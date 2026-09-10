Цены на аренду квартир в Харькове в сентябре 2026 (инфографика)

Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды Харькова по состоянию на сентябрь 2026 года. Подробный обзор арендных цен с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Харькове в сентябре 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 89%, тогда как двухкомнатные квартиры подорожали на 115%, а «трешки» выросли в цене фактически вдвое.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Харькове

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Харькову

По состоянию на начало сентября 2026 года аренда однокомнатных квартир в Харькове изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. Так, если в начале августа аренда «однушки» стоила 8 000 грн, то в сентябре цена составила 8 500 грн, то есть выросла на 6,25%.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Харькове (желтый график) — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Харькова

Харьковский рынок аренды недвижимости в целом отличается более низкими ценами по сравнению, например, с Киевом или Львовом.Лидером среди самых дорогих районов для аренды остается:

Шевченковский (центр города) — 10 000 грн.

Самые бюджетные цены на аренду квартир предлагаются в районах:

Киевский — 8 000 грн;

Салтовский — 7 500 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Харькова — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на сентябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды однокомнатных квартир в Харькове составляет 6 000–8 000 грн. Больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (около 91) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове по состоянию на сентябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на сентябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды однокомнатных квартир в Харькове составляет 8 000 грн — именно по такой цене выставлено 10,9% всех однокомнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове — сентябрь 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Харькову

По состоянию на начало сентября 2026 года динамика аренды двухкомнатных квартир в Харькове выглядит так же, как и с однокомнатными квартирами, если опираться на данные ЛУН Статистика. Средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в городе удерживается на уровне 14 000 грн, хотя в августе она составляла 14 800 грн в месяц. То есть цена упала на 5,41%.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Харькове (красный график) — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по районам Харькова

Харьковский рынок аренды недвижимости в целом отличается более низкими ценами по сравнению, например, с Киевом или Львовом.Лидером среди самых дорогих районов для аренды остается:

Шевченковский (центр города) — 16 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир по районам Харькова — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на сентябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды двухкомнатных квартир в Харькове составляет 10 000–15 000 грн. Больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (около 92) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове по состоянию на сентябрь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на сентябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Харькове составляет 15 000 грн — именно по такой цене выставлено 12,5% всех двухкомнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове — сентябрь 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир в Харькове

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Харькову

В отличие от одно- и двухкомнатных квартир, ценовой сегмент трехкомнатных квартир в Харькове также демонстрирует стабильный характер динамики. Так, по состоянию на начало сентября средняя цена на «трешку» составляет 20 000 грн, тогда как в начале августа цена была такой же.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Харькове (синий график) — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам Харькова

Харьковский рынок аренды недвижимости в целом отличается более низкими ценами по сравнению, например, с Киевом или Львовом.Лидером среди самых дорогих районов для аренды остается:

Шевченковский (центр города) — 28 500 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир по районам Харькова — сентябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Харькове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на сентябрь 2026 года наиболее распространенный ценовой диапазон аренды трехкомнатных квартир в Харькове составляет 10 000–15 000 грн.Больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (около 32) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Харькове

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на сентябрь 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Харькове составляет 15 200 грн — именно по такой цене выставлено 8,7% всех трехкомнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Харькове — сентябрь 2026

Инфографика: m2bomber

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