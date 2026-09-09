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Ціни на оренду квартир в Києві у вересні 2026 (інфографіка)
Редакція Dilo проаналізувала дані порталу ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на орендному ринку нерухомості Києва станом на вересень 2026 року. Детальний огляд цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Як змінились ціни на оренду квартир в Києві у вересні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир в Києві
- Ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві
- Ціни на оренду трикімнатних квартир в Києві
Як змінились ціни на оренду квартир в Києві у вересні 2026
У вересні 2026 року орендний ринок Києва продовжує демонструвати тенденцію на зростання. Згідно з даними порталу M2bomber, середня вартість оренди квартир у столиці піднялася на 17,13% за останній місяць, на 22,54% за півроку та на 7,24% у річному вимірі.
Більш детально ситуацію з цінами по квартирах за кількістю кімнат та районним розташуванням розглянемо нижче.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Києві
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Києву
Станом на початок вересня 2026 року оренда однокімнатних квартир у Києві дещо змінилася порівняно з попереднім місяцем за даними ЛУН Статистика. Так, якщо в серпні за «одиничку» пропонували 18 500 грн за місяць, то у вересні ціна становила 18 000 грн, тобто змінилася на 2,7%. В той час як орендарі платили в серпні 17 400 грн за місяць, а у вересні — 16 900 грн, тобто на 2,87%.
На динаміку орендної плати могли вплинути сезонні фактори попиту, а також економічні чинники чи зміна кількості пропозицій житла.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Києва
Найдорожчі пропозиції по оренді однокімнатних квартир спостерігаються в таких районах, як:
- Печерський — 38 100 грн;
- Голосіївський — 24 000 грн;
- Шевченківський — 23 000 грн.
Водночас до районів із середнім сегментом цін на оренду квартир у вересні 2026 відносяться:
- Подільський — 22 000 грн;
- Солом'янський — 17 700 грн;
- Дарницький — 16 000 грн.
А от найдоступніше житло можна знайти у таких районах:
- Святошинський — 15 000 грн;
- Дніпровський — 13 000 грн;
- Деснянський — 10 000 грн.
Також доступні пропозиції по оренді однокімнатних квартир можна знайти в агломерації Києва в таких населених пунктах:
- Ірпінь — 18 000 грн;
- Софіївська Борщагівка — 16 000 грн;
- Петропавлівська Борщагівка — 17 300 грн;
- Вишневе — 14 000 грн;
- Бровари — 14 000 грн.
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови
Найдорожчі однокімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів, як:
- Дореволюційні (побудовані до 1918 року) — 29 000 грн;
- Новобудови (побудовані після 2010 року) — 23 000 грн.
Перша категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі. Дореволюційні ж будинки високо цінуються за вінтажність, високі стелі та розташування в історичних районах Києва.
Водночас однокімнатні квартири «середнього цінового сегменту» можна знайти в таких будинках, як:
- Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) — 15 000 грн.
Найдешевші варіанти можна знайти в будинках такого типу:
- Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) — 12 000 грн;
- Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) — 12 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Києві становить 14 000 – 16 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (440) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас згідно з даними M2bomber, станом на вересень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Києві становить 15 000 грн, і за такою ціною здається 6,5% однокімнатних квартир.
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Києву
Так само, як і з однокімнатними квартирами, станом на початок вересня 2026 року оренда двокімнатних квартир у Києві дещо змінилася порівняно з попереднім місяцем за даними ЛУН Статистика. Якщо на початку серпня середня вартість становила 27 000 – 21 600 грн, то до вересня вона становила 26 000 – 20 800 грн, тобто на 3,7% за даними ЛУН Статистика.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по районах Києва
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві по районах найдорожчими районами є:
- Печерський — 49 300 грн;
- Шевченківський — 31 400 грн;
- Голосіївський — 31 400 грн;
- Подільський — 30 000 грн.
Щодо районів із середнім сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у вересні 2026, до них належать:
- Солом'янський — 22 000 грн;
- Дарницький — 18 800 грн;
- Святошинський — 18 000 грн.
Найдешевше двокімнатне житло пропонують до оренди у таких районах, як:
- Дніпровський — 15 000 грн;
- Деснянський — 12 000 грн.
Також доступні пропозиції по оренді двокімнатних квартир можна знайти в агломерації Києва в таких населених пунктах:
- Ірпінь — 25 000 грн;
- Софіївська Борщагівка — 23 000 грн;
- Вишневе — 17 000 грн;
- Бровари — 16 000 грн.
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови
Найдорожчі квартири традиційно пропонуються у будинках таких типів, як:
- Дореволюційні (побудовані після 1918 року) — 41 000 грн.
- Новобудови (побудовані після 2010 року) — 38 000 грн.
Водночас двокімнатні квартири здають за середньою ціною у будинках такого типу:
- Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) — 28 000 грн;
- Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) — 21 000 грн.
Найдешевші пропозиції по двокімнатних квартирах можна знайти в будинках такого типу:
- Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) — 15 000 грн;
- Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) — 15 000 грн.
Новобудови приваблюють орендарів сучасним плануванням, якісним ремонтом, наявністю ліфтів, паркінгів та розвиненою інфраструктурою. Старі будинки оцінюються за більш доступну ціну та часто вигідне розташування в історичних або добре транспортно доступних районах столиці.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Києві становить 15 000 – 20 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (573) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас за даними M2bomber, станом на вересень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Києві становить 15 400 грн, за такою ціною здається 8,5% двокімнатних квартир у Києві.
Ціни на оренду трикімнатних квартир в Києві
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Києву
Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Києві у вересні 2026 року становить 31 900 грн (якщо брати дані по квартирах, що були здані). Тобто ціна зросла на 3,91% порівняно з минулим місяцем (30 700 грн). Водночас середня ціна на оренду трикімнатних квартир в оголошеннях становить 44 200 грн, тобто знизилася на 1,34%, якщо порівнювати з минулим місяцем (44 800 грн).
Така різниця між цінами вказує на те, що ціна в пропозиціях (оголошеннях від орендодавців) часто не відповідає тим сумам, які готові платити орендарі. Тому останніми місяцями спостерігається тенденція, де орендодавці поступово коригують ціни на оренду в своїх оголошеннях відповідно до реалій ринку.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах
Найдорожчими районами для оренди 3-кімнатної квартири є:
- Печерський — 71 700 грн;
- Шевченківський — 49 300 грн;
- Голосіївський — 44 800 грн;
- Подільський — 44 800 грн.
Щодо районів із середнім сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у вересні 2026, до них належать:
- Солом'янський — 30 000 грн;
- Дарницький — 24 800 грн;
- Святошинський — 18 000 грн.
Найдешевше трикімнатне житло пропонують до оренди у таких районах, як:
- Дніпровський — 24 000 грн;
- Деснянський — 15 000 грн.
Також доступні пропозиції по оренді трикімнатних квартир можна знайти в агломерації Києва в таких населених пунктах:
- Софіївська Борщагівка — 31 000 грн.
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за типом будинку
Найдорожчі пропозиції по оренді трикімнатних квартир в Києві можна знайти у будинках такого типу:
- Дореволюційні (побудовані до 1918 року) — 60 000 грн;
- Новобудови (побудовані після 2010 року) — 62 000 грн.
Середній сегмент цін на трикімнатні квартири припадає на такі будинки, як:
- Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) — 44 000 грн;
- Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) — 33 000 грн.
Найдешевші пропозиції по двокімнатних квартирах можна знайти в будинках такого типу:
- Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) — 18 000 грн;
- Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) — 18 000 грн.
Новобудови приваблюють орендарів сучасним плануванням, якісним ремонтом, наявністю ліфтів, паркінгів та розвиненою інфраструктурою. Старі будинки оцінюються за більш доступну ціну та часто вигідне розташування в історичних районах столиці.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Києві становить 15 000 – 20 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (214]) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
За даними M2bomber, станом на вересень 2026 року найбільш поширена ціна становить 19 200 грн, за такою ціною здається 7,9% квартир.
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