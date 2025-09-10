Стратегическая инвестиция в общины и бизнес: как работают образовательные кейсы «Астарты»

Агропромхолдинг "Астарта-Киев" системно развивает образовательные программы для работников, молодежи и предпринимателей, сочетая бизнес-цели с устойчивым развитием общин.

Для компании образование – не дополнительная социальная активность, а ключевой элемент стратегии, обеспечивающий подготовку кадров, развитие человеческого капитала и укрепление экономики.

Война доказала, что знания и навыки – это стратегический ресурс. В условиях неопределенности и постоянных изменений, именно способность быстро учиться, приобретать новые компетенции и адаптироваться определяет как жизнестойкость и эффективность бизнеса, так и уровень самодостаточности и способности быстро восстанавливаться общин и страны в целом. Поэтому инвестиции в образовательные проекты выросли, ведь они стали основой развития людей, укрепления компании и поддержки общин в самое сложное время.

Образование как стратегический приоритет

Еще задолго до 2022 года «Астарта» вводила собственные инициативы и сотрудничала с учебными заведениями. Сегодня это направление развивается через внутренние и внешние образовательные решения: от цифровых платформ и профориентационных программ до грантовых проектов для предпринимателей и ветеранов.

Отдельный пример – онлайн-платформа HRM для работников. Это интерактивное пространство с корпоративными курсами, инструкциями, учебными материалами и тестами. Она позволяет формировать индивидуальные траектории развития и отслеживать прогресс. С 2023 года на корпоративной платформе опубликовано более 120 курсов. Почти 7000 сотрудников воспользовались возможностью для своего развития и обучения и успешно завершили обучение. Таким образом, образовательные инструменты Астарты работают и на индивидуальное развитие сотрудников, и на укрепление команды в целом. Это показывает, как инвестиции в образование трансформируются в развитие человеческого потенциала и конкурентоспособность бизнеса.

Образовательная онлайн-платформа HRM для команды 120+ курсов на платформе 7000 сотрудников успешно завершили обучение

От школьной парты к профессии: образовательные программы Астарты

Внешний вектор «Астарты» – сотрудничество с учебными заведениями и общинами. Сегодня компания работает с более чем 30 заведениями профессионального и высшего образования. Это не только стажировка или дуальные программы, но и поддержка материально-технической базы, создание образовательных хабов в общинах и разработка учебных модулей.

> 30 заведений профессионального и высшего образования сотрудничают с "Астартой"

Например, в партнерстве с ЕБРР, EY и Харьковским национальным аграрным университетом им. Докучаева Астарта реализовала проект «Дуальное образование», направленный на подготовку молодых специалистов с основательной теоретической и практической базой. В рамках инициативы была создана новая бакалаврская программа по специальности «Агрономия» с усиленной долей дуального образования. Продолжительность практической подготовки студентов увеличена с 5 до 14 недель. 35 преподавателей прошли повышение квалификации, а 250 студентов овладели специально разработанным онлайн-курсом.

Особое место занимают и школьные программы. Действующий с 2018 года проект «Мое будущее в агро» призван изменить представления молодежи об аграрном секторе. В нем принимают участие 34 школы в семи областях, а более 1200 детей посетили факультативные занятия. Для практики устанавливали теплицы, а школьники уже представили 70 научных проектов в сфере агро. Это не только профориентация, но реальный опыт для следующего поколения.

Проект «Мое будущее в агро» 34 школы в 7 областях 1200+ детей 70 собственных научных проектов и теплицы для практики

Еще одна программа – «IT-образование в сельской местности», начатое в 2017 году. Она охватила 37 школ и более 3500 детей, овладевших Scratch-программированием и робототехникой. Взрослые тоже имели возможность приобщиться: 854 жителя деревень получили навыки компьютерной грамотности. За время реализации инициативы участники создали 243 IT-проекта, стимулирующих цифровую трансформацию даже в отдаленных общинах.

Программа «IT-образование в сельской местности» 37 школ 3500+ детей, изучивших Scratch и робототехнику 854 взрослых, получивших цифровые навыки 243 созданные IT-проекта

Бизнес-образование и гранты

Отдельное направление «Астарты» – поддержка и развитие предпринимательства. Вместе с партнерами компания реализует два масштабных образовательно-грантовых проекта: «Курс на Независимость» и «Смелые».

"Курс на Независимость" стартовал в 2022 году в сотрудничестве с правительством Германии, банком развития DEG, БФ "Поверь в себя" и Международным институтом менеджмента. Его цель – поддержать малый и средний бизнес, пострадавший от войны. В рамках программы 170 предпринимателей получили гранты, более 100 прошли бизнес-обучение от МИМ, создали более 660 новых рабочих мест и присоединились к пополнению продуктовых банков в общинах, где они работают. Инвестиции в проект составили 4 млн евро, а социальный эффект от каждого вложенного евро во второй волне оценен как 1:6,34.

Программа "Курс на Независимость" 170 предпринимателей получили гранты 100+ участников прошли бизнес-обучение в МИМ 660+ рабочих мест создано 4 млн евро инвестиций

Программа «Смелые» действует с 2022 года, она направлена на развитие социально ответственного малого и среднего бизнеса, который будет способствовать созданию новых рабочих мест и укреплению экономики и самодостаточности общин во время войны и в период послевоенного восстановления. Проект реализуется в партнерстве "Астарты", Райффайзен Банка, группы компаний Vodafone Украина и благотворительного фонда "Поверь в себя". Четвертая волна проекта стартовала в 2025 году и ориентирована на ветеранов, военных и их семей. В дополнение к грантам на развитие производства, победители могут получить или существенно улучшить свои знания и навыки как непосредственного в агро отрасли (растениеводство или животноводство), так и в сфере управления бизнесом. По состоянию на 2025 год состоялись четыре волны проекта, профинансировано 217 бизнес-идей, а 500 участников прошли тренинги или обучение.

Программа «Смелые» 4 волны проекта 217 профинансированных бизнес-идей 500 участников прошли обучение

Такие инициативы доказывают: образование для взрослых – особенно во время войны – является ключом к восстановлению экономики и социальной реинтеграции.

Цифровое образование для аграриев

Еще одно важное направление – партнерство с ЕБРР в сфере развития дистанционного образования для украинских аграриев.

Ее цель – предоставить бесплатный доступ к современным знаниям в сфере агро в условиях острого дефицита квалифицированных кадров. В последние годы украинские сельскохозяйственные предприятия столкнулись с острым дефицитом специалистов, что существенно влияет на конкурентоспособность всего сектора. Вопрос качественного и доступного профессионального образования пока максимально актуален, поэтому, чтобы поддержать развитие украинского аграрного сектора, эксперты Астарты делятся своими знаниями и практической экспертизой в виде коротких интерактивных онлайн-курсов на платформе AgriAcademy.

В рамках сотрудничества планируется разработка 25 курсов. Они включают биологические особенности культур, технологии выращивания и переработку. Первые курсы уже доступны на платформе и бесплатны. Слушатели могут проходить обучение в удобное время и после тестирования получают сертификаты.

AgriAcademy демонстрирует, как крупные компании могут масштабировать собственную экспертизу на всю страну, поддерживая отрасль и формируя кадровый резерв будущего.

25 курсов бесплатных курсов для аграриев с возможностью пройти тестирование и получить сертификат

Образование как непрерывный процесс

Для «Астарты» инвестиции в образование – это не разовые проекты, а охватывающая все уровни стратегия: от школьников до предпринимателей и ветеранов.

«В Астарте мы видим образование как непрерывный процесс развития команды и общин. Это не только академические знания, но и практические навыки, дуальное образование, бизнес-образование для МСБ, менторские программы для молодежи и старшего возраста, реинтеграция ветеранов в гражданскую жизнь и экономику. Мы инвестируем там, где образование дает ощутимый результат», – подчеркивает Светлана Мозгова, директор по персоналу, корпоративному партнерству и коммуникациям компании.

Впереди – расширение партнерств с университетами, образовательные программы для общин и внутренние образовательные проекты в рамках инициативы «Активное долголетие», направленные на формирование среды активного и здорового долголетия – культуры, в основе которой достоинство, возможности и развитие человека на каждом этапе жизни. В частности, компания готовит курсы «Эффективный наставник», «Навыки активного долголетия» и «Цифровое мастерство».

Мы последовательно строим экосистему знаний и возможностей от школьных факультативов и цифровых курсов для аграриев до грантовых программ для предпринимателей и ветеранов. Такой подход создает кадровый резерв для агросектора, поддерживает инновационность малого и среднего бизнеса и способствует самодостаточности общин.

В то время, когда качественное образование становится ключом к устойчивости страны, «Астарта» подтверждает: развитие и приумножение потенциала украинцев — это самая надежная стратегическая инвестиция, формирующая будущее и компании, и общества.