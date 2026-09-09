Цены на аренду квартир в Днепре в сентябре 2026 (инфографика)

Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости , в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды Днепра по состоянию на сентябрь 2026 года. Детальный обзор арендных цен с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Днепре в сентябре 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена аренды однокомнатных квартир выросла на 17%, тогда как цена аренды «двушек» подскочила на 38% грн в месяц 32%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Днепру

По состоянию на начало сентября 2026 года аренда однокомнатных квартир в Днепре изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. Если в начале августа средняя цена аренды «однушек» составляла 13 000 грн, то к началу сентября она выросла до 14 000 грн. То есть цена поднялась на 7,69%.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Днепре (желтый график) — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Днепра

Лидерами среди самых дорогих районов для аренды остаются:

Соборный — 20 000 грн;

Шевченковский — 18 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Днепра — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самая распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на сентябрь 2026 года самый распространенный ценовой диапазон аренды однокомнатных квартир в Днепре составляет 10 000–12 000 грн. Больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (около 42) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже. Такое же количество «однушек» предлагают в диапазоне цен 12 000–14 000 грн.

Самая распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре по состоянию на сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на сентябрь 2026 года самая распространенная цена аренды однокомнатных квартир в Днепре составляет 7 800 грн — именно по такой цене выставлено 9,5% всех однокомнатных квартир.

Самая распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре — сентябрь 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Днепру

Если опираться на данные ЛУН Статистика, то по сравнению с предыдущим месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Днепре также изменилась. В начале августа 2026 года средняя цена составляла 20 000 грн, а к середине сентября она поднялась до 22 000 грн, то есть на 10%.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Днепре (красный график) — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по районам Днепра

Лидерами среди самых дорогих районов для аренды остаются:

Соборный — 25 000 грн;

Шевченковский — 22 000 грн;

Центральный — 22 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир по районам Днепра — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самая распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на сентябрь 2026 года самый распространенный ценовой диапазон аренды двухкомнатных квартир в Днепре составляет 22 000–24 000 грн. Больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (около 62) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Самая распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре по состоянию на сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на сентябрь 2026 года самая распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Днепре составляет 12 000 грн — именно по такой цене выставлено 10,8% всех двухкомнатных квартир.

Самая распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре — сентябрь 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир в Днепре

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Днепру

Цена аренды трехкомнатной квартиры в Днепре также изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. В начале августа 2026 года аренда трехкомнатных квартир составляла около 23 000 грн, а к середине сентября рынок демонстрирует рост на 8,7%, то есть до 25 000 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Днепре (синий график) — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам Днепра

Лидерами среди самых дорогих районов для аренды остаются:

Соборный — 15 000 грн;

Шевченковский — 20 000 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир по районам Днепра — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самая распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на сентябрь 2026 года наиболее распространенные ценовые диапазоны аренды трехкомнатных квартир в Днепре составляют 15 000–20 000 грн. Больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (около 55) приходится именно на этот диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Самая распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Днепре — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на сентябрь 2026 года самая распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Днепре составляет 15 200 грн — именно по такой цене выставлено 10,3% всех трехкомнатных квартир.

Самая распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Днепре — сентябрь 2026

Инфографика: m2bomber

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