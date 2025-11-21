"Головний фокус нашої стратегії спрямований на довгостроковий сталий розвиток громад", — Олег Заплетенюк, "ТАС Агро"

Як змінилися підходи у формуванні та захисті репутації бізнесу з початком повномасштабної війни? Які речі стали неприпустимими з погляду маркетингу, PR, стратегічних комунікацій, а які набули особливої ваги в аграрному бізнесі?

- У компанії "ТАС Агро" переконані, що репутація не формується спорадичною PR-активністю, акціями чи гаслами, для цього необхідна системна робота. Репутація нашої компанії створювалась роками, тому в регіонах діяльності "ТАС Агро" знають як надійного, передбачуваного та відповідального партнера. Адже за десятиліття роботи у місцевих громадах було реалізовано тисячі соціальних та інфраструктурних проєктів — від забезпечення медикаментами до ремонту доріг та відновлення водопостачання.

З початку повномасштабного вторгнення ми відкоригували нашу роботу. Компанія "ТАС Агро" почала системно надавати всебічну підтримку українським захисникам, продовжуючи співпрацю з місцевими громадами. Упродовж чотирьох років у співпраці із Благодійним фондом Сергія Тігіпка військовим було передано сотні автомобілів, тисячі дронів та значну кількість іншого обладнання. У 2025 році КСВ-активності "ТАС Агро" були зосереджені на трьох основних пріоритетах: підтримка обороноздатності країни, відновлення та розвиток місцевих громад у регіонах діяльності агрохолдингу, а також комплексна турбота про працівників з особливою увагою до мобілізованих та ветеранів. Загалом після 24 лютого 2022 року ми трансформувалися з великого економічного гравця у регіонах діяльності в соціального партнера держави і місцевої влади.

Важливою складовою репутації бізнесу стала КСВ. Які результати програми КСВ компанії "ТАС Агро" дали у 2025 році? Який внесок робиться у розвиток та підтримку місцевих громад у регіонах, де працює "ТАС Агро"?

- У 2025 році, попри всі труднощі, ми продовжували виконувати програму корпоративної соціальної відповідальності у місцевих громадах. Головний фокус нашої стратегії спрямований на довгостроковий сталий розвиток громад. У центрі нашої уваги — освіта, підвищення активності та спроможності громад, розвиток культури та спорту, а також згуртування та активізація населення. Критично важливим напрямом є медицина. Ми визнаємо, що якість медичних послуг у сільській місцевості дуже низька, тому впроваджуємо різноманітні заходи та ініціативи, щоб суттєво змінити цю ситуацію.

Упродовж цього року було реалізовано більш ніж 100 соціальних проєктів у сфері освіти (ремонти шкіл, дитячих садочків, забезпечення їх комп’ютерною технікою та навчальною літературою), інфраструктури (ремонт доріг, відновлення освітлення, забезпечення водопостачання), це також підтримка медичних установ (закупівля обладнання, медикаментів), спортивних організацій, організація культурних заходів тощо.

Зараз особливої ваги набула підтримка бізнесом Сил оборони України. Яку допомогу компанія надала їм у 2025 році? Як ви формуєте цей напрям роботи, обираєте підрозділи, визначаєте їхні потреби, бюджети необхідних витрат?

- Компанія "ТАС Агро" упродовж 2025 року продовжила підтримку Сил оборони, яка надавалася з перших днів повномасштабного вторгнення. Масштабна і системна допомога ЗСУ в агрохолдингу розпочалася з підтримки мобілізованих співробітників, а згодом розширилася на окремі бригади та підрозділи. Натепер агрохолдинг спільно з Благодійним фондом Сергія Тігіпка забезпечує частини української армії потрібною технікою та обладнанням і напряму допомагає кільком бригадам: 117-й окремій важкій механізованій бригаді, 110-й окремій механізованій бригаді, 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді та іншим підрозділам Сил оборони.

У 2025 році ми зосередилися на придбанні та переданні військовим безпілотних авіаційних та наземних комплексів, автотранспорту (пікапи, вантажівки, автобуси), засобів зв’язку (рації, антени, Starlink) і обладнання для виробництва та збереження енергії (генератори, акумулятори, станції живлення). Сьогодні ми напряму комунікуємо з командирами підрозділів, яким надаємо допомогу. Щомісячно отримуємо від них офіційні клопотання із зазначеним переліком потреб, верифікуємо їх, проводимо закупівлі у перевірених постачальників та здійснюємо офіційну передачу матеріальних цінностей шляхом підписання відповідних актів прийому-передачі.

Бренд роботодавця безпосередньо впливає на те, як компанія сприймається суспільством та партнерами. Як "ТАС Агро" будує свою кадрову політику в умовах дефіциту кадрів? Чи створені механізми підтримки персоналу, мобілізованих співробітників, тих, хто повертається до роботи після служби?

- В умовах дефіциту персоналу компанія "ТАС Агро" фокусується на розвитку власного кадрового потенціалу. Ми турботливо супроводжуємо людей на етапі адаптації, формуємо кадровий резерв, створюємо можливості для професійного зростання. Особливу увагу приділяємо виробничим командам — саме там найвищий ризик втрати працівника у перший період. У зовнішньому підборі — розширили географію, надаємо житло та трансфер кандидатам з інших регіонів, залучаємо фахівців не лише з агросфери, а й із суміжних галузей: логістики, виробництва, сервісу. Додатково в компанії діє програма "Приведи друга". Це можливість для співробітників рекомендувати кандидата на вакансію і отримати бонус у разі успішного працевлаштування. Такий підхід посилює залучення і довіру всередині колективу. Також ми активізували співпрацю з аграрними вишами: студенти мають змогу проходити практику, побачити виробництво на власні очі й зрозуміти, як виглядає робота в полі, а не лише в теорії.

З перших місяців повномасштабної війни компанія "ТАС Агро" підтримувала мобілізованих працівників і їхні родини. Це допомога речами першої потреби: термобілизна, аптечки, буржуйки, дрова, плівка, рюкзаки, спальники, взуття, бронежилети, турнікети. За потреби ми завжди реагуємо, намагаємось допомогти усім необхідним від особистих речей до автотранспорту. Не завжди це оформлено як окрема програма, але завжди є конкретні дії. Тема реінтеграції ветеранів важлива для нас, адже в компанії мобілізовано майже 200 співробітників. Ми розуміємо складність повернення до цивільного життя після служби, тому прагнемо забезпечити людяне ставлення, підтримку колективу та зважений підхід до робочих процесів. Для компанії важливо, щоб кожен, хто захищав країну, відчував безпеку, повагу й стабільність на своєму робочому місці.

Важливим аспектом також є відповідальність бізнесу перед державою. Про яку динаміку податкових платежів у місцеві та державний бюджети можна казати у 2024-2025 роках?

- Компанія "ТАС Агро" — надійний і відповідальний бізнес, який прозоро працює і відповідально сплачує усі податки і збори. Упродовж 2024 року до бюджетів усіх рівнів сплачено 336 млн грн податків. Орендодавці отримали від компанії 370 млн грн орендної плати. За прогнозами, у 2025 році рівень податкових виплат зросте на 20%. Загалом за три роки повномасштабної війни "ТАС Агро" сплатила понад 1 млрд грн податків і зборів. Також продовжує підтримувати громади, допомагати військовим, піклуватися про своїх працівників та пайовиків.

Попри постійні військові загрози для аграрної галузі, обстріли елеваторної та логістичної інфраструктури, загальну складну економічну та політичну ситуацію в країні, "ТАС Агро" продовжує інвестувати, виконувати свої податкові зобов’язання, стабільно забезпечуючи надходження до бюджетів навіть у найскладніші часи.

Чи вважаєте ви репутаційний капітал фактором, який безпосередньо впливає на прибутковість компанії? Як ваш бізнес вимірює власний репутаційний капітал, які показники для цього використовуються?

- Компанія "ТАС Агро" системно підходить до формування власного репутаційного капіталу. Ми оцінюємо рівень довіри до компанії через комплекс кількісних і якісних показників: тональність згадок у медіа, аналітику соціальних мереж, динаміку податкових платежів, прозорість взаємин із громадами, виконання соціальних програм та стабільність персоналу. Репутація для нас — це актив, який напряму впливає на конкурентоспроможність, прибутковість і довгострокову сталість бізнесу.

Протягом 2025 року компанія зміцнила позитивну динаміку медіаприсутності та публічної довіри. Аналіз публікацій у ЗМІ показав понад 90% позитивних або нейтральних згадок. Присутність у національних медіа та залучення аудиторії у соцмережах зросли більш ніж на 50% у порівнянні з минулим роком. Керівництво компанії регулярно бере участь у галузевих конференціях, форумах, публічних обговореннях і професійних рейтингах. Комунікації у компанії стали більш горизонтальними, адже й звичайні співробітники, агрономи та менеджери тепер є носіями репутації компанії. Внутрішні історії з полів і соціальні ініціативи стають дедалі важливішими, ніж офіційні пресрелізи та повідомлення.