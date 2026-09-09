Ціни на оренду квартир в Києві у вересні 2026 (інфографіка)

Редакція Dilo проаналізувала дані порталу ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на орендному ринку нерухомості Києва станом на вересень 2026 року. Детальний огляд цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на оренду квартир в Києві у вересні 2026

У вересні 2026 року орендний ринок Києва продовжує демонструвати тенденцію на зростання. Згідно з даними порталу M2bomber, середня вартість оренди квартир у столиці піднялася на 17,13% за останній місяць, на 22,54% за півроку та на 7,24% у річному вимірі.

Як змінилися ціни на оренду в Києві — вересень 2026

Інфографіка: m2bomber

Більш детально ситуацію з цінами по квартирах за кількістю кімнат та районним розташуванням розглянемо нижче.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Києві

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Києву

Станом на початок вересня 2026 року оренда однокімнатних квартир у Києві дещо змінилася порівняно з попереднім місяцем за даними ЛУН Статистика. Так, якщо в серпні за «одиничку» пропонували 18 500 грн за місяць, то у вересні ціна становила 18 000 грн, тобто змінилася на 2,7%. В той час як орендарі платили в серпні 17 400 грн за місяць, а у вересні — 16 900 грн, тобто на 2,87%.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Києві — вересень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

На динаміку орендної плати могли вплинути сезонні фактори попиту, а також економічні чинники чи зміна кількості пропозицій житла.

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Києва

Найдорожчі пропозиції по оренді однокімнатних квартир спостерігаються в таких районах, як:

Печерський — 38 100 грн;

Голосіївський — 24 000 грн;

Шевченківський — 23 000 грн.

Водночас до районів із середнім сегментом цін на оренду квартир у вересні 2026 відносяться:

Подільський — 22 000 грн;

Солом'янський — 17 700 грн;

Дарницький — 16 000 грн.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир по районах Києва — вересень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

А от найдоступніше житло можна знайти у таких районах:

Святошинський — 15 000 грн;

Дніпровський — 13 000 грн;

Деснянський — 10 000 грн.

Також доступні пропозиції по оренді однокімнатних квартир можна знайти в агломерації Києва в таких населених пунктах:

Ірпінь — 18 000 грн;

Софіївська Борщагівка — 16 000 грн;

Петропавлівська Борщагівка — 17 300 грн;

Вишневе — 14 000 грн;

Бровари — 14 000 грн.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі однокімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів, як:

Дореволюційні (побудовані до 1918 року) — 29 000 грн;

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 23 000 грн.

Перша категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі. Дореволюційні ж будинки високо цінуються за вінтажність, високі стелі та розташування в історичних районах Києва.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови в Києві — вересень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас однокімнатні квартири «середнього цінового сегменту» можна знайти в таких будинках, як:

Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) — 15 000 грн.

Найдешевші варіанти можна знайти в будинках такого типу:

Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) — 12 000 грн;

Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) — 12 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Києві становить 14 000 – 16 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (440) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві станом на вересень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас згідно з даними M2bomber, станом на вересень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Києві становить 15 000 грн, і за такою ціною здається 6,5% однокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві — вересень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Києву

Так само, як і з однокімнатними квартирами, станом на початок вересня 2026 року оренда двокімнатних квартир у Києві дещо змінилася порівняно з попереднім місяцем за даними ЛУН Статистика. Якщо на початку серпня середня вартість становила 27 000 – 21 600 грн, то до вересня вона становила 26 000 – 20 800 грн, тобто на 3,7% за даними ЛУН Статистика.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Києві — вересень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по районах Києва

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві по районах найдорожчими районами є:

Печерський — 49 300 грн;

Шевченківський — 31 400 грн;

Голосіївський — 31 400 грн;

Подільський — 30 000 грн.

Щодо районів із середнім сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у вересні 2026, до них належать:

Солом'янський — 22 000 грн;

Дарницький — 18 800 грн;

Святошинський — 18 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Києві за районами — вересень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдешевше двокімнатне житло пропонують до оренди у таких районах, як:

Дніпровський — 15 000 грн;

Деснянський — 12 000 грн.

Також доступні пропозиції по оренді двокімнатних квартир можна знайти в агломерації Києва в таких населених пунктах:

Ірпінь — 25 000 грн;

Софіївська Борщагівка — 23 000 грн;

Вишневе — 17 000 грн;

Бровари — 16 000 грн.

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі квартири традиційно пропонуються у будинках таких типів, як:

Дореволюційні (побудовані після 1918 року) — 41 000 грн.

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 38 000 грн.

Водночас двокімнатні квартири здають за середньою ціною у будинках такого типу:

Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) — 28 000 грн;

Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) — 21 000 грн.

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир в Києві за роками забудови — вересень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдешевші пропозиції по двокімнатних квартирах можна знайти в будинках такого типу:

Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) — 15 000 грн;

Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) — 15 000 грн.

Новобудови приваблюють орендарів сучасним плануванням, якісним ремонтом, наявністю ліфтів, паркінгів та розвиненою інфраструктурою. Старі будинки оцінюються за більш доступну ціну та часто вигідне розташування в історичних або добре транспортно доступних районах столиці.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Києві становить 15 000 – 20 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (573) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві — вересень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас за даними M2bomber, станом на вересень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Києві становить 15 400 грн, за такою ціною здається 8,5% двокімнатних квартир у Києві.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві — вересень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир в Києві

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Києву

Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Києві у вересні 2026 року становить 31 900 грн (якщо брати дані по квартирах, що були здані). Тобто ціна зросла на 3,91% порівняно з минулим місяцем (30 700 грн). Водночас середня ціна на оренду трикімнатних квартир в оголошеннях становить 44 200 грн, тобто знизилася на 1,34%, якщо порівнювати з минулим місяцем (44 800 грн).

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Києві — вересень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Така різниця між цінами вказує на те, що ціна в пропозиціях (оголошеннях від орендодавців) часто не відповідає тим сумам, які готові платити орендарі. Тому останніми місяцями спостерігається тенденція, де орендодавці поступово коригують ціни на оренду в своїх оголошеннях відповідно до реалій ринку.

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчими районами для оренди 3-кімнатної квартири є:

Печерський — 71 700 грн;

Шевченківський — 49 300 грн;

Голосіївський — 44 800 грн;

Подільський — 44 800 грн.

Щодо районів із середнім сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у вересні 2026, до них належать:

Солом'янський — 30 000 грн;

Дарницький — 24 800 грн;

Святошинський — 18 000 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Києві за районами — вересень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдешевше трикімнатне житло пропонують до оренди у таких районах, як:

Дніпровський — 24 000 грн;

Деснянський — 15 000 грн.

Також доступні пропозиції по оренді трикімнатних квартир можна знайти в агломерації Києва в таких населених пунктах:

Софіївська Борщагівка — 31 000 грн.

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за типом будинку

Найдорожчі пропозиції по оренді трикімнатних квартир в Києві можна знайти у будинках такого типу:

Дореволюційні (побудовані до 1918 року) — 60 000 грн;

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 62 000 грн.

Середній сегмент цін на трикімнатні квартири припадає на такі будинки, як:

Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) — 44 000 грн;

Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) — 33 000 грн.

Найдешевші пропозиції по двокімнатних квартирах можна знайти в будинках такого типу:

Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) — 18 000 грн;

Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) — 18 000 грн.

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир в Києві за роками забудови — вересень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Новобудови приваблюють орендарів сучасним плануванням, якісним ремонтом, наявністю ліфтів, паркінгів та розвиненою інфраструктурою. Старі будинки оцінюються за більш доступну ціну та часто вигідне розташування в історичних районах столиці.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Києві становить 15 000 – 20 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (214]) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на вересень 2026 року найбільш поширена ціна становить 19 200 грн, за такою ціною здається 7,9% квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві станом на вересень 2026

Інфографіка: m2bomber

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