН Статистика. Если в начале августа средняя стоимость составляла 27 000–21 600 грн, то к сентябрю она составляла 26 000–20 800 грн, то есть на 3,7% согласно данным ЛУН Статистика.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Киеве — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по районам Киева

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве по районам: самыми дорогими районами являются:

Печерский — 49 300 грн;

Шевченковский — 31 400 грн;

Голосеевский — 31 400 грн;

Подольский — 30 000 грн.

Что касается районов со средним ценовым сегментом аренды двухкомнатных квартир в сентябре 2026 года, к ним относятся:

Соломенский — 22 000 грн;

Дарницкий — 18 800 грн;

Святошинский — 18 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Киеве по районам — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самое дешевое двухкомнатное жилье предлагают в аренду в таких районах, как:

Днепровский — 15 000 грн;

Деснянский — 12 000 грн.

Также доступные предложения по аренде двухкомнатных квартир можно найти в агломерации Киева в таких населенных пунктах:

Ирпень — 25 000 грн;

Софиевская Борщаговка — 23 000 грн;

Вишневое — 17 000 грн;

Бровары — 16 000 грн.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие квартиры традиционно предлагаются в домах таких типов, как:

Дореволюционные (построены после 1918 года) — 41 000 грн.

Новостройки (построены после 2010 года) — 38 000 грн.

В то же время двухкомнатные квартиры сдаются по средней цене в домах такого типа:

Сталинки (построены с 1918 по 1956 год) — 28 000 грн;

Спецпроекты (построены с 1991 по 2010 год) — 21 000 грн.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир в Киеве по годам застройки — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самые дешевые предложения по двухкомнатным квартирам можно найти в домах такого типа:

Хрущевки (построены с 1956 по 1969 год) — 15 000 грн;

Панельки (построены с 1969 по 1991 год) — 15 000 грн.

Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, паркингов и развитой инфраструктурой. Старые дома оцениваются за более доступную цену и часто выгодное расположение в исторических или хорошо доступных с точки зрения транспорта районах столицы.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на сентябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве составляет 15 000–20 000 грн. То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (573) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, по данным M2bomber, по состоянию на сентябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве составляет 15 400 грн, по такой цене сдается 8,5% двухкомнатных квартир в Киеве.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве — сентябрь 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир в Киеве

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Киеву

Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Киеве в сентябре 2026 года составляет 31 900 грн (если брать данные по квартирам, которые были сданы). То есть цена выросла на 3,91% по сравнению с прошлым месяцем (30 700 грн). В то же время средняя цена аренды трехкомнатных квартир в объявлениях составляет 44 200 грн, то есть снизилась на 1,34%, если сравнивать с прошлым месяцем (44 800 грн).

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Такая разница между ценами указывает на то, что цена в предложениях (объявлениях от арендодателей) часто не соответствует тем суммам, которые готовы платить арендаторы. Поэтому в последние месяцы наблюдается тенденция, при которой арендодатели постепенно корректируют цены на аренду в своих объявлениях в соответствии с реалиями рынка.

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Самыми дорогими районами для аренды 3-комнатной квартиры являются:

Печерский — 71 700 грн;

Шевченковский — 49 300 грн;

Голосеевский — 44 800 грн;

Подольский — 44 800 грн.

Что касается районов со средним ценовым сегментом аренды двухкомнатных квартир в сентябре 2026 года, к ним относятся:

Соломенский — 30 000 грн;

Дарницкий — 24 800 грн;

Святошинский — 18 000 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве по районам — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самое дешевое трехкомнатное жилье предлагают в аренду в таких районах, как:

Днепровский — 24 000 грн;

Деснянский — 15 000 грн.

Также доступные предложения по аренде трехкомнатных квартир можно найти в агломерации Киева в таких населенных пунктах:

Софиевская Борщаговка — 31 000 грн.

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по типу дома

Самые дорогие предложения по аренде трехкомнатных квартир в Киеве можно найти в домах такого типа:

Дореволюционные (построены до 1918 года) — 60 000 грн;

Новостройки (построены после 2010 года) — 62 000 грн.

Средний ценовой сегмент на трехкомнатные квартиры приходится на такие дома, как:

Сталинки (построены с 1918 по 1956 год) — 44 000 грн;

Спецпроекты (построены с 1991 по 2010 год) — 33 000 грн.

Самые дешевые предложения по двухкомнатным квартирам можно найти в домах такого типа:

Хрущевки (построены с 1956 по 1969 год) — 18 000 грн;

Панельки (построены с 1969 по 1991 год) — 18 000 грн.

Средние цены аренды 3-комнатных квартир в Киеве по годам застройки — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, паркингов и развитой инфраструктурой. Старые дома ценятся за более доступную стоимость и часто выгодное расположение в исторических районах столицы.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на сентябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве составляет 15 000–20 000 грн. То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (214]) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на сентябрь 2026 года наиболее распространенная цена составляет 19 200 грн, по такой цене сдается 7,9% квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве по состоянию на сентябрь 2026

Инфографика: m2bomber

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