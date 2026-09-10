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Ціни на оренду квартир у Харкові у вересні 2026 (інфографіка)
Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, щоб з'ясувати ситуацію на ринку оренди Харкова станом на вересень 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Як змінились ціни на оренду квартир у Харкові у вересні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир у Харкові
- Ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові
- Ціни на оренду трикімнатних квартир у Харкові
Як змінились ціни на оренду квартир у Харкові у вересні 2026
Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 89%, тоді як двокімнатні квартири підскочили в ціні на 115%, а “трійки” підросли в ціні фактично вдвічі.
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Харкові
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Харкову
Станом на початок вересня 2026 року оренда однокімнатних квартир у Харкові змінилася порівняно з попереднім місяцем. Так, якщо на початку серпня оренда «одинички» коштувала 8 000 грн, то у вересні ціна становила 8 500 грн, тобто піднялася на 6,25%.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Харкова
Харківський ринок оренди нерухомості загалом вирізняється нижчими цінами порівняно, наприклад, з Києвом чи Львовом.
Лідером серед найдорожчих районів для оренди залишається:
- Шевченківський (центр міста) — 10 000 грн.
Найбюджетніші ціни на оренду квартири пропонуються у районах:
- Київський — 8 000 грн;
- Салтівський — 7 500 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Харкові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди однокімнатних квартир у Харкові становить 6 000–8 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди однокімнатних квартир (близько 91) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
За даними M2bomber, станом на вересень 2026 року найпоширеніша ціна оренди однокімнатних квартир у Харкові становить 8 000 грн — саме за такою ціною виставлено 10,9% усіх однокімнатних квартир.
Ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Харкову
Станом на початок вересня 2026 року динаміка оренди двокімнатних квартир у Харкові виглядає так само, як і з однокімнатними квартирами, якщо спиратися на дані ЛУН Статистика. Середня ціна на оренду двокімнатних квартир у місті утримується на рівні 14 000 грн, хоча у серпні вона становила 14 800 грн за місяць. Тобто ціна впала на 5,41%.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по районах Харкова
Харківський ринок оренди нерухомості загалом вирізняється нижчими цінами порівняно, наприклад, з Києвом чи Львовом.
Лідером серед найдорожчих районів для оренди залишається:
- Шевченківський (центр міста) — 16 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Харкові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди двокімнатних квартир у Харкові становить 10 000–15 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди двокімнатних квартир (близько 92) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
За даними M2bomber, станом на вересень 2026 року найпоширеніша ціна оренди двокімнатних квартир у Харкові становить 15 000 грн — саме за такою ціною виставлено 12,5% усіх двокімнатних квартир.
Ціни на оренду трикімнатних квартир у Харкові
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Харкову
На відміну від одно- та двокімнатних квартир, ціновий сегмент трикімнатних квартир у Харкові також демонструє стабільний характер динаміки. Так, станом на початок вересня середня ціна на «трійку» становить 20 000 грн, тоді як на початку серпня ціна була такою самою.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах Харкова
Харківський ринок оренди нерухомості загалом вирізняється нижчими цінами порівняно, наприклад, з Києвом чи Львовом.
Лідером серед найдорожчих районів для оренди залишається:
- Шевченківський (центр міста) — 28 500 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Харкові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди трикімнатних квартир у Харкові становить 10 000–15 000 грн.
Найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир (близько 32) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
За даними M2bomber, станом на вересень 2026 року найпоширеніша ціна оренди трикімнатних квартир у Харкові становить 15 200 грн — саме за такою ціною виставлено 8,7% усіх трикімнатних квартир.
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