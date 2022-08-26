Призрачные гарантии для фермеров. Зачем НБУ урегулировал деятельность несуществующего Фонда гарантирования агрокредитов

Поскольку аграрная продукция была и остается основной статьей экспорта Украины, Кабмин решил создать в поддержку отечественных фермеров отдельный Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Верховная Рада приняла соответствующий закон еще в ноябре прошлого года (№1865-IX), а правительство основало Фонд в январе 2022 года, до начала полномасштабной войны.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Но всего несколько дней назад Нацбанк урегулировал его деятельность как небанковского финучреждения. Для этого НБУ утвердил 19 августа постановление № 184, которое вступило в силу 24 августа.

Как заявлял ранее министр агрополитики Роман Лещенко, Фонд, прежде всего, направлен на поддержку небольших производителей, которые являются основой продовольственной безопасности и производят более 50% всей сельхозпродукции. Запуск Фонда будет способствовать снижению процентных ставок по кредиту и увеличению сроков кредитования.

Фонд, согласно замыслу, будет предоставлять кредитные гарантии для первичных производителей сельхозпродукции, возделывающих не более 500 га земли. Гарантии от Фонда будут предоставляться сроком до 10 лет в размере до 50% непогашенной суммы основного долга перед кредитором. Это должно существенно снизить для банков риски кредитования мелких аграриев.

Запуск Фонда состоится неизвестно когда

Как подчеркнул в беседе с Delo.ua исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, Фонд, по его мнению, в 2022 году не заработает точно. Вероятнее всего, аграрное финучреждение начнет работу только после завершения войны.

Зачем тогда Нацбанк выпустил под Фонд отдельное постановление, если он все равно не работает? НБУ был обязан это сделать, поскольку его к этому принуждает закон. Национальный банк установил для Фонда требования к обязательным нормативам, ограничивающим риски его деятельности по операциям с финансовыми активами. Регулятор также предоставил рекомендации по определению непокрытого кредитного риска для регулирования деятельности Фонда и определил требования к решению о выплате дивидендов.

Впрочем, принятие закона и подзаконных актов недостаточно, чтобы Фонд приступил к работе. "Физически Фонд не работает. Самое главное, непонятно, откуда на него в Кабмине будут брать деньги. Он задумывался без соответствующей статьи в госбюджете. Этот Фонд должен наполняться из бюджета. А в связи с войной бюджет и так жестко порезали. Ежемесячно у нас дефицит составляет $5 млрд. О каком Фонде может идти речь?" – задает риторический вопрос Олег Пендзин.

Также эксперт отдельно обращает внимание, что Нацбанк и так "напечатал" уже ничем не обеспеченные 240 млрд грн, чтобы можно было чем-нибудь покрывать неотложные социальные выплаты. "При всем уважении к агропроизводителям – они сегодня не беднейшая отрасль экономики. Выделять дополнительные средства на подобные Фонды сегодня было бы просто бессмысленно", – добавляет эксперт.

Фермеров на произвол судьбы не бросили

Советник министра аграрной политики Михаил Соколов также подтвердил в комментарии Delo.ua, что Фонд не работает, но это не значит, что государство не помогает аграриям. Основных направлений поддержки два. Первый – льготное кредитование по программе "5-7-9". Более половины предприятий, получающих кредиты по этой государственной программе, относятся к сфере сельского хозяйства.

Эта программа, действующая с 1 февраля 2021 года, позволяет предпринимателям получить от 100 тыс. грн до 50 млн грн на срок до пяти лет. Проценты составляют от 0% до 9% в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства. Агробизнесу банки, как правило, предлагают специальный график погашения кредита. В этом году аграрии привлекли по программе почти 51,4 млрд грн кредитов.

Второе направление – льготная программа кредитования аграриев на портфельной основе под 0% годовых, которую правительство запустило в марте 2022 года. Согласно ее условиям, государство гарантировало возврат 80% кредита банкам, кредитовавшим сельхозпроизводителей. Создавалась эта программа как раз под посевную кампанию.

"Дополнительно к "5-7-9" фермеры получили еще и более 30 млрд грн кредитов под государственную гарантию. Им еще и продлили срок программы. Это тоже форма государственной поддержки. Важно не только то, сколько стоит кредит, но и то, или его вообще можно взять. Сегодня аграрии по известным причинам "просели", поэтому они выглядят для банков не так привлекательно. Отсюда – потребность в госгарантии", – акцентирует Соколов.

Не только кредиты, но и гранты

Фермеры с посевной кампанией справились, но с продажей урожая иностранцам было труднее по известным причинам (блокировка портов, нарушение логистических цепочек и др.). Впрочем, экспорт чрезвычайно важен для сельхозпроизводителей, поскольку за его счет они финансируют текущую деятельность и будущую посевную.

Но экспорт сельхозпродукции все же постепенно возобновляется. Но если в августе фермеры продадут 4 млн тонн, это станет достижением. Хотя в мирное время нормальными считались 6-7 млн тонн. И август станет первым месяцем с максимальным результатом по экспорту, поскольку ранее украинские порты были заблокированы российскими захватчиками.

"Сегодня для фермеров получить кредит – один из первоочередных вопросов. И государственная помощь в этом смысле действительно велика, хотя и ресурсы крайне ограничены. Большое количество аграриев не только прокредитовалось весной под государственные портфельные гарантии, но и ждали, продолжат ли эту программу. Вот этого месяца срок ее действия и увеличили на полгода", – говорит Михаил Соколов.

Также не следует забывать, что Кабмин поддерживает аграриев в рамках экономической стратегии, которую он анонсировал еще в июне. В частности, это гранты на строительство теплиц с целью создания дополнительных рабочих мест, на развитие собственного садоводства, ягодничества и виноградарства, гранты для перерабатывающих предприятий. Благодаря этим программам можно получить финансирование до 8 млн грн.

"Госбюджет в ужасной ситуации. И то, что аграрии получают такую помощь, является для них самым большим, что могло быть. Введение льготного кредитования для фермеров, по моему мнению, в сегодняшних условиях – это действительно большое достижение", – резюмирует Соколов.