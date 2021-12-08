Епіцентр випустив колекцію благодійних NFT на маркетплейсі Binance NFT

Загалом видано колекцію з 209 унікальних NFT (криптографічних токенів) із зображенням ангелів під назвою Angel of Good. Створила їх компанія “Епіцентр К” напередодні новорічних свят у рамках благодійної акції “Ангелятка добрих справ”, мета якої — допомогти дітям з особливими потребами та дітям із дитячих будинків. У компанії повідомили, що токени почали продаватися з першого ж дня появи на Binance. Продано вже близько 100 унікальних лотів.

Вартість NFT — від 10 до 1000 доларів, ціна залежить від виду самого токена. Представлені вони у трьох видах: статичні зображення, анімаційні та 3D-моделі. Ангелочки розташовані на тлі картин відомих імпресіоністів та різняться колірною палітрою і аксесуарами.

Головними зірками цієї благодійної акції стали співачка, композиторка та авторка пісень Світлана Тарабарова, а також символ нової україномовної танцювальної музики Ivan NAVI. Їхні токени теж можна придбати на маркетплейсі Binance NFT разом із ангелятками за посиланням.

«Серце розривається від думки, що є дітки, позбавлені батьківського тепла й турботи. Тому з радістю підтримала "Ангеляток добрих справ" та стала героєм NFT-токенів у рамках акції. Цифрові технології у благодійності мають дуже великий потенціал. Здійснювати дитячі мрії — це щастя, пам'ятайте про це і завжди залишайтеся на світлій стороні!» — ділиться враженнями Світлана Тарабарова.

Директорка з реклами та маркетингу мережі ТЦ "Епіцентр" Ірина Шинкаренко розповіла, що ідея з токенами виникла у рамках проекту "Ангелятка добрих справ", який уже другий рік втілюється мережею ТЦ Епіцентр напередодні зимових свят. Крім покупки NFT до ініціативи кожен може приєднатися і традиційним шляхом: придбати ангелятко в мережі Епіцентр за 9 гривень (на касі або онлайн). А також у самому Епіцентрі або Новій Лінії можна обрати листа та здійснити дитячу мрію.

Епіцентр став першою комерційною структурою в Україні, яка розробила благодійні NFT-токени спільно з Binance. Партнером виступила компанія Isobar Ukraine.

"Ми у Binance приділяємо велику увагу благодійності та завжди раді підтримувати подібні ініціативи. Особливо це важливо в період новорічних та різдвяних свят, оскільки NFT-аукціони можуть привернути увагу аудиторії до тих осіб, які, на жаль, чимось обділені у зв’язку з життєвими обставинами, що склалися", — зазначив Іван Паскар, менеджер з маркетингу Binance в Україні.

У компанії повідомили, що всі кошти будуть спрямовані на допомогу дітям із дитячих будинків та спецустанов по всій Україні.

"Я вірю в магію новорічно-різдвяних свят. Оскільки у сучасному світі поєднання добрих справ із цифровими технологіями може значно примножити допомогу дітям у дитячих будинках, з радістю став обличчям благодійних NFT-токенів "Ангелятка добрих справ". Важливо йти в ногу з часом, але не забувати про вічне — добрі серця. Цей час — чудова можливість стати хорошим ангелом для когось, хто чекає на диво. Долучайтесь!" — резюмував Ivan NAVI.