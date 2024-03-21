Виробники пива імпортують частину сортів через війну

Імпорт пива в Україну відновлюється до довоєнних значень швидше за експорт. Однак для українського виробника це не є негативним сигналом, котрий вказує на перевагу іноземного продукту перед вітчизняним, зазначає директор з маркетингу AB InBev Efes Ukraine Катерина Сахарнова в коментарі для Delo.ua.

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За її словами, частина імпортного пива завозиться великими міжнародними пивоварнями, які раніше виготовляли ці сорти в Україні, але зараз через повномасштабну війну не мають такої можливості.

"З причин безпеки ми не можемо поновити роботу броварні в Харкові, тому імпортуємо деякі бренди, які там вироблялися, зокрема, BUD, Stella Artois безалкогольна. Тож я думаю, що позитивна динаміка в імпортному сегменті – це добрий знак, поціновувачі пивної категорії відновлюють свій інтерес до експериментів, що є позитивом для всієї категорії", - пояснює Катерина Сахарнова.

При цьому сегмент імпортованого пива в Україні ніколи не був значним. Українці віддають перевагу місцевим брендам, а імпорт здебільшого доповнює асортимент нішевих продуктів для поціновувачів різних пивних традицій світу. Наприклад, AB InBev Efes Ukraine завозить з-за кордону як екзотику – бельгійські крафтові Kwak та Tripel Karmeliet, так і добре відомі сорти з сформованою аудиторією - Leffe і Hoegaarden з Бельгії або німецький Spaten.

Імпорт пива відновився до довоєнного рівня

За даними Державної митної служби, за час війни експорт пива просів сильніше за внутрішнє виробництво, тоді як імпорт повернувся до довоєнних значень;

Рік Імпорт пива, $ млн Зміна до попереднього року Експорт пива, $ млн Зміна до попереднього року 2021 71,7 - 42,4 - 2022 55,1 -23% 17,9 -58% 2023 71,3 +23% 24,4 +36% січень-2024 8,1 - 1,4 -

На початку 2024 року імпорт пива вже перевищує показники першого місяця 2023 року. В січні в Україну завезли цього напою на $8,1 млн, тоді як в минулому році щомісяця ввозилось в середньому на $5,9 млн. Примітно, що імпортоване пиво є досить суттєвою статтею витрат для українців, і динаміка кардинально не змінюється в умовах війни з РФ. В 2021 році на цей напій припадало 0,10% від загальних витрат на імпорт, в 2022 році – 0,09%, а в 2023 році – 0,11%.

За даними ДМС, найбільшими торговельними партнерами України в 2023 році стали Бельгія (23,5% всієї вартості імпорту), Німеччина (16%) і Чехія (11,1%). В “довоєнному” 2021 році найбільше пива завезли з Мексики (25%), а в січні 2024 року половина імпорту надійшла з Китаю.

Разом з тим, найбільше пива Україна експортує в Молдову. Країна вже три роки є найбільшим покупцем цього українського напою з показником в 32% в 2023 році. Інші великі ринки збуту – Китай (16% в 2023 році) і Литва (11,9%).

Більше про тренди українського пивного ринку читайте в статті "Безалкогольний тренд та конкуренція з крафтом. Як зараз розвивається ринок пива в Україні".

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