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Ціни на оренду квартир в Одесі у вересні 2026 (інфографіка)

Одеса
Ціни на оренду квартир в Одесі у вересні 2026 (інфографіка)

Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, щоб з'ясувати ситуацію на ринку оренди Одеси станом на вересень 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у вересні 2026

Згідно з даними ЛУН Статистика, за останні півроку ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 17%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 16%, а оренда трикімнатних також зросла на 18% порівняно з початком року.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Одесі

За даними ЛУН Статистика, у вересні 2026 року середня вартість оренди однокімнатних квартир змінилася. Якщо в серпні вона становила 15 000 грн, то у вересні ціна впала до 14 000 грн, тобто на 6,7%.

Водночас орендарі, які в серпні орендували квартири в середньому за 11 500 грн, у вересні сплачували приблизно 11 200 грн, тобто на 2,6% менше.

Фото 2 — Ціни на оренду квартир в Одесі у вересні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Одесі — вересень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Одеси

Найдорожчі пропозиції по оренді однокімнатних квартир спостерігаються в таких районах, як:

  • Приморський — 15 700 грн;
  • Хаджибейський — 13 800 грн;
  • Київський — 12 000 грн.

Водночас до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у вересні 2026 відносяться:

  • Пересипський — 9 000 грн.
Фото 3 — Ціни на оренду квартир в Одесі у вересні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир по районах Одеси — вересень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі становить 12 000–14 000 грн.

Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (476) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 4 — Ціни на оренду квартир в Одесі у вересні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі станом на вересень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на вересень 2026 року найпоширеніша ціна оренди однокімнатних квартир в Одесі становить 12 000 грн — саме за такою ціною виставлено 7% усіх однокімнатних квартир.

Фото 5 — Ціни на оренду квартир в Одесі у вересні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі — вересень 2026
Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Одесі

У вересні 2026 року в Одесі зафіксовано падіння цін на оренду двокімнатних квартир як у пропозиціях орендодавців, так і у фактичних угодах орендарів. Якщо в серпні середня вартість пропозицій становила 20 000 грн, то у вересні вона впала до 17 900 грн, тобто на 10,5%. Водночас орендарі, які в серпні знімали житло в середньому за 16 000 грн, у вересні платили приблизно 14 300 грн, тобто на 10,6% менше. 

Фото 6 — Ціни на оренду квартир в Одесі у вересні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Одесі — вересень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі по районах

Найдорожчим районом традиційно виступає:

  • Приморський — 20 000 грн.

За ним іде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у вересні 2026, до якого належать:

  • Хаджибейський — 17 000 грн;
  • Київський — 15 000 грн;
  • Пересипський — 10 500 грн.
Фото 7 — Ціни на оренду квартир в Одесі у вересні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Одесі за районами — вересень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир в Одесі становить 10 000–15 000 грн.

Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (322) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 8 — Ціни на оренду квартир в Одесі у вересні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі станом на вересень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на вересень 2026 року найпоширеніша ціна оренди двокімнатних квартир в Одесі становить 15 200 грн — саме за такою ціною виставлено 7,1% усіх двокімнатних квартир.

Фото 9 — Ціни на оренду квартир в Одесі у вересні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі — вересень 2026
Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир в Одесі 

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Одесі

Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Одесі у вересні 2026 також змінилася за останній місяць. Якщо на початку серпня 2026 року ціна на оренду трикімнатної квартири в Одесі становила в середньому 25 000 грн, то на середину вересня ціна впала до 24 700 грн, тобто на 1,2%. 

Фото 10 — Ціни на оренду квартир в Одесі у вересні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Одесі — вересень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчим районом для оренди 3-кімнатної квартири незмінно виступає:

  • Приморський — 29 100 грн;
  • Київський — 15 800 грн.
Фото 11 — Ціни на оренду квартир в Одесі у вересні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Одесі за районами — вересень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир в Одесі становить 10 000–15 000 грн.

Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (82) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 12 — Ціни на оренду квартир в Одесі у вересні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі станом на вересень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на вересень 2026 року найпоширеніша ціна оренди трикімнатних квартир в Одесі становить 12 000 грн — саме за такою ціною виставлено 8,2% усіх трикімнатних квартир.

Фото 13 — Ціни на оренду квартир в Одесі у вересні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі — вересень 2026
Інфографіка: m2bomber

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