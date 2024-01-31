Країни ЄС стали основними споживачами українських харчів у світі

У 2023 році частка агропродовольчої продукції в загальному експорті України збільшилася до 62 % у порівнянні з 53 % 2022 року, традиційно зберігши лідерство у його товарній структурі і ставши максимальною за часи незалежності.

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Про це повідомила пресслужба Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

Зазначається, що характерною рисою минулого року для вітчизняного АПК стало сповільнення темпів зниження обороту зовнішньої торгівлі.

Якщо у 2022 році проти 2021 року в результаті скорочення як експорту, так і імпорту, він зменшився на суму в понад 6 млрд дол. США, то торік відносно 2022 року оборот імпортно-експортних операцій зменшився лише на 0,7 млрд. дол. США.

"Навіть в умовах війни вітчизняні експортери продовжують ставити рекорди за обсягами поставок сільгосппродукції на зарубіжні ринки. За підсумками календарного 2023 року зафіксовано найбільші в історії України обсяги експорту заморожених ягід та інших фруктів – 87 тис. т, який перевищив рекорд 2022 року в обсязі у 84 тис. т", - підкреслили в «Інституті аграрної економіки».

Три регіони закуповують понад 94 % аграрної продукції

У 2023 році зменшилась експортна виручка в розрізі всіх основних географічних регіонів збуту – Європейського Союзу, Азії та Африки.

При цьому вирішальним чинником відносної стабільності зарубіжних поставок агропродукції в умовах повномасштабного вторгнення РФ на територію України стало збереження орієнтації на ринки Європейського Союзу, яке торік принесло другий за вартістю обсяг експорту до цього регіонального угрупування в історії нашої держави.

У 2023 році обсяги поставок аграрної продукції українського виробництва до країн – членів ЄС зменшилися проти показника 2022 року у 13,1 млрд дол. США на 4 % і склали 12,6 млрд дол. США.

Водночас частка ЄС у вітчизняному експорті сільгосппродукції вдруге поспіль оновила свій найбільший показник і склала минулого року 57 % від усього українського агроекспорту.

У 2023 році Азія, яка 2022 року вперше за понад 10 років втратила позицію основного імпортера вітчизняної агропродукції, з часткою у 29,9 % зберегла за собою друге місце. Вартісні обсяги вітчизняного експорту до країн цього регіону становили торік 6,6 млрд дол. США.

Доходи від поставок до країн Африки 2023 року склали 1,6 млрд дол. США. Це забезпечило регіону частку у 7,2 % від українського експорту сільгосппродукції.

В цілому ці три регіони закуповують понад 94 % аграрної продукції українського виробництва.

Румунія очолила рейтинг найбільших імпортерів української агропродукції

Виражений європейський вектор у вітчизняному експорті сільгосптоварів та продовольства продовжив домінування країн ЄС у рейтингу основних споживачів українських харчів у світі.

Румунія вперше очолила рейтинг найбільших імпортерів української агропродукції, закупивши її торік на суму 2875 млн дол. США. Частка цієї країни у вітчизняному експорті агропродовольства становила 2023 року 13 %.

Китай посів у рейтингу друге місце. При цьому у вартісному вимірі Піднебесна збільшила обсяги закупівель української агропродукції. Якщо у 2022 році вартість поставок з України до цієї держави становила 1888 млн дол. США, то 2023 року збільшилися приблизно на 18 % – до 2220 млн дол. США. Частка Китаю у вітчизняному експорті агропродовольства склала торік 10 %.

Туреччина, імпортувавши з України агропродукції на 1994 млн дол. США, зберегла за собою третє місце у даному рейтингу з часткою у 9 %.

Наслідками запроваджених Польщею навесні минулого року і триваючих донині обмежень на ввезення сільськогосподарської продукції з України стали не лише втрата нею статусу головного покупця у нас на світовому ринку, а й зниження вартості її імпорту на третину – до 1797 млн дол. США.

Основними споживачами вітчизняної агропродукції також стали:

Іспанія (1765 млн дол. США),

Нідерланди (1274 млн дол. США),

Єгипет (1066 млн дол. США),

Італія (1045 млн дол. США),

Німеччина (862 млн дол. США),

Угорщина (471 млн дол. США).

Ці десять країн за минулий рік сформували для вітчизняних експортерів агропродовольства 69 % валютних надходжень.

Чим годуємо світ

Ключовими продуктами вітчизняного аграрного експорту традиційно стали зернові культури, олії та жири, різні олійні, залишки харчової і переробної промисловості, а також м’ясо та субпродукти.

Характерною рисою 2023 року стало значне збільшення обсягів поставок за кордон вітчизняних цукру та кондитерських виробів з нього. Загалом на ці види агропродукції припало 89 % вартісних обсягів галузевого експорту.

"У 2023 році, зазначив він, зниження вартісних показників експорту України стало не таким відчутним, як за підсумками всього 2022 року. Низку додаткових труднощів українським експортерам створили заборони й обмеження від окремих країн Євросоюзу. На противагу цьому Україні з кінця літа минулого року вдалось самостійно налагодити перевезення своїм тимчасовим морським коридором, який розширює фактичні й потенційні потужності експорту, одночасно знижуючи залежність від різних заходів зовнішнього впливу", - підкреслили в «Інституті аграрної економіки».