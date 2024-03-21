Производители пива импортируют часть сортов из-за войны

Импорт пива в Украину восстанавливается до довоенных значений быстрее экспорта. Однако для украинского производителя это не является отрицательными сигналом, указывающим на преимущество иностранного продукта перед отечественным, отмечает директор по маркетингу AB InBev Efes Ukraine Екатерина Сахарнова в комментарии для Delo.ua.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

По ее словам, часть импортного пива завозится крупными международными пивоварнями, которые раньше производили эти сорта в Украине, но сейчас из-за полномасштабной войны не имеют такой возможности.

"Из-за причин безопасности мы не можем возобновить работу пивоварни в Харькове, поэтому импортируем некоторые бренды, которые там производились, в частности, BUD, Stella Artois безалкогольная. Поэтому я думаю, что положительная динамика в импортном сегменте – это хороший знак, ценители пивной категории восстанавливают свой интерес к экспериментам, что является позитивом для всей категории", - объясняет Екатерина Сахарнова.

При этом сегмент импортированного пива в Украину никогда не был существенным. Украинцы предпочитают местные бренды, а импорт в основном дополняет ассортимент нишевых продуктов для ценителей различных пивных традиций мира. Например, AB InBev Efes Ukraine завозит из-за границы как экзотику – бельгийские крафтовые Kwak и Tripel Karmeliet, так и хорошо известные сорта со сложившейся аудиторией – Leffe и Hoegaarden из Бельгии или немецкий Spaten.

Импорт пива восстановился до довоенного уровня

По данным Государственной таможенной службы, за время войны экспорт пива просел сильнее внутреннего производства, тогда как импорт вернулся к довоенным значениям;

Год Импорт пива, $ млн Изменение к предыдущему году Экспорт пива, $ млн Изменение к предыдущему году 2021 71,7 - 42,4 - 2022 55,1 -23% 17,9 -58% 2023 71,3 +23% 24,4 +36% январь-2024 8,1 - 1,4 -

В начале 2024 импорт пива уже превышает показатели первого месяца 2023 года. В январе в Украину завезли этого напитка на $8,1 млн, тогда как в прошлом году ежемесячно ввозилось в среднем на $5,9 млн. Примечательно, что импортированное пиво является достаточно существенной статьей расходов для украинцев, и динамика кардинально не меняется в условиях войны с РФ. В 2021 году на этот напиток приходилось 0,10% от общих расходов на импорт, в 2022 году – 0,09%, а в 2023 году – 0,11%.

По данным ДМС, крупнейшими торговыми партнерами Украины в 2023 году стали Бельгия (23,5% от всей стоимости импорта), Германия (16%) и Чехия (11,1%). В довоенном 2021 году больше всего пива завезли из Мексики (25%), а в январе 2024 года половина импорта поступила из Китая.

Вместе с тем, больше всего пива Украина экспортирует в Молдову. Страна уже три года является самым большим покупателем этого украинского напитка с показателем в 32% в 2023 году. Другие крупные рынки – Китай (16% в 2023 году) и Литва (11,9%).

Больше о трендах украинского пивного рынка читайте в статье "Безалкогольный тренд и конкуренция с крафтом. Как сейчас развивается рынок пива в Украине".

Источник фото: ua.depositphotos.com