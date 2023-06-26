Банкротство как форма инвестиций: почему американцы с Argentem Creek Partners при поддержке судей сужают зерновой коридор?

На днях, 20 июня, региональный директор американского фонда Argentem Creek Partners (ACP) Джон Паттон на конференции в Лондоне, посвященной восстановлению Украины, пришел к гениальному выводу, что в Украине нужна реформа судебной системы. По его словам, было 22 попытки со стороны судебной власти в Украине «не допустить нас к нашим активам».

Господин Паттон, правда, не уточнил, какие именно активы американской ACP в Украине, к которым его не допустили, он имел в виду. Сейчас в упоминании с этой компанией известен только один громкий юридический спор вокруг зернового терминала в Одесском морском торговом порту. Терминал принадлежит международному холдингу GNT Group (стивидорный бизнес, трейдинг агропродукции), основанному Сергеем Грозой и Владимиром Науменко. Собственно они, а не Паттон, и создали бизнес-активы и являются бенефициарами холдинга. GNT Group обвиняет ACP в рейдерстве именно с помощью коррумпированной судебной системы при административном давлении со стороны властей.

Но об этих нюансах американец Паттон умолчал. Более того, на инвестиционной конференции по восстановлению Украины он никак не объяснил, зачем во время войны так называемый «инвестор ACP» начал банкротить украинские компании (входят в GNT Group), занимающиеся перевалкой зерна на экспорт в морском порту в рамках зернового коридора.

Как раз 27 июня 2023 года состоится одно из ключевых судебных заседаний по банкротству «Олимпекс Купе Интернейшнл», входящее в GNT Group и управляющее зерновым терминалом в Одесском морском торговом порту. Это банкротство, инициированное «инвестором» ACP, вряд ли было бы возможно, если бы наша Фемида была реформирована по примеру США. Как об этом в Лондоне размечтался мистер Джон.

Что за «инвестиционный» шум

СМИ уже много писали об этом кейсе. Диспозиция следующая. Инвестиционный фонд ACP в конце прошлого года, во время войны с рф, объявил о принудительном взыскании долга с холдинга GNT Group. Кредит под залог корпоративных прав был взят еще в конце 2019 года. Согласно договорным документам, сторона кредитора получила право на принятие определенных управленческих решений.

20 декабря 2022 года фонд дал украинцам на исполнение обязательств ($75 млн плюс проценты) пару часов. Что было заранее невыполнимым условием. И в тот же день, с помощью своего агента Madison Pacific Trust Limited, сменил директоров трех украинских компаний: «Олимпекс Купе Интернейшнл», «Металзюкрайн корп лтд» и «Зерновой перегрузочный комплекс «Инзерноэкспорт». Руководить стивидорным бизнесом назначили людей без опыта – львовских юристов от юркомпании Hillmont Partners. Адрес регистрации компаний, которые естественно могут вести бизнес только у моря, изменили на Львов (по адресу офиса Hillmont Partners).

Как ранее предположили журналисты «Бизнес Цензора», такое изменение понадобилось ACP, чтобы воспользоваться связями юристов во львовской судебной системе. Два партнера Hillmont Partners – Андриан Арцишевский и Юрий Мельник – владельцы львовского адвокатского объединения «Мельник и Арцишевский». Именно от этого объединения по одному из дел по зерновому терминалу интересы Argentem представляет адвокат Ростислав Дудяк.

Дудяк вместе с судьей Львовского окружного административного суда Александрой Желик работал в юркомпании «Павленко и партнеры». Ее совладельцем и директором является Юрий Мельник (он же депутат Львовского городского совета).

Роль судьи Александры Желик в этом деле трудно переоценить.

С началом атаки в GNT Group заявили, что готовы выполнить свои обязательства по кредиту, а действия ACP назвали рейдерскими. В частности, согласно корпоративному договору, Madison не имел права назначать своих директоров, а только коммерческих директоров. Соответственно, стороны начали юридическую борьбу за тем, кто будет управлять компаниями.

Одну из ключевых проблем для GNT в этом противостоянии 6 января 2023 года создала именно Желик. Она своим определением запретила менять директоров – львовских юристов Игоря Кулака и Андрея Дашо, назначенных кредитором ACP в компании холдинга. И вопрос даже не в том аргументированным ли было решение, а в том, что она вообще не имела права рассматривать это дело. Ведь рассмотрение таких конфликтов относится к сфере именно хозяйственных, а не административных судов.

Ровно через полгода, 6 июня, тот же Львовский окружной админсуд таки признал очевидное, и закрыл дело, указав, что оно должно рассматриваться в хозяйственном суде.

Как уже отмечали журналисты, нынешние и бывшие партнеры Hillmont Partners имеют давние связи не только во Львове, но и на самых высоких ступенях украинской власти. Вот некоторые факты.

Действующий партнер Константин Чижик в начале февраля 2022 возглавил в юркомпании практику GR (связи с властью). До этого он работал заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.

В 2019 году спонсорами партии «Слуга народа» выступили партнеры Hillmont Partners Сергей Кальченко и Сергей Нижний (покойный). Брат Сергея – Андрей Нижний – сейчас тоже партнер юрфирмы. А Сергей Кальченко был избран народным депутатом от «Слуги народа» под номером 24 (осенью 2019 года вообще рассматривался как возможный глава ЦИК).

В 2007 году юристом в Hillmont Partners работал покойный министр внутренних дел Денис Монастырский.

Также в сентябре 2021 года заместителем руководителя одного из управлений СБУ был назначен Андрей Лысюк, который в свое время был основателем и главой Hillmont Partners.

Еще одним соучредителем этой юркомпании был Вадим Галайчук, ставший народным депутатом от «Слуги народа» под №44. В 2021 году был назначен заместителем председателя Политического совета «Слуги народа», который тогда же возглавил народный депутат Давид Арахамия.

В свою очередь Арахамия в комментарии «Украинской правде» сообщил, что в ноябре 2022 года в Вене встречался с представителями Argentem Creek Partners. Вроде бы в качестве председателя наблюдательного совета Офиса по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest). Но на запрос Hubs в офисе UkraineInvest возразили о существовании каких-либо официальных контактов с ACP. А сам Арахамия вообще отказался что-либо комментировать журналистам относительно содержания этой встречи.

Обесценивание как путь к обогащению

В GNT Group предположили, что попытка американского кредитора установить контроль над холдингом и его активами предпринимается для того, чтобы обесценить бизнес с последующей его непрозрачной перепродажей третьей стороне. В таком случае маржа ACP была бы гораздо больше, чем по прозрачным процедурам возврата долга с процентами. Здесь следует учесть, что привлекательность актива значительно выросла с возобновлением экспорта зерна по соответствующему соглашению.

При этом в GNT Group заявили, что накануне атаки ACP имели предварительные договоренности с международными компаниями о стратегических инвестициях, которые позволили бы закрыть связанные обязательства перед кредиторами – Argentem и Innovatus Capital Partners. Бенефициары холдинга Науменко и Гроза, в отличие от Паттона, назвавшего себя инвестором, воспринимают предоставленные ACP деньги исключительно как временный вынужденный кредит, полученный под достаточно драконовские условия.

«Нам предоставили кредитные линии на $75 млн под залог корпоративных прав компании, стоимость которых в разы превышала этот кредит… Планировалось, что это будут технические краткосрочные кредиты… Нам потребовалось время, чтобы найти достойного партнера или получить долгосрочное финансирование на развитие бизнеса GNT Group. О наших планах… АСР знал еще с 2020 года», – заявили они в интервью.

Как известно, дополнительно на исполнение обязательств по кредиту и поиск инвестора повлияла война. Тем не менее, в ноябре-декабре 2022 года бенефициары GNT вели активные переговоры с Джоном Паттоном и Анной Фирмато (Innovatus) по реструктуризации долгов. Ведь появилась возможность привлечь системное финансирование. Но наиболее вероятно, что для Argentem это было нужно только для отвлечения внимания. Потому что решение о принудительном взыскании долга оказалось достаточно неожиданным для GNT.

Как писал Hubs, в ноябре в Вене Давид Арахамия вероятно уже предлагал стивидорный бизнес GNT представителям DF Group Дмитрия Фирташа. И хотя, скорее всего, каких-либо договоренностей на той встрече не было достигнуто, если такой разговор имел место, то это подтверждает предположение холдинга о рейдерстве.

Более того, как стало известно GNT из материалов судебных дел, еще вначале ноября 2022 года Madison, имевший безотзывную доверенность от холдинга, незаконно наделил упомянутого юриста Ростислава Дудяка широкими правами на увольнение директора и на другие регистрационные действия по «Олимпексу».

То есть по всем признакам так называемый инвестор и борец за судебную реформу американец Джон Паттон мог заблаговременно и тщательно готовить пути установления контроля над украинским бизнесом. Даже не дожидаясь возврата средств.

Банкротство как форма «инвестиций»

В феврале 2023 года действия ACP фактически развеяли любые сомнения относительно заявлений GNT Group об обесценивании бизнеса. Джон Паттон публично объявил о том, что инициирует банкротство компаний холдинга, которые в этот момент зарабатывали деньги, выполняя экспортные контракты.

Все вписывалось в логическую схему – директорами компаний были назначены юристы, смену которых на долгие месяцы заблокировал львовский суд. Следовательно, проблем с открытием процедуры банкротства не должно было возникнуть.

И даже если реальных оснований для банкротства нет, есть связи в «не реформированной судебной системе». Ведь муж упомянутой судьи Александры Желик – судья Западного апелляционного хозяйственного суда Максим Желик (входит в коллегию судей по вопросам банкротства).

Все произошло как по писаному. Хозяйственный суд Львовской области в феврале открывает производство по делу о банкротстве «Олимпекс Купе Интернейшнл». А в марте – о банкротстве «Металзюкрайн корп лтд». Оба решения принял судья Андрей Цикало.

В свою очередь, трудовой коллектив GNT Group оспаривает эти решения как незаконные. Сейчас дела по обеим компаниям находятся в Западном апелляционном хозяйственном суде. Кстати, председательствующим судьей по делу «Металзюкрайн корп лтд» до конца мая 2022 года был Максим Желик. Но после протеста и ходатайств трудового коллектива компании из-за конфликта интересов он взял самоотвод.

Позиция бенефциаров и работников украинских компаний GNT Group по поводу незаконности банкротства выглядит достаточно аргументированно.

Как прокомментировали редакции представители трудового коллектива компаний, во-первых, агент от ACP – компания Madison – не имела права инициировать банкротства в судах, так как вообще не является кредитором компаний «Олимпекс» и «Металзюкрейн». Кредитовали холдинг GNT под корпоративные права от ACP фонды ACP I Trading LLC и Pathfinder Strategic Credit II LP (находящиеся на Каймановых островах). А компании GNT выступили поручителями и только предоставили в залог часть своих производственных активов в порту.

Во-вторых, согласно кредитному договору, спор между сторонами должен разрешаться в арбитражном порядке в соответствии с Регламентом Лондонского международного коммерческого арбитражного суда (LCIA). Судья Цикало вообще не должен был рассматривать дело о банкротстве по существу. То есть, должен был отказать заявителю Madison. Неизвестно, случайно ли он догадался не исследовать эти обстоятельства, или виновата, по определению Паттона, «не реформированная судебная система».

В-третьих, еще 7 февраля 2023 года Окружной суд города Никосия (Кипр) принял приказ, запрещающий кредитору ACP и его агенту Madison взимать долг или совершать другие подобные действия с имуществом холдинга. Ведь спор следует рассматривать именно в арбитражном суде Лондона. В таком случае открывать процедуру банкротства нельзя.

И четвертое. Банкротом можно считать компанию, которая не может рассчитаться по предъявленному долгу – то есть неплатежеспособную. В судебных исках «не кредитор» Madison выставил требования на сумму около 15 млн грн к «Олимпексу» и около 80 млн грн к «Металзюкрейну». Новоназначенные подконтрольные директора от кредитора – юристы Hillmont Partners Игорь Кулак («Олимпекс») и Андрей Дашо (Металзюкрейн) – без возражений (и очевидно незаконно) признают задолженность перед Madison, а также заявляют, что компании не способны погасить задолженность из-за отсутствия средств в требуемом размере.

Но представители трудовых коллективов «Олимпекс Купе Интернейшнл» и «Металзюкрайн корп лтд» утверждают, что на счетах было больше средств, чем заявлено к оплате (свои утверждения подтверждают банковскими выписками). То есть, они были платежеспособными. Это и не удивительно: напомним, компании активно оказывали услуги по перевалке агропродукции в порту в рамках зернового коридора.

Получилось как в известной поговорке: свой к своему за своим.

«Свои» контролируемые директора Джона Паттона «слили» в суде работающие компании с их трудовыми коллективами, поставив под риск контракты и отгрузку украинского зерна на экспорт во время войны.

А «не свой» судья Цикало из «не реформированной судебной системы» (по определению самого Паттона) не заметил очевидных нарушений и наличия заинтересованности у всех действующих лиц спектакля.

В дополнение к подконтрольным директорам Madison добивается еще и назначения рекомендованных им арбитражных управляющих: Алексея Сокола распорядителем имущества «Олимпекс Купе Интернейшнл» и Виталия Абрамова распорядителем имущества «Металлзюкрайн корп лтд». То есть, в процессе банкротства инициирующий кредитор Madison, директора и распорядители имущества связаны между собой общими интересами. Что может вообще противоречить Кодексу по процедурам банкротства.

Кстати, как недавно заявили в СМИ в GNT Group, из-за рейдерских действий ACP, в том числе открытия банкротства, в январе-феврале 2023 года холдинг потерял часть контрактов с контрагентами – международными трейдерами. В частности, они отказались от контрактов на перевалку через портовый терминал и от трейдерских операций с GNT Group по предварительным приблизительным оценкам по меньшей мере на 0,5 млн тонн зерна.

Куда Паттон – туда ветер?

Казалось бы, на заседании 27 июня Западный апелляционный хозяйственный суд (ЗАХС; судьи Вера Грыцив, Оксана Зварыч, Ирина Малех) сможет без труда разобраться в очевидных вопросах. И принять взвешенное решение по существу относительно банкротства «Олимпекс». Но это в случае, если судьи вообще будут рассматривать этот вопрос. Ведь дело уже слушается четыре месяца, а суд не приступил к его рассмотрению по существу.

«Не реформированная судебная система», так огорчившая Паттона, заблокировала управление компаниями как раз в пользу Патттона. И теперь существует правовая неопределенность – а кто же руководитель «Олимпекса». Назначенный от Madison Игорь Кулак? Или реальный представитель GNT Виталий Марченко, который сейчас отображен директором в Госреестре (его возобновление в реестре произошло после ряда юридических противостояний)?

Как мы писали выше, дело, которое вела Александра Желик по поводу того, кто имеет право быть директором компаний GNT Group, закрыли. Сейчас этот спор рассматривает Хозяйственный суд львовской области. Угадайте, кто судья по этому делу? Верно. Андрей Цикало, который разрешил банкротство и который, как и Желик, принимает достаточно спорные решения.

Сначала в мае он принимает одно определение, которым дает сторонам равные возможности отстаивать в суде свои позиции. А впоследствии, видимо вспомнив, что судебная система еще не реформирована, 31 мая издает странное решение, которым частично отменяет свое же определение и открывает стороне Паттона возможность блокировать в судах рассмотрение вопросов о банкротстве «Олимпекс» по сугубо формальным признакам. Мотивация его решения поражает: участники как-то не так, как первоначально предполагал Цикало, трактуют его судейское решение. Поэтому оно подлежит отмене.

Теперь в ЗАХС 27 июня, вдобавок ко всему прочему, будут рассматривать вопрос: имеет ли право директор Виталий Марченко и трудовой коллектив «Олимпекса» защитить свои бизнес-интересы, сохранить предприятие и рабочие места? Или все же в этом деле фаворитом является Игорь Кулак, фактически пустивший предприятие «под нож» в интересах «инвестора» Паттона?

На самом деле других эпизодов, принятых судьями и правоохранителями в пользу американского кредитора ACP, жалующегося на блокирование «доступа к активам», множество.

А буквально на днях Американская торговая палата в Украине кулуарно провела круглый стол с юристами кредиторов (Hillmont Partners, «Авеллум») и должностными лицами государственных учреждений. Обсуждали как раз вопросы относительно деятельности предприятий GNT Group в рамках спора с Argentem. При этом адвоката бенефициаров GNT Group на круглый стол с украинскими чиновниками попросту не пустили.

Кстати, на упомянутой конференции в Лондоне журналисты Hubs задали вопрос Джону Паттону о предмете встречи с Давидом Арахамией в Вене (тот, напомним, решил отмолчаться по этому поводу). Но ответа на этот вопрос, к сожалению, снова не удалось получить.

Джон Паттон, региональный директор Argentem Creek Partners на конференции в Лондоне

В то же время инвестор на мероприятии, посвященном восстановлению Украины, объяснил бизнес-прагматичность подходов Argentem Creek Partners.

«Недавно наша управленческая команда решила, что из-за войны мы не будем инвестировать в определенные вещи, а это было непростое решение», – проинформировал мировую аудиторию Паттон об инвестиционных перспективах АСР на украинском рынке.

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