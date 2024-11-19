"Нібулон" відправив перший морський костер з порту Дунаю

Костер морського слідування, на який завантажили 7 тисяч тонн сої, вирушив з філії "Бессарабська" в порту Ізмаїла до Туреччини. У “Нібулоні” розраховують здійснювати такі відправлення на регулярній основі.

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Про це повідомляє пресслужба "Нібулон".

В компанії заявили, що подія відкриває для України нову еру використання експортного ланцюга через порти Дунаю, адже ще більше урівнює можливості альтернативного маршруту відносно традиційного через порти Чорного моря.

Також повідомляється, що власний баржево-буксирний флот "Нібулону" продовжить працювати на маршруті Ізмаїл – Констанца для реалізації можливості завантаження багатотоннажних суден.

При цьому додаткова опція навантаження костерів морського слідування посилить торговельні та логістичні переваги компанії з доставки товарів партіями до 7 тисяч тонн безпосередньо в країну призначення.

"З питань навантаження костерів ми працюємо з окремим сегментом споживачів переважно в Середземноморському басейні. Для них важлива мобільність, притаманна середнім партіям, та зменшення фактору воєнного ризику відносно портів Великої Одеси", – пояснив директор з торгівлі "Нібулону" Володимир Славінський.

Разом з тим, поява можливості доставляти збіжжя напряму до замовника дасть змогу втримати рівень закупівельних цін на зерно, підтримуючи партнерів-агровиробників.

Нагадаємо, нещодавно агрохолдинг "Нібулон" провів модернізаційні заходи на двох своїх комплексах у Миколаївській області. Зокрема, на агрокомбінаті "Врадіївський" зведено другу лінію для перевантаження, що дозволило вдвічі збільшити потужності та змінити схему з приймання та відвантаження. А на філії "Колосівський елеватор" компанія підвищила продуктивність процесу відвантаження зерна на автотранспорт за рахунок двох побудованих бункерів місткістю по 40 тонн кожен.

Також нагадаємо, що у вересні "Нібулон" домовився з Сенс Банком про реструктуризацію кредиту на 1 мільярд гривень. Крім того, агрохолдинг візьме понад 20 мільйонів доларів у Ощадбанку на відновлення обігового капіталу після вкладення грошей у будівництво нового перевантажного термінала на Дунаї.