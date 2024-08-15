Изменить будущее: Астарта и Минсоцполитики рассказали, почему сейчас важно инвестировать в жизнестойкость украинцев

Агропромхолдинг "Астарта-Киев" и Минсоцполитики рассказали о первом году реализации пилотного проекта по внедрению комплексной психосоциальной услуги по формированию жизнестойкости в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?" Первая леди Елена Зеленская.

Согласно исследованию психического здоровья украинцев, проведенному компанией Gradus в марте 2024*, 77% украинцев в последнее время испытывали стресс или сильную нервозность. Самыми распространенными эмоциями, независимо от места жительства, есть усталость и напряженность. В то же время среди основных барьеров для обращения за психологической помощью остаются сомнения в серьезности своих проблем и уверенности, что такая помощь дорога.

Для преодоления этих барьеров, снижения общего уровня стресса и тревожности среди украинцев, а также для получения навыков стрессоустойчивости и предупреждения психологической травматизации партнеры решили повысить самозарядность и сплоченность общин путем создания Центров жизнестойкости, где каждый житель может бесплатно получить психосоциальную поддержку. На сегодняшний день уже создано 209 Центров жизнестойкости в 22 областях Украины.

Одним из приоритетных направлений работы центров является комплексная психосоциальная поддержка ветеранов, военнослужащих и их семей. Еженедельные групповые занятия, индивидуальные консультации с психологами, а также арттерапевтические мероприятия для военных детей направлены на укрепление ментального здоровья и эмоциональной стойкости.

Центры жизнестойкости – это места, где люди находят опору, восстанавливаются и учатся быть устойчивыми вместе. Наша цель – обеспечить, чтобы каждый, независимо от места проживания, имел доступ к этим услугам без барьеров, ведь именно люди являются основой сплоченности и силы общины. Поэтому особенно важно, что компания Астарта инвестирует в этот проект – это пример, который должен вдохновить других представителей украинского бизнеса приобщиться, ведь от этого зависит будущее и здоровье нации», — рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

"Астарта", как стратегический партнер Программы Жизнестойкости, оказывает проекту методологическую, экспертную и финансовую помощь. Компания инвестировала более 14 млн грн в исследование реальных потребностей целевых групп и стейкхолдеров, разработку дизайна модели развития сообщества и модели оценки социального влияния, стратегические коммуникации и привлечения стейкхолдеров. Также была создана визуальная айдентика Программы и руководство по обустройству Центров жизнестойкости, проведено обучение специалистов Центров, а также ремонтные работы и обустройство двенадцати Центров, которыми сейчас компания занимается.

«Стратегическое партнерство Астарты в Программе Жизнестойкости – совершенно естественное сочетание усилий нашей команды, Министерства социальной политики и других партнеров проекта. Мы умеем работать с общинами, понимаем их запросы и потребности, умеем сплачивать их. Более того, это еще и наша ответственность, поскольку мы ведем там свой бизнес, там живут и работают наши люди, их семьи, наши арендодатели – ключевые стейкхолдеры. Поддерживая финансово и методологически центры жизнестойкости, мы видим их не просто поставщиками услуг. Для нас - это место, где каждый может получить помощь, оказывать ее или обмениваться собственным опытом или своими компетенциями. Это, своего рода, место тяготения, где будет сплачиваться община для социального взаимодействия и долгосрочных положительных изменений как в конкретном обществе, так и в обществе в целом. Я очень надеюсь, что эти центры будут жизнестойки сами по себе, но на самом деле все очень зависит от людей, которые там будут проявлять свои лидерские качества, активность и вовлеченность», — подчеркнул соучредитель и генеральный директор агропромхолдинга «Астарта-Киев» , Виктор Иванчик .

Астарта демонстрирует, что стратегическая поддержка проектов с долгосрочным результатом является инвестицией в будущее. Программа жизнестойкости является частью философии агропромхолдинга и проектов социального партнерства, которые уже реализуются в общинах и направлены на экономическое и социальное развитие общин, стимулирование малого и среднего предпринимательства, поддержку образования и медицины, развитие культуры.

Каждый бизнес может стать движущей силой для долгосрочных положительных изменений в обществе. Во времена, когда большинство украинцев испытывают стресс и травмированы, а нагрузка на систему социального обеспечения растет, развитие жизнестойкости и самозарядности общины – это дальновидная инвестиция в восстановление и восстановление страны. Присоединяйтесь к поддержанию жизнестойкости нашей страны – ваш вклад сегодня поможет создать более сильную, устойчивую Украину завтра, – призывают в Астарте.