"Главный фокус нашей стратегии направлен на долгосрочное устойчивое развитие общин", — Олег Заплетенюк, "ТАС Агро"

Как изменились подходы к формированию и защите репутации бизнеса с началом полномасштабной войны? Какие вещи стали недопустимы с точки зрения маркетинга, PR, стратегических коммуникаций, а какие приобрели особый вес в аграрном бизнесе?

– В компании "ТАС Агро" убеждены, что репутация не формируется спорадической PR-активностью, акциями или лозунгами, для этого необходима системная работа. Репутация нашей компании создавалась годами, поэтому в регионах деятельности ТАС Агро знают как надежного, предполагаемого и ответственного партнера. Ведь за десятилетия работы в местных общинах было реализовано тысячи социальных и инфраструктурных проектов — от обеспечения медикаментами до ремонта дорог и восстановления водоснабжения.

С начала полномасштабного вторжения мы откорректировали нашу работу. Компания "ТАС Агро" начала системно оказывать всестороннюю поддержку украинским защитникам, продолжая сотрудничество с местными общинами. В течение четырех лет в сотрудничестве с Благотворительным фондом Сергея Тигипко военным было передано сотни автомобилей, тысячи дронов и значительное количество другого оборудования. В 2025 году КСО-активности "ТАС Агро" были сосредоточены на трех основных приоритетах: поддержка обороноспособности страны, восстановление и развитие местных общин в регионах деятельности агрохолдинга, а также комплексная забота о работниках с особым вниманием к мобилизованным и ветеранам. В целом после 24 февраля 2022 года мы трансформировались из крупного экономического игрока в регионах деятельности в социального партнера государства и местных властей.

Важной составляющей репутации бизнеса стала КСО. Какие результаты программы КСО компании "ТАС Агро" дали в 2025 году? Какой вклад вносится в развитие и поддержку местных общин в регионах, где работает "ТАС Агро"?

- В 2025 году, несмотря на все трудности, мы продолжали выполнять программу корпоративной социальной ответственности в местных общинах. Главный фокус нашей стратегии направлен на долгосрочное устойчивое развитие общин. В центре нашего внимания – образование, повышение активности и состоятельности общин, развитие культуры и спорта, а также сплочение и активизация населения. Критически важным направлением является медицина. Мы признаем, что качество медицинских услуг в сельской местности очень низкое, поэтому внедряем различные меры и инициативы, чтобы существенно изменить ситуацию.

В течение этого года было реализовано более 100 социальных проектов в сфере образования (ремонты школ, детских садов, обеспечение их компьютерной техникой и учебной литературой), инфраструктуры (ремонт дорог, восстановление освещения, обеспечение водоснабжения), это также поддержка медицинских учреждений (закупка оборудования, медикаментов), спортивных мероприятий.

Сейчас особое значение приобрела поддержка бизнесом Сил обороны Украины. Какую помощь компания предоставила им в 2025 году? Как вы формируете это направление работы, выбираете подразделения, определяете их потребности, бюджеты необходимых расходов?

- Компания "ТАС Агро" на протяжении 2025 года продлила поддержку Сил обороны, предоставлявшуюся с первых дней полномасштабного вторжения. Масштабная и системная помощь ВСУ в агрохолдинге началась с поддержки мобилизованных сотрудников, а затем расширилась на отдельные бригады и подразделения. В настоящее время агрохолдинг совместно с Благотворительным фондом Сергея Тигипко обеспечивает части украинской армии нужной техникой и оборудованием и напрямую помогает нескольким бригадам: 117-й отдельной тяжелой механизированной бригаде, 110-й отдельной механизированной бригаде, 80-й отдельной бригаде и подразделению.

В 2025 году мы сосредоточились на приобретении и передаче военным беспилотных авиационных и наземных комплексов, автотранспорта (пикапы, грузовики, автобусы), средств связи (рации, антенны, Starlink) и оборудования для производства и хранения энергии (генераторы, аккумуляторы, станции питания). Сегодня мы напрямую общаемся с командирами подразделений, которым оказываем помощь. Ежемесячно получаем от них официальные ходатайства с указанным перечнем потребностей, верифицируем их, производим закупки у проверенных поставщиков и осуществляем официальную передачу материальных ценностей путем подписания соответствующих актов приема-передачи.

Бренд работодателя оказывает непосредственное влияние на то, как компания воспринимается обществом и партнерами. Как "ТАС Агро" строит свою кадровую политику в условиях дефицита кадров? Созданы ли механизмы поддержки персонала, мобилизованных сотрудников, возвращающихся к работе после службы?

– В условиях дефицита персонала компания "ТАС Агро" фокусируется на развитии собственного кадрового потенциала. Мы заботливо сопровождаем людей на этапе адаптации, формируем кадровый резерв, создаем возможности для профессионального роста. Особое внимание уделяем производственным командам – именно там высокий риск потери работника в первый период. Во внешнем подборе расширили географию, предоставляем жилье и трансфер кандидатам из других регионов, привлекаем специалистов не только из агросферы, но и из смежных отраслей: логистики, производства, сервиса. Дополнительно в компании действует программа "Приведи друга". Это возможность для сотрудников рекомендовать кандидата на вакансию и получить бонус при успешном трудоустройстве. Такой подход усиливает привлечение и доверие внутри коллектива. Также мы активизировали сотрудничество с аграрными вузами: студенты могут проходить практику, увидеть производство своими глазами и понять, как выглядит работа в поле, а не только в теории.

С первых месяцев полномасштабной войны компания "ТАС Агро" поддерживала мобилизованных работников и их семьи. Это помощь вещами первой необходимости: термобелье, аптечки, буржуйки, дрова, пленка, рюкзаки, спальники, обувь, бронежилеты, турникеты. При необходимости мы всегда реагируем, стараемся помочь всем необходимым от личных вещей к автотранспорту. Не всегда это оформлено как отдельная программа, но всегда есть конкретные действия. Тема реинтеграции ветеранов важна для нас, ведь в компании мобилизовано около 200 сотрудников. Мы понимаем сложность возвращения к гражданской жизни после службы, поэтому стремимся обеспечить человечное отношение, поддержку коллектива и подход к рабочим процессам. Для компании важно, чтобы каждый, кто защищал страну, чувствовал безопасность, уважение и стабильность на своем рабочем месте.

Важным аспектом является ответственность бизнеса перед государством. О какой динамике налоговых платежей в местных и государственных бюджетах можно говорить в 2024-2025 годах?

- Компания "ТАС Агро" – надежный и ответственный бизнес, прозрачно работающий и ответственно уплачивающий все налоги и сборы. За 2024 год в бюджеты всех уровней уплачено 336 млн грн налогов. Арендодатели получили от компании 370 млн грн арендной платы. По прогнозам, в 2025 году уровень налоговых выплат вырастет на 20%. В общей сложности за три года полномасштабной войны "ТАС Агро" уплатила более 1 млрд грн налогов и сборов. Также продолжает поддерживать общины, помогать военным, заботиться о своих работниках и пайщиках.

Несмотря на постоянные военные угрозы аграрной отрасли, обстрелы элеваторной и логистической инфраструктуры, общую сложную экономическую и политическую ситуацию в стране, "ТАС Агро" продолжает инвестировать, выполнять свои налоговые обязательства, стабильно обеспечивая поступления в бюджеты даже в самые сложные времена.

Считаете ли вы репутационный капитал фактором, непосредственно влияющим на прибыльность компании? Как ваш бизнес измеряет свой репутационный капитал, какие показатели для этого используются?

– Компания "ТАС Агро" системно подходит к формированию собственного репутационного капитала. Мы оцениваем уровень доверия компании через комплекс количественных и качественных показателей: тональность упоминаний в медиа, аналитику социальных сетей, динамику налоговых платежей, прозрачность взаимоотношений с общинами, выполнение социальных программ и стабильность персонала. Репутация для нас — это актив, напрямую влияющий на конкурентоспособность, прибыльность и долгосрочную устойчивость бизнеса.

В 2025 году компания укрепила положительную динамику медиаприсутствия и публичного доверия. Анализ публикаций в СМИ показал более 90% положительных или нейтральных упоминаний. Присутствие в национальных медиа и привлечение аудитории в соцсетях выросли более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Руководство компании регулярно участвует в отраслевых конференциях, форумах, публичных обсуждениях и профессиональных рейтингах. Коммуникации компании стали более горизонтальными, ведь и обычные сотрудники, агрономы и менеджеры теперь являются носителями репутации компании. Внутренние истории с полей и социальные инициативы становятся все более важными, чем официальные прессрелизы и сообщения.