Топ-5 самых надежных застройщиков Киева: уверенные темпы строительства и минимум задержек

Рынок недвижимости относится к наиболее динамичным отраслям экономики: он постоянно развивается и меняется, появляются новые игроки, а другие компании прекращают функционировать. Как отличить ответственного девелопера от заморозившего строительство? Как убедиться, что компания вовремя введет в эксплуатацию уже построенный объект?

Сегодня публикуем рейтинг самых надежных киевских застройщиков по версии vn.com.ua

Как считается рейтинг

Первое, на что мы обращали внимание, составляя топ – это срок работы строительной компании. Конечно, даже несколько десятилетий еще не гарантируют успешного завершения строительства и сдачи объекта (вспомнить хотя бы печально известный «Укрстрой»). Однако если застройщик пережил несколько финансовых и экономических кризисов и продолжал строить и сдавать в эксплуатацию новостройки Киева , доверия к нему больше, чем к компании, которая функционирует несколько лет и имеет нулевой портфель.

Также мы учитывали количество объектов, которые девелопер строит одновременно. Несколько ЖК в работе на разных стадиях сооружения существенно увеличивают шансы на то, что каждый из них будет успешно сдан, ведь компания-застройщик сможет привлечь деньги от продажи квадратных метров в популярных объектах на возведение жилого комплекса, квартиры в котором пользуются меньшим спросом. Но здесь следует помнить, что одновременно строительство более десяти объектов всегда порождает риск того, что у компании в конце концов не хватит ресурсов.

Формируя рейтинг, мы оценивали и график ввода в эксплуатацию уже готовых объектов. Отсрочка в несколько месяцев в сфере первичной недвижимости не считается существенной, а вот если девелопер сдает свои комплексы на 6-12 месяцев позже оговоренного срока – это повод задуматься: возможно, у него проблемы с документацией или финансовые неурядицы.

Самые надежные строительные компании Киева

По состоянию на конец 2021-го – начало 2022-го годов топ пять надежных киевских компаний-застройщиков выглядит так:

1. "Интеграл-Строй". Работает с 2003 года. За два десятилетия деятельности построил почти полторы сотни жилых комплексов. В прошлом году «Интеграл-Строй» ввел в эксплуатацию 130 635 кв.м. жилья, равное 2257 квартирам.

2. Stolitsa Group . Основанная в 2003 году компания построила 67 комплексов, на этапе строительства находятся еще около трех десятков объектов. Задержка сдачи многоквартирных домов не превышает двух-трех месяцев. За предыдущий год застройщик сдал 1988 дом.

3. «К.А.Н. Девелопмент». Компания действует на украинском рынке недвижимости с 2001 года. За это время было возведено полторы сотни жилых комплексов. Визитной карточкой девелопера является комплекс «Комфорт-Таун» – ЖК, созданный по концепции «город в городе» на территории бывшей промышленной зоны.

4. Perfect Group. Функционирует более трех десятилетий. В 2021 году застройщик успешно ввел в пользование почти тысячу квартир разной площади.

5. bUd development . Основана в 2013 году. Портфолио компании составляет 22 сооруженных дома, еще два десятка находятся на разных стадиях возведения.

Выбирая компанию-застройщика, кроме вышеперечисленных факторов, следует обратить внимание также на то, насколько активно строятся ее объекты. Эксперты по недвижимости рекомендуют несколько раз посетить строительство того или иного девелопера и оценить, на сколько этажей выросло здание со времени вашего последнего визита. Кроме того, нелишним будет убедиться, что у застройщика все хорошо с разрешительными документами. Если компании нечего скрывать, ее представители охотно предоставляют потенциальным инвесторам необходимую информацию.