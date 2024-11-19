"Нибулон" отправил первый морской костер из порта Дуная

Костер морского следования, на который загрузили 7 тысяч тонн сои, отправился из филиала "Бессарабский" в порту Измаила в Турцию. В "Нибулоне" рассчитывают осуществлять такие отправления на регулярной основе.

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Об этом сообщает пресс-служба "Нибулон".

В компании заявили, что событие открывает для Украины новую эру использования экспортной цепи через порты Дуная, ведь еще больше уравнивает возможности альтернативного маршрута относительно традиционного через порты Черного моря.

Также сообщается, что собственный баржево-буксирный флот "Нибулона" продолжит работу на маршруте Измаил – Констанца для реализации возможности загрузки многотоннажных судов.

При этом дополнительная опция погрузки костеров морского следования усилит торговые и логистические преимущества компании по доставке товаров партиями до 7 тысяч тонн непосредственно в страну назначения.

"По вопросам погрузки костеров мы работаем с отдельным сегментом потребителей преимущественно в Средиземноморском бассейне. Для них важна мобильность, присущая средним партиям, и уменьшение фактора военного риска в отношении портов Большой Одессы", — пояснил директор по торговле "Нибулона" Владимир Славинский.

Вместе с тем появление возможности доставлять зерно напрямую к заказчику позволит удержать уровень закупочных цен на зерно, поддерживая партнеров-агропроизводителей.

Напомним, что недавно агрохолдинг "Нибулон" провел модернизационные мероприятия на двух своих комплексах в Николаевской области. В частности, на агрокомбинате "Врадиевский" возведена вторая линия для перегрузки, что позволило вдвое увеличить мощности и изменить схему приемки и отгрузки. А на филиале "Колосовский элеватор" компания повысила производительность процесса отгрузки зерна на автотранспорт за счет двух построенных бункеров вместимостью по 40 тонн каждый.

Также напомним, что в сентябре "Нибулон" договорился с "Сенс Банком" о реструктуризации кредита на 1 миллиард гривен. Кроме того, агрохолдинг возьмет более 20 миллионов долларов в Ощадбанке на возобновление оборотного капитала после вложения денег в строительство нового перегрузочного терминала на Дунае.