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Виробники пива імпортують частину сортів через війну
Імпорт пива в Україну відновлюється до довоєнних значень швидше за експорт. Однак для українського виробника це не є негативним сигналом, котрий вказує на перевагу іноземного продукту перед вітчизняним, зазначає директор з маркетингу AB InBev Efes Ukraine Катерина Сахарнова в коментарі для Delo.ua.
За її словами, частина імпортного пива завозиться великими міжнародними пивоварнями, які раніше виготовляли ці сорти в Україні, але зараз через повномасштабну війну не мають такої можливості.
"З причин безпеки ми не можемо поновити роботу броварні в Харкові, тому імпортуємо деякі бренди, які там вироблялися, зокрема, BUD, Stella Artois безалкогольна. Тож я думаю, що позитивна динаміка в імпортному сегменті – це добрий знак, поціновувачі пивної категорії відновлюють свій інтерес до експериментів, що є позитивом для всієї категорії", - пояснює Катерина Сахарнова.
При цьому сегмент імпортованого пива в Україні ніколи не був значним. Українці віддають перевагу місцевим брендам, а імпорт здебільшого доповнює асортимент нішевих продуктів для поціновувачів різних пивних традицій світу. Наприклад, AB InBev Efes Ukraine завозить з-за кордону як екзотику – бельгійські крафтові Kwak та Tripel Karmeliet, так і добре відомі сорти з сформованою аудиторією - Leffe і Hoegaarden з Бельгії або німецький Spaten.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Імпорт пива відновився до довоєнного рівня
За даними Державної митної служби, за час війни експорт пива просів сильніше за внутрішнє виробництво, тоді як імпорт повернувся до довоєнних значень;
|Рік
|Імпорт пива, $ млн
|Зміна до попереднього року
|Експорт пива, $ млн
|Зміна до попереднього року
|2021
|71,7
|-
|42,4
|-
|2022
|55,1
|-23%
|17,9
|-58%
|2023
|71,3
|+23%
|24,4
|+36%
|січень-2024
|8,1
|-
|1,4
|-
На початку 2024 року імпорт пива вже перевищує показники першого місяця 2023 року. В січні в Україну завезли цього напою на $8,1 млн, тоді як в минулому році щомісяця ввозилось в середньому на $5,9 млн. Примітно, що імпортоване пиво є досить суттєвою статтею витрат для українців, і динаміка кардинально не змінюється в умовах війни з РФ. В 2021 році на цей напій припадало 0,10% від загальних витрат на імпорт, в 2022 році – 0,09%, а в 2023 році – 0,11%.
За даними ДМС, найбільшими торговельними партнерами України в 2023 році стали Бельгія (23,5% всієї вартості імпорту), Німеччина (16%) і Чехія (11,1%). В “довоєнному” 2021 році найбільше пива завезли з Мексики (25%), а в січні 2024 року половина імпорту надійшла з Китаю.
Разом з тим, найбільше пива Україна експортує в Молдову. Країна вже три роки є найбільшим покупцем цього українського напою з показником в 32% в 2023 році. Інші великі ринки збуту – Китай (16% в 2023 році) і Литва (11,9%).
Більше про тренди українського пивного ринку читайте в статті "Безалкогольний тренд та конкуренція з крафтом. Як зараз розвивається ринок пива в Україні".
Джерело фото: ua.depositphotos.com