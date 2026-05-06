Георг фон Нолкен, генеральный директор «Континентал Фармерз Групп»
«Инвестиции сегодня – это не о расширении, а об эффективности и управляемости», – Георг фон Нолкен, генеральный директор «Континентал Фармерз Групп»

Сезон-2025 стал испытанием для агробизнеса из-за погодных условий, давления логистики и энергетики и постоянных военных рисков. Несмотря на это, «Континентал Фармерз Груп» сохранила эффективность и выполнила финансовые цели. Генеральный директор компании рассказал «ТОП-100», что сегодня определяет доходность агросектора, как меняется экспорт и какие ключевые риски стоят перед отраслью этого года.

Каковы ключевые финансовые и производственные результаты «Континентал Фармерз Групп» за последний маркетинговый сезон? Что из запланированного удалось реализовать, а какие цели остались невыполненными?

— Сезон-2025 был непростым прежде всего из-за нетипичных погодных условий. Прохладное и влажное лето, такая же осень и зима с морозами до -25 ° C - все это создавало усиленное давление на производственное планирование, а часть полевых работ смещало во времени.

Но, несмотря на эти обстоятельства, удалось сохранить операционную эффективность и обеспечить производственные результаты, максимально приближенные к бюджетным планам, а также достичь поставленных финансовых целей. Частично этому способствовала конъюнктура мировых рынков, в частности, временно благоприятные ценовые условия на отдельные культуры, что позволило компенсировать часть производственных рисков и потерь.

Насколько выгоден сегодня агробизнес в Украине с учетом стоимости логистики, кредитования и рисков войны? Как на экономику производства влияет ситуация с топливом?

— Сегодня прибыльность в агробизнесе — это не только урожайность или эффективность технологий. Это, прежде всего, способность управлять рисками в нынешних нестабильных условиях. Сейчас основное давление на маржинальность формируют логистические издержки, и здесь следует разделять несколько уровней.

Во-первых, внутренняя логистика. Перевозки автотранспортом от элеватора к пунктам перевалки или границы стали значительно более дорогими и более волатильными. Рынок фур фактически живет в коротком горизонте: долгосрочная контрактировка усложнена, а тарифы нестабильны.

Во-вторых, железнодорожная логистика. Монопольная структура рынка обуславливает, что именно аграрии вынуждены покрывать непропорционально большую часть затрат перевозчика, что непосредственно снижает рентабельность производства.

Третий блок – морская логистика. Несмотря на возобновление работы портов, это направление находится под постоянным давлением: фрахтовые ставки мгновенно реагируют на любые события в Черном море, например атаки на порты или суда, сразу закладываются в стоимость перевозок, поэтому риски военного времени остаются ключевым фактором ценообразования. Дополнительно усложняет ситуацию страхования, ведь к моменту погрузки на судно оно фактически не покрывает товар.

Следует упомянуть и влияние глобальных факторов, в частности эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Это лишь усиливает уязвимость рынков энергоносителей и логистики. Особенно чувствительно реагирует стоимость на горючее, являющееся критическим элементом экономики производства. Рост цен даже на 40-50 центов за литр ощутимо сказывается на себестоимости как в полевых работах, так и в логистике.

Готова ли компания к посевной? Какие риски для ее проведения, в частности, из-за возможного топливного кризиса?

— «Континентал» входит в посевную кампанию в 2026 году в полной операционной готовности. Ключевые ресурсы, прежде всего удобрения и семена, законтрактованы в полном объеме: это результат нашей закупочной политики, когда формирование потребностей и их покрытие начинается еще в летне-осенний период прошлого года. Такой подход позволяет минимизировать влияние ценовых скачков и дефицита в пиковые моменты.

Топливная составляющая остается менее предсказуемой. Рынок высоковолатилен, ведь цены колеблются, а в отдельные периоды возникают трудности с оперативным снабжением больших объемов. Здесь нас частично спасает наличие собственной инфраструктуры, таких как склады и заправочные мощности, что позволяет компании формировать буфер и частично нивелировать краткосрочные риски дефицита.

Важным фактором остается вопрос энергоносителей, в частности газа - критического ресурса для сушки зерна, что формирует значительную часть себестоимости. Более того, существует прямая зависимость между ценами на газ и рынком азотных удобрений. Именно поэтому резкие колебания на энергетических рынках мгновенно транслируются в рост издержек по всей цепи. И здесь риск касается не только нас, потому что не все агропроизводители успели обеспечить себя ресурсами, а значит давление на рынок в пиковые моменты вполне может усилиться.

Какие культуры сейчас формируют основную маржу компании? Изменились ли приоритеты в структуре посевов за последние годы?

— Мы сознательно не строим стратегию вокруг самой «доходной культуры» — это ошибочный подход, генерирующий краткосрочные выгоды и долгосрочные риски. Основная ценность формируется через сбалансированную модель севооборота, где агрономические, технологические и экономические факторы рассматриваются в комплексе. Это обеспечивает стабильную маржу в средне- и долгосрочной перспективе, независимо от конъюнктуры отдельных рынков.

В последние годы компании удалось выстроить оптимальное соотношение культур в структуре посевов, и по состоянию на сегодняшний день этот баланс мы сохраняем. А значит, на 2026 год не предусмотрены кардинальные изменения, а лишь точечные коррективы, необходимые для соблюдения эффективного севооборота.

Актуальная структура посевных площадей урожая в «Континентале» на 2026 год выглядит следующим образом: озимый рапс — 27,4 тыс. га, озимая пшеница — 35,3 тыс. га, озимый ячмень — 10,2 тыс. га, кукуруза — 32,5 тыс. га, 32,5 тыс. га. соя – 45,5 тыс. га, яровая пшеница – 1,8 тыс. га, сахарная свекла – 1,7 тыс. га, картофель – 2,1 тыс. га.

Какие сегодня объемы экспорта компании и какими маршрутами осуществляется поставка за границу? Повлияли ли усиленные обстрелы портовой инфраструктуры на экспортные возможности? Какие планы экспорта на текущий год?

— Сегодня на внешние рынки направляется примерно 70-80% от общего объема производства компании, прежде всего зерновых и масличных культур. В то же время, часть продукции, в частности подсолнечник, картофель и небольшой объем других культур, реализуется на внутреннем рынке. Основным экспортным маршрутом традиционно остаются морские порты Украины, потому что через них проходит до 90% экспорта. Несмотря на постоянные обстрелы портовой инфраструктуры, этот канал сейчас базовый для компании. Альтернатива — западная граница: часть экспорта осуществляется железнодорожным транспортом в страны Западной Европы, прежде всего, когда это экономически целесообразно с учетом географии клиентов и структуры контрактов.

Обстрелы портовой инфраструктуры, безусловно, влияют на экспортные возможности, в первую очередь из-за роста стоимости фрахта, страхования и общей волатильности логистики. Впрочем, в количественном измерении компании удается сохранять устойчивость экспортных потоков благодаря диверсификации маршрутов.

По планам компания сохраняет фокус на экспорте. Это касается не только собственного производства, но и трейдингового направления: закупленная в Украине продукция преимущественно ориентирована на внешние рынки.

Компания заявляла об инвестициях на уровне $60-70 млн в 2026 году. В какие направления вы планируете направить эти средства? Рассматриваете ли строительство или приобретение собственного портового терминала для экспорта или что-то другое?

— Инвестиционный план «Континентал» в этом году сосредоточен на повышении операционной эффективности и управляемости бизнеса. Прежде всего, речь идет о плановом обновлении и модернизации технического парка как сельскохозяйственной техники, так и транспортной составляющей. Постепенное обновление автопарка, включая грузовые перевозки, позволяет повысить эффективность логистики и одновременно оптимизировать затраты в долгосрочной перспективе.

Еще одно важное направление – цифровизация бизнес-процессов. Компания инвестирует в обновление ERP-системы и развитие цифровых инструментов управления, что должно повысить прозрачность операций, качество аналитики и быстроту принятия управленческих решений – то, что в нынешних условиях становится реальным конкурентным преимуществом.

Относительно инфраструктурных проектов: компания продолжает оценивать разные возможности, в том числе и логистические активы, но по состоянию на данный момент конкретных решений в этом направлении нет.

Готовы ли вы пересмотреть инвестиционные планы, если ситуация в стране ухудшится?

— Еще в 2023 году мы возобновили масштабные инвестиции в условиях, которые сложно назвать стабильными. Это было осознанное решение, основанное на понимании того, что длительная пауза фактически означала бы потерю конкурентных позиций.

Ситуация в Украине остается динамичной по определению, и бизнес адаптируется к этой реальности. В то же время в случае существенного ухудшения условий (в частности, если речь идет о критических факторах типа энергообеспечения или физической доступности ресурсов, безопасности людей), компания готова пересматривать инвестиционные приоритеты. Речь идет не об отказе от развития, а об гибком управлении с учетом актуальных рисков.

Насколько европейские регуляции и новые требования по происхождению влияют на украинских агропроизводителей?

— С одной стороны, Украина достаточно быстро адаптирует законодательство к требованиям ЕС, и это безусловно правильный стратегический курс. Интеграция рынков взаимная потребность: украинский агросектор важен для Европы так же, как европейский рынок для Украины.

В то же время следует четко осознавать масштаб вызова. Именно агросектор будет находиться под наибольшим регуляторным давлением в процессе евроинтеграции. Причина очевидна: сегодня украинские производители работают в значительно менее зарегулированной среде и без той системной поддержки (в частности, субсидий), которая есть в ЕС. Фактически речь идет о сближении двух моделей, исторически развивавшихся по разным правилам. Отдельный стратегический вызов – адаптация систем защиты растений. Соответствующие решения еще тестируются, однако их полноценное внедрение неизбежно приведет к росту себестоимости в этом сегменте, а агропроизводителям к этому готовится уже сейчас.

В таком контексте ключевым становится адаптационный период. Бизнесу нужно не просто формально отвечать новым требованиям, а трансформировать процессы: от прослеживаемости происхождения продукции до экологических стандартов и подходов к производству. Это требует инвестиций, времени и прогнозируемости регуляторной политики.

В то же время этот процесс не односторонний. Украинский агросектор, доказавший свою эффективность в условиях ограниченных ресурсов и высоких рисков, может стать ориентиром и для ЕС в пересмотре отдельных подходов к регулированию.

Какие три основных риска для крупного агробизнеса в Украине сегодня: логистика, регуляторная политика, финансирование или другие факторы?

- Логистика. Энергетика. Люди.