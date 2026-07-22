Между подсолнухами, спортивными площадками и агрогрядками: как на ВДНХ создали пространство для активного досуга

На ВДНХ в Киеве на четыре дня прошел фестиваль "Активная страна с Кернел", который компания организовала в поддержку активного образа жизни и на котором спорт был объединен с аграрной тематикой. Главной локацией стал лабиринт площадью около полу гектара, созданный из более чем 10 тыс. искусственных подсолнухов. Рядом дети и взрослые играли в футбол, занимались агроспортом, высаживали растения и испытывали адаптивные дисциплины. Корреспондентка delo.ua побывала на фестивале и рассказывает, чем он запомнился посетителям.

На входе в Кернел Ленд на территории ВДНХ посетителей встречает поле ярко-желтых подсолнухов. Они выстроены в извилистые ряды, где развлекаются дети, взрослые и целые семьи. Одни пытаются как можно быстрее найти выход, другие останавливаются возле качелей и фотозон, а кто-то поднимается на беседку, чтобы увидеть конструкцию сверху. С высоты становится понятным настоящий масштаб локации, ведь лабиринт занимает около половины гектара и состоит из 10650 искусственных подсолнухов. Во время фестиваля его официально признали крупнейшим подсолнечным лабиринтом страны и внесли в Книгу рекордов Украины.

"Здесь 10 650 подсолнечников. Наши подрядчики изготовили их за 14 дней, а установка заняла еще несколько дней. Это была довольно масштабная работа", — отмечает директор по коммуникациям и взаимодействию с органами власти Кернел Елена Плахова.

Вокруг раздается музыка. Рядом с подсолнухами дети играют в футбол и баскетбол, взрослые принимают участие в силовых соревнованиях, кто-то занимается йогой, а кто-то впервые испытывает адаптивные виды спорта. Между площадками постоянно курсируют семьи с друзьями или в сопровождении домашних питомцев.

Отдельной частью программы стал всеукраинский Кубок Кернел, в котором соревновались детские команды из общин разных регионов Украины. Для участников это была возможность не только сразиться, но и попробовать новые виды спорта, научиться работать в команде и закрепить привычку к активному образу жизни. Организаторы отмечают, что поддержка детского и семейного спорта помогает формировать здоровые привычки и создает основу для более сильного и устойчивого общества.

Фестиваль "Активная страна с Кернел" развернулся на территории ВДНХ на четыре дня. Его организаторы стремились показать, что физическая активность – это не только профессиональные тренировки, забеги на длинные дистанции или занятия в спортивном зале. Ею может быть даже прогулка по лабиринту, работа на грядке или игра с детьми. По словам организаторов, в этом году фестиваль посетили около 50 тысяч человек, что стало рекордом за всю историю его проведения.

Лабиринт, ведущий людей к спорту

Директор по коммуникациям и взаимодействию с органами власти Кернел Елена Плахова называет подсолнечный лабиринт "точкой притяжения". По ее словам, компания хотела создать объект, который бы сам привлекал внимание людей и побуждал их приехать на фестиваль.

"Мне было важно создать точку притяжения. Хотелось сделать что-то такое, чтобы люди сами стремились сюда прийти, привести друзей и детей, сфотографироваться и поделиться этим в социальных сетях. Не только потому, что увидели рекламу или сюжет на телевидении, а потому что это действительно интересно", — рассказывает она.

Идея сработала, ведь фотографии и видео с подсолнухами быстро распространились в социальных сетях. Часть гостей, по словам организаторов, специально приехала в Киев из других городов, чтобы увидеть лабиринт. Плахова объясняет, что яркая установка должна была выполнять не только декоративную функцию.

"Мы хотели, чтобы как можно больше людей увидели: спорт — это круто, и спорт — это не только профессиональная нагрузка. Даже прогулка по лабиринту является движением. Здесь можно ходить, гулять, подниматься на смотровую площадку. Это простой способ добавить физическую активность в свой день", — говорит Плахова.

Подсолнухи для лабиринта помогла изготовить компания LoraShen, а спроектировал и воплотил конструкцию Владимир Бугай.

Что такое агроспорт

Одной из центральных частей Кернел Ленда стал агроспорт. На одной площадке дети обувают резиновые сапоги, надевают перчатки и вместе с инструкторами высаживают растения. На другом взрослые перевозят мешки на тачках, опрокидывают большие колеса и соревнуются в силовых эстафетах. Сам формат возник с попытки соединить сельскохозяйственный труд со спортивными упражнениями.

Впоследствии команда компании решила выяснить, насколько такие бытовые нагрузки сопоставимы с современным спортом.

"Нам стало интересно, можем ли мы сравнить это с отдельными видами спорта. И оказалось, что истоки многих упражнений действительно связаны с аграрным трудом, в частности, это касается силовых дисциплин. Поэтому мы решили показать людям, что физическая активность может быть очень разной", — говорит Плахова.

Для детей агрогрядка стала не только спортивной, но и образовательной активностью. Инструкторы показывают им, как правильно держать лопатку, поливать растение и ухаживать за ним. Взорванные растения не будут оставаться на временных грядках. В конце дня их пересаживают в горшки, а затем должны передать в оранжерею.

"Дети приходят на следующий день и спрашивают: "А где цветочек, который я посадил вчера?". Мы им объясняем, а они снова что-то сажают. Для многих это первый опыт работы с землей. Я уже слышала, что некоторые дети после мастер-класса просили родителей посадить цветы на балконе. Это очень важно", - рассказывает Плахова.

Рядом работал творческий простор Кернел Kids. Здесь дети делали браслеты, декорировали бутылки для воды, производили головные уборы и участвовали в конкурсах. В компании подчеркнули, что пытались сделать пространство, в котором ребенок может не только побегать, но и создать собственными руками. Родители имели возможность оставить детей на полтора-два часа и быть спокойными, ведь на территории работали ассистенты, была в наличии вода, кондиционирование и разные занятия.

Спорт без разделения на профессиональный и обычный

За пределами Кернел Ленд работали площадки по футболу, баскетболу, волейболу, йоге, танцам и командным играм. Часть посетителей приходила на конкретную тренировку, другие просто ходили от одной активности в другую и пробовали себя в новых дисциплинах.

Миссия проекта "Активные парки" состоит в увеличении активности украинцев, объясняет директор государственного учреждения "Агентство массового спорта Украины" Андрей Ребрина. По его словам, малоподвижный образ жизни являлся серьезной проблемой еще до полномасштабной войны.

"Продолжительность жизни украинцев и до войны была невысокой. Одной из причин малоподвижный образ жизни. Особенно это касается городских жителей, офисных работников и людей, которые много времени проводят с телефонами и другими гаджетами", — говорит он.

Ребрина подчеркивает, что задачей массового спорта является не подготовка профессиональных спортсменов, а помочь как можно большему числу людей регулярно двигаться.

"Не каждый человек пойдет в спортивный зал или выберет для себя один конкретный вид спорта. Поэтому мы создаем разные форматы, где можно попробовать несколько активностей и найти то, что подходит конкретному человеку", - объясняет директор агентства.

По его словам, нынешний фестиваль стал масштабнее предыдущих сезонов. Первое мероприятие, которое состоялось в 2024 году, называлось "Олимпийская страна". В следующем году проект получил название "Активная страна", а в этот раз к нему в качестве генерального партнера присоединилась компания Кернел.

"Мы сделали примерно вдвое большую территорию и вдвое больше локаций, чем в предыдущие годы. Раньше фестиваль длился дольше, но часть дней приходилась на начало недели, когда посетителей было немного. На этот раз мы выбрали четверг, пятницу, субботу и воскресенье, и видим, что это решение сработало", — говорит Ребрина.

Спортивные лагеря приезжают к детям

Работа "Активных парков" не ограничивается большим фестивалем столицы. Одним из главных направлений проекта являются мобильные спортивные лагеря, которые в течение лета ездят по небольшим городам, селам и поселкам. Для таких выездов команды используют прицепы со спортивным инвентарем. На месте они разворачивают площадку и в течение двух дней проводят занятия для детей.

"Мы приезжаем туда, где часто вообще нет спортивной инфраструктуры. Раскладываем инвентарь и два дня работаем с детьми. В каждом населенном пункте приходит около 50-100 участников. Затем команда едет дальше", — рассказывает Ребрина.

Одна мобильная команда может за неделю посетить около трех деревень. Всего Украиной работают 32 таких команд, потому что еженедельно они могут организовывать почти сотню локальных лагерей. По словам директора агентства, этот формат значительно доступен, чем поездки детей в большие стационарные лагеря.

Всего в прошлом году агентство провело 521 мобильный лагерь. В этом году организаторы планируют превысить тысячу. Важной частью программы является привлечение местных волонтеров. Сначала они помогают тренерам собирать детей и проводить занятия, а затем сами могут пройти обучение и открыть мультиспортивный клуб в своей общине.

"Это система, которая постепенно наращивает сама себя. Волонтеры приезжают к нам на обучение, получают сертификаты, открывают клубы и продолжают работать с детьми уже после того, как мобильный лагерь уехал", - говорит Ребрина.

По данным агентства, обучение уже прошли около 1,5 тысячи человек, более 1,2 тысяч получили сертификаты. В общинах открыли около 450 мультиспортивных клубов. Каждый получил набор спортивного инвентаря ориентировочной стоимостью 30 тыс. грн. В реализации этой инициативы агентство поддерживает компания Кернел. С этого года компания присоединилась к организации летних мультиспортивных лагерей для детей в регионах своего присутствия.

"Это настоящее партнерство. Мы вместе с Министерством молодежи и спорта работаем над тем, чтобы создавать подобные проекты. Это пример того, как сотрудничество бизнеса и государства позволяет реализовывать большие социальные инициативы", - говорит Елена Плахова.

Адаптивный спорт как часть общего пространства

Отдельный сектор фестиваля посвящен адаптивному спорту. Здесь тренируются ветераны, люди с инвалидностью и другие посетители, желающие попробовать специально адаптированные упражнения. На площадке нет четкого предела между профессиональными спортсменами и людьми, которые пришли сюда впервые. Инструкторы объясняют правила, помогают отрегулировать оборудование и подбирают нагрузку.

Елена Плахова считает, что адаптивный спорт не следует отделять от других видов физической активности. По ее словам, спорт может играть важную роль в возвращении ветеранов в активную гражданскую жизнь.

"Благодаря спорту люди чувствуют себя физически состоятельными, общаются с единомышленниками. Из того, что я слышу от ветеранов, им становится легче возвращаться к социальной жизни и взаимодействию с обществом. Поэтому спорт — это неотъемлемая часть реинтеграции", — объясняет Плахова.

Активный отдых для всей семьи

Пока дети бегают между спортивными площадками, часть родителей отдыхает в тени на мягких пуфах. Некоторые наблюдают за соревнованиями, другие сами приобщаются к игре или помогают младшим участникам выполнить задание. Одна из посетительниц пришла на фестиваль с двумя сыновьями. Она рассказывает, что такие события позволяют не просто занять детей, а провести время всей семьей.

"Здесь можно разгрузить голову. Детям есть чем заняться, они не сидят в телефонах, постоянно переходят от одной активности к другой. И родители могут быть рядом, смотреть или тоже что-то попробовать сделать", - говорит она.

Особо важными такие встречи стали во время войны, добавляет женщина.

"Сейчас всем не хватает положительных эмоций. А здесь дети смеются, бегают, что-то сажают, играют в командах. Для семьи это возможность хотя бы на несколько часов переключиться и побыть вместе", - отмечает посетительница.

Рядом ассистенты объясняют детям правила следующей игры. Младшие участники время от времени теряются или сразу понимают задачу, но им помогают и тренеры, и родители. Одна группа детей выходит из подсолнечного лабиринта, другая уже заходит внутрь. На футбольной площадке начинается новый матч, а в зоне агроспорта взрослые готовятся к другим соревнованиям.

В этом постоянном изменении активностей и проявляется главная идея фестиваля, когда спорт не обязательно должен начинаться с тренера, сложного оборудования или стремления к рекорду. Иногда первым шагом становится прогулка с семьей, несколько минут с мячом, посаженное собственноручно растение или попытка пройти по извилистым тропам между тысячами желтых подсолнухов.

Для организаторов важно, чтобы после фестиваля люди не только запомнили яркую локацию, но и нашли способ больше двигаться в повседневной жизни.