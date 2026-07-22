Між соняхами, спортивними майданчиками та агрогрядками: як на ВДНГ створили простір для активного дозвілля

На ВДНГ у Києві на чотири дні розгорнули фестиваль "Активна країна з Кернел", який компанія організувала на підтримку активного способу життя, де спорт поєднали з аграрною тематикою. Головною локацією став лабіринт площею близько пів гектара, створений із понад 10 тис штучних соняхів. Поруч діти й дорослі грали у футбол, займалися агроспортом, висаджували рослини та випробовували адаптивні дисципліни. Кореспондентка delo.ua побувала на фестивалі та розповідає, чим він запам’ятався відвідувачам.

На вході до Кернел Ленд на території ВДНГ відвідувачів зустрічає поле яскраво-жовтих соняхів. Вони вишикувані у звивисті ряди, де розважаються діти, дорослі й цілі родини. Одні намагаються якнайшвидше знайти вихід, інші зупиняються біля гойдалок і фотозон, а хтось підіймається на оглядову альтанку, щоб побачити конструкцію згори. З висоти стає зрозумілим справжній масштаб локації, адже лабіринт займає близько половини гектара і складається з 10 650 штучних соняхів. Під час фестивалю його офіційно визнали найбільшим соняшниковим лабіринтом країни та внесли до Книги рекордів України.

"Тут 10 650 соняшників. Наші підрядники виготовили їх за 14 днів, а встановлення зайняло ще кілька днів. Це була доволі масштабна робота", — зазначає директорка з комунікацій та взаємодії з органами влади Кернел Олена Плахова.

Довкола лунає музика. Поруч із соняхами діти грають у футбол і баскетбол, дорослі беруть участь у силових змаганнях, хтось займається йогою, а хтось уперше випробовує адаптивні види спорту. Між майданчиками постійно курсують родини з друзями або у супроводі домашніх улюбленців.

Окремою частиною програми став всеукраїнський Кубок Кернел, у якому змагалися дитячі команди з громад різних регіонів України. Для учасників це була можливість не лише позмагатися, а й спробувати нові види спорту, навчитися працювати в команді та закріпити звичку до активного способу життя. Організатори наголошують, що підтримка дитячого й сімейного спорту допомагає формувати здорові звички та створює підґрунтя для сильнішого й стійкішого суспільства.

Фестиваль "Активна країна з Кернел" розгорнувся на території ВДНГ на чотири дні. Його організатори прагнули показати, що фізична активність — це не лише професійні тренування, забіги на довгі дистанції чи заняття в спортивній залі. Нею може бути навіть прогулянка лабіринтом, робота на грядці або гра з дітьми. За словами організаторів, цього року фестиваль відвідали майже 50 тисяч людей, що стало рекордом за всю історію його проведення.

Лабіринт, який веде людей до спорту

Директорка з комунікацій та взаємодії з органами влади Кернел Олена Плахова називає соняшниковий лабіринт "точкою тяжіння". За її словами, компанія хотіла створити об’єкт, який би сам привертав увагу людей і спонукав їх приїхати на фестиваль.

"Мені було важливо створити точку тяжіння. Хотілося зробити щось таке, щоб люди самі прагнули сюди прийти, привести друзів і дітей, сфотографуватися та поділитися цим у соціальних мережах. Не лише тому, що побачили рекламу чи сюжет на телебаченні, а тому, що це справді цікаво", — розповідає вона.

Ідея спрацювала, адже фотографії та відео із соняхами швидко поширилися в соціальних мережах. Частина гостей, за словами організаторів, спеціально приїхала до Києва з інших міст, щоб побачити лабіринт. Плахова пояснює, що яскрава інсталяція мала виконувати не лише декоративну функцію.

"Ми хотіли, щоб якомога більше людей побачили: спорт — це круто, і спорт — це не тільки професійне навантаження. Навіть прогулянка лабіринтом є рухом. Тут можна ходити, гуляти, підійматися на оглядовий майданчик. Це простий спосіб додати фізичну активність у свій день", — говорить Плахова.

Соняхи для лабіринту допомогла виготовити компанія LoraShen, а спроєктував і втілив конструкцію Володимир Бугай.

Що таке агроспорт

Однією з центральних частин Кернел Ленд став агроспорт. На одному майданчику діти взувають гумові чоботи, надягають рукавички й разом з інструкторами висаджують рослини. На іншому дорослі перевозять мішки на тачках, перекидають великі колеса та змагаються у силових естафетах. Сам формат виник зі спроби поєднати сільськогосподарську працю зі спортивними вправами.

Згодом команда компанії вирішила з’ясувати, наскільки такі побутові навантаження можна порівняти із сучасним спортом.

"Нам стало цікаво, чи можемо ми порівняти це з окремими видами спорту. І виявилося, що витоки багатьох вправ справді пов’язані з аграрною працею, зокрема це стосується силових дисциплін. Тому ми вирішили показати людям, що фізична активність може бути дуже різною", — говорить Плахова.

Для дітей агрогрядка стала не лише спортивною, а й освітньою активністю. Інструктори показують їм, як правильно тримати лопатку, поливати рослину та доглядати за нею. Висаджені рослини не залишатимуться на тимчасових грядках. Наприкінці дня їх пересаджують у горщики, а згодом мають передати до оранжереї.

"Діти приходять наступного дня і питають: “А де квіточка, яку я посадив учора?”. Ми їм пояснюємо, а вони знову щось саджають. Для багатьох це перший досвід роботи із землею. Я вже чула, що деякі діти після майстер-класу просили батьків посадити квіти на балконі. Це дуже важливо", — розповідає Плахова.

Поряд працював творчий простір Кернел Kids. Тут діти робили браслети, декорували пляшки для води, виготовляли головні убори та брали участь у конкурсах. В компанії наголосили, що намагалися зробити простір, у якому дитина може не лише побігати, а й щось створити власними руками. Батьки мали можливість залишити дітей на півтори-дві години і бути спокійними, адже на території працювали асистенти, була в наявності вода, кондиціонування та різні заняття.

Спорт без поділу на професійний і звичайний

За межами Кернел Ленд працювали майданчики з футболу, баскетболу, волейболу, йоги, танців і командних ігор. Частина відвідувачів приходила на конкретне тренування, інші просто ходили від однієї активності до іншої та пробували себе у нових дисциплінах.

Місія проєкту "Активні парки" полягає у збільшенні рухової активності українців, пояснює директор державної установи "Агенція масового спорту України" Андрій Ребрина. За його словами, малорухливий спосіб життя був серйозною проблемою ще до повномасштабної війни.

"Тривалість життя українців і до війни була невисокою. Однією з причин є малорухливий спосіб життя. Особливо це стосується міських жителів, офісних працівників і людей, які багато часу проводять із телефонами та іншими гаджетами", — говорить він.

Ребрина наголошує, що завдання масового спорту є не підготовка професійних спортсменів, а допомогти якомога більшій кількості людей регулярно рухатися.

"Не кожна людина піде до спортивної зали або обере для себе один конкретний вид спорту. Тому ми створюємо різні формати, де можна спробувати кілька активностей і знайти те, що підходить конкретній людині", — пояснює директор агенції.

За його словами, цьогорічний фестиваль став масштабнішим за попередні сезони. Перший захід, який відбувся 2024 року, мав назву "Олімпійська країна". Наступного року проєкт отримав назву "Активна країна", а цього разу до нього як генеральний партнер долучилася компанія Кернел.

"Ми зробили приблизно вдвічі більшу територію і вдвічі більше локацій, ніж у попередні роки. Раніше фестиваль тривав довше, але частина днів припадала на початок тижня, коли відвідувачів було небагато. Цього разу ми обрали четвер, п’ятницю, суботу й неділю, і бачимо, що це рішення спрацювало", — говорить Ребрина.

Спортивні табори приїжджають до дітей

Робота "Активних парків" не обмежується великим фестивалем у столиці. Одним із головних напрямів проєкту є мобільні спортивні табори, які протягом літа їздять невеликими містами, селами та селищами. Для таких виїздів команди використовують причепи зі спортивним інвентарем. На місці вони розгортають майданчик і протягом двох днів проводять заняття для дітей.

"Ми приїжджаємо туди, де часто взагалі немає спортивної інфраструктури. Розкладаємо інвентар і два дні працюємо з дітьми. У кожному населеному пункті приходить приблизно 50–100 учасників. Потім команда їде далі", — розповідає Ребрина.

Одна мобільна команда може за тиждень відвідати близько трьох сіл. Загалом Україною працюють 32 такі команди, тому щотижня вони можуть організовувати майже сотню локальних таборів. За словами директора агенції, цей формат значно доступніший, ніж поїздки дітей до великих стаціонарних таборів.

Загалом минулого року агенція провела 521 мобільний табір. Цьогоріч організатори планують перевищити тисячу. Важливою частиною програми є залучення місцевих волонтерів. Спочатку вони допомагають тренерам збирати дітей і проводити заняття, а потім самі можуть пройти навчання та відкрити мультиспортивний клуб у своїй громаді.

"Це система, яка поступово нарощує сама себе. Волонтери приїжджають до нас на навчання, отримують сертифікати, відкривають клуби й продовжують працювати з дітьми вже після того, як мобільний табір поїхав", — говорить Ребрина.

За даними агенції, навчання вже пройшли близько 1,5 тисячі людей, понад 1,2 тисячі отримали сертифікати. У громадах відкрили приблизно 450 мультиспортивних клубів. Кожен із них отримав набір спортивного інвентарю орієнтовною вартістю 30 тис. грн. У реалізації цієї ініціативи агенцію підтримує компанія Кернел. Із цього року компанія також долучилася до організації літніх мультиспортивних таборів для дітей у регіонах своєї присутності.

"Це справжнє партнерство. Ми разом із Міністерством молоді та спорту працюємо над тим, щоб створювати подібні проєкти. Це приклад того, як співпраця бізнесу та держави дозволяє реалізовувати великі соціальні ініціативи", — каже Олена Плахова.

Адаптивний спорт як частина спільного простору

Окремий сектор фестивалю присвячений адаптивному спорту. Тут тренуються ветерани, люди з інвалідністю та інші відвідувачі, які хочуть спробувати спеціально адаптовані вправи. На майданчику немає чіткої межі між професійними спортсменами та людьми, які прийшли сюди вперше. Інструктори пояснюють правила, допомагають відрегулювати обладнання та підбирають навантаження.

Олена Плахова вважає, що адаптивний спорт не потрібно відокремлювати від інших видів фізичної активності. За її словами, спорт може відігравати важливу роль у поверненні ветеранів до активного цивільного життя.

"Завдяки спорту люди відчувають себе фізично спроможними, спілкуються з однодумцями. З того, що я чую від ветеранів, їм стає легше повертатися до соціального життя і взаємодії із суспільством. Тому спорт — це невід’ємна частина реінтеграції", — пояснює Плахова.

Активний відпочинок для усієї сім'ї

Поки діти бігають між спортивними майданчиками, частина батьків відпочиває у затінку на м’яких пуфах. Дехто спостерігає за змаганнями, інші самі долучаються до гри або допомагають молодшим учасникам виконати завдання. Одна з відвідувачок прийшла на фестиваль із двома синами. Вона розповідає, що такі події дають можливість не просто зайняти дітей, а провести час усією родиною.

"Тут можна розвантажити голову. Дітям є чим зайнятися, вони не сидять у телефонах, постійно переходять від однієї активності до іншої. І батьки можуть бути поруч, дивитися або також щось спробувати зробити", — говорить вона.

Особливо важливими такі зустрічі стали під час війни, додає жінка.

"Зараз усім бракує позитивних емоцій. А тут діти сміються, бігають, щось саджають, грають у командах. Для родини це можливість хоча б на кілька годин перемкнутися і побути разом", — зазначає відвідувачка.

Поряд асистенти пояснюють дітям правила наступної гри. Молодші учасники час від часу губляться або не одразу розуміють завдання, але їм допомагають і тренери, і батьки. Одна група дітей виходить із соняшникового лабіринту, інша вже заходить усередину. На футбольному майданчику починається новий матч, а в зоні агроспорту дорослі готуються до інших змагань.

У цій постійній зміні активностей і проявляється головна ідея фестивалю, коли спорт не обов’язково має починатися з тренера, складного обладнання або прагнення до рекорду. Іноді першим кроком стає прогулянка з родиною, кілька хвилин із м’ячем, посаджена власноруч рослина або спроба пройти звивистими стежками між тисячами жовтих соняхів.

Для організаторів важливо, щоб після фестивалю люди не лише запам’ятали яскраву локацію, а й знайшли спосіб більше рухатися у повсякденному житті.