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Ціни на оренду квартир у Дніпрі у вересні 2026 (інфографіка)
Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на ринку оренди Дніпра станом на вересень 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Як змінились ціни на оренду квартир у Дніпрі у вересні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі
- Ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі
- Ціни на оренду трикімнатних квартир у Дніпрі
Як змінились ціни на оренду квартир у Дніпрі у вересні 2026
Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 17%, тоді як ціна на оренду «двійок» підскочила на 38% грн за місяць 32%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Дніпру
Станом на початок вересня 2026 року оренда однокімнатних квартир у Дніпрі змінилася порівняно з попереднім місяцем. Якщо на початку серпня середня ціна оренди «однушок» становила 13 000 грн, то на початок вересня вона зросла до 14 000 грн. Тобто ціна піднялася на 7,69%.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Дніпра
Лідерами серед найдорожчих районів для оренди залишаються:
- Соборний — 20 000 грн;
- Шевченківський — 18 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди однокімнатних квартир у Дніпрі становить 10 000–12 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди однокімнатних квартир (близько 42) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче. Така сама кількість “одиничок” пропонують в діапазоні цін 12 000–14 000 грн.
За даними M2bomber, станом на вересень 2026 року найпоширеніша ціна оренди однокімнатних квартир у Дніпрі становить 7 800 грн — саме за такою ціною виставлено 9,5% усіх однокімнатних квартир.
Ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Дніпру
Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то порівняно з попереднім місяцем ціна оренди двокімнатних квартир у Дніпрі також змінилася. На початку серпня 2026 року середня ціна становила 20 000 грн, а на середину вересня вона піднялася до 22 000 грн, тобто на 10%.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по районах Дніпра
Лідерами серед найдорожчих районів для оренди залишаються:
- Соборний — 25 000 грн;
- Шевченківський — 22 000 грн;
- Центральний — 22 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди двокімнатних квартир у Дніпрі становить 22 000–24 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди двокімнатних квартир (близько по 62) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
За даними M2bomber, станом на вересень 2026 року найпоширеніша ціна оренди двокімнатних квартир у Дніпрі становить 12 000 грн — саме за такою ціною виставлено 10,8% усіх двокімнатних квартир.
Ціни на оренду трикімнатних квартир у Дніпрі
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Дніпру
Ціна оренди трикімнатної квартири у Дніпрі також змінилася порівняно з попереднім місяцем. На початку серпня 2026 року оренда трикімнатних квартир становила близько 23 000 грн, а на середині вересня ринок демонструє зростання на 8,7%, тобто до 25 000 грн.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах Дніпра
Лідерами серед найдорожчих районів для оренди залишаються:
- Соборний — 15 000 грн;
- Шевченківський — 20 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2026 року найпоширеніші цінові діапазони оренди трикімнатних квартир у Дніпрі становлять 15 000–20 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир (близько по 55) припадає саме на цей діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
За даними M2bomber, станом на вересень 2026 року найпоширеніша ціна оренди трикімнатних квартир у Дніпрі становить 15 200 грн — саме за такою ціною виставлено 10,3% усіх трикімнатних квартир.
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