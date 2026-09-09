Ціни на оренду квартир у Дніпрі у вересні 2026 (інфографіка)

Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості , зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на ринку оренди Дніпра станом на вересень 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на оренду квартир у Дніпрі у вересні 2026

Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 17%, тоді як ціна на оренду «двійок» підскочила на 38% грн за місяць 32%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Дніпру

Станом на початок вересня 2026 року оренда однокімнатних квартир у Дніпрі змінилася порівняно з попереднім місяцем. Якщо на початку серпня середня ціна оренди «однушок» становила 13 000 грн, то на початок вересня вона зросла до 14 000 грн. Тобто ціна піднялася на 7,69%.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Дніпрі (жовтий графік) — вересень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Дніпра

Лідерами серед найдорожчих районів для оренди залишаються:

Соборний — 20 000 грн;

Шевченківський — 18 000 грн.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир по районах Дніпра — вересень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди однокімнатних квартир у Дніпрі становить 10 000–12 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди однокімнатних квартир (близько 42) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче. Така сама кількість “одиничок” пропонують в діапазоні цін 12 000–14 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі станом на вересень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на вересень 2026 року найпоширеніша ціна оренди однокімнатних квартир у Дніпрі становить 7 800 грн — саме за такою ціною виставлено 9,5% усіх однокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі — вересень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Дніпру

Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то порівняно з попереднім місяцем ціна оренди двокімнатних квартир у Дніпрі також змінилася. На початку серпня 2026 року середня ціна становила 20 000 грн, а на середину вересня вона піднялася до 22 000 грн, тобто на 10%.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Дніпрі (червоний графік) — вересень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по районах Дніпра

Лідерами серед найдорожчих районів для оренди залишаються:

Соборний — 25 000 грн;

Шевченківський — 22 000 грн;

Центральний — 22 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир по районах Дніпра — вересень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди двокімнатних квартир у Дніпрі становить 22 000–24 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди двокімнатних квартир (близько по 62) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі станом на вересень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на вересень 2026 року найпоширеніша ціна оренди двокімнатних квартир у Дніпрі становить 12 000 грн — саме за такою ціною виставлено 10,8% усіх двокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі — вересень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир у Дніпрі

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Дніпру

Ціна оренди трикімнатної квартири у Дніпрі також змінилася порівняно з попереднім місяцем. На початку серпня 2026 року оренда трикімнатних квартир становила близько 23 000 грн, а на середині вересня ринок демонструє зростання на 8,7%, тобто до 25 000 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Дніпрі (синій графік) — вересень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах Дніпра

Лідерами серед найдорожчих районів для оренди залишаються:

Соборний — 15 000 грн;

Шевченківський — 20 000 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир по районах Дніпра — вересень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2026 року найпоширеніші цінові діапазони оренди трикімнатних квартир у Дніпрі становлять 15 000–20 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир (близько по 55) припадає саме на цей діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі — вересень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на вересень 2026 року найпоширеніша ціна оренди трикімнатних квартир у Дніпрі становить 15 200 грн — саме за такою ціною виставлено 10,3% усіх трикімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі — вересень 2026

Інфографіка: m2bomber

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