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Ціни на оренду квартир в Одесі у вересні 2026 (інфографіка)
Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, щоб з'ясувати ситуацію на ринку оренди Одеси станом на вересень 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у вересні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі
- Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі
- Ціни на оренду трикімнатних квартир в Одесі
Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у вересні 2026
Згідно з даними ЛУН Статистика, за останні півроку ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 17%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 16%, а оренда трикімнатних також зросла на 18% порівняно з початком року.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Одесі
За даними ЛУН Статистика, у вересні 2026 року середня вартість оренди однокімнатних квартир змінилася. Якщо в серпні вона становила 15 000 грн, то у вересні ціна впала до 14 000 грн, тобто на 6,7%.
Водночас орендарі, які в серпні орендували квартири в середньому за 11 500 грн, у вересні сплачували приблизно 11 200 грн, тобто на 2,6% менше.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Одеси
Найдорожчі пропозиції по оренді однокімнатних квартир спостерігаються в таких районах, як:
- Приморський — 15 700 грн;
- Хаджибейський — 13 800 грн;
- Київський — 12 000 грн.
Водночас до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у вересні 2026 відносяться:
- Пересипський — 9 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі становить 12 000–14 000 грн.
Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (476) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
За даними M2bomber, станом на вересень 2026 року найпоширеніша ціна оренди однокімнатних квартир в Одесі становить 12 000 грн — саме за такою ціною виставлено 7% усіх однокімнатних квартир.
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Одесі
У вересні 2026 року в Одесі зафіксовано падіння цін на оренду двокімнатних квартир як у пропозиціях орендодавців, так і у фактичних угодах орендарів. Якщо в серпні середня вартість пропозицій становила 20 000 грн, то у вересні вона впала до 17 900 грн, тобто на 10,5%. Водночас орендарі, які в серпні знімали житло в середньому за 16 000 грн, у вересні платили приблизно 14 300 грн, тобто на 10,6% менше.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі по районах
Найдорожчим районом традиційно виступає:
- Приморський — 20 000 грн.
За ним іде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у вересні 2026, до якого належать:
- Хаджибейський — 17 000 грн;
- Київський — 15 000 грн;
- Пересипський — 10 500 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир в Одесі становить 10 000–15 000 грн.
Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (322) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
За даними M2bomber, станом на вересень 2026 року найпоширеніша ціна оренди двокімнатних квартир в Одесі становить 15 200 грн — саме за такою ціною виставлено 7,1% усіх двокімнатних квартир.
Ціни на оренду трикімнатних квартир в Одесі
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Одесі
Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Одесі у вересні 2026 також змінилася за останній місяць. Якщо на початку серпня 2026 року ціна на оренду трикімнатної квартири в Одесі становила в середньому 25 000 грн, то на середину вересня ціна впала до 24 700 грн, тобто на 1,2%.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах
Найдорожчим районом для оренди 3-кімнатної квартири незмінно виступає:
- Приморський — 29 100 грн;
- Київський — 15 800 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир в Одесі становить 10 000–15 000 грн.
Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (82) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
За даними M2bomber, станом на вересень 2026 року найпоширеніша ціна оренди трикімнатних квартир в Одесі становить 12 000 грн — саме за такою ціною виставлено 8,2% усіх трикімнатних квартир.
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