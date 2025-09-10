Стратегічна інвестиція в громади та бізнес: як працюють освітні кейси "Астарти"

Агропромхолдинг "Астарта-Київ" системно розвиває освітні програми для працівників, молоді та підприємців, поєднуючи бізнес-цілі зі сталим розвитком громад.

Для компанії освіта – це не додаткова соціальна активність, а ключовий елемент стратегії, що забезпечує підготовку кадрів, розвиток людського капіталу та зміцнення економіки.

Війна довела, що знання та навички — це стратегічний ресурс. В умовах невизначеності та постійних змін саме здатність швидко вчитися, набувати нових компетенцій і адаптовуватися визначає як життєстійкість та ефективність бізнесу, так і рівень самозарадності та здатності швидко відновлюватись громад та країни загалом. Тому інвестиції в освітні проєкти зросли, адже вони стали основою розвитку людей, зміцнення компанії та підтримки громад у найскладніший час.

Освіта як стратегічний пріоритет

Ще задовго до 2022 року "Астарта" запроваджувала власні ініціативи та співпрацювала з навчальними закладами. Сьогодні цей напрям розвивається через внутрішні та зовнішні освітні рішення: від цифрових платформ і профорієнтаційних програм до грантових проєктів для підприємців і ветеранів.

Окремий приклад – онлайн-платформа HRM для працівників. Це інтерактивний простір із корпоративними курсами, інструкціями, навчальними матеріалами та тестами. Вона дає можливість формувати індивідуальні траєкторії розвитку та відстежувати прогрес. З 2023 року на корпоративній платформі вже опубліковано понад 120 курсів. Майже 7000 співробітників скористалися можливістю для свого розвитку та навчання та успішно завершили навчання Таким чином, освітні інструменти Астарти працюють і на індивідуальний розвиток співробітників, і на зміцнення команди в цілому. Це демонструє, як інвестиції в освіту трансформуються у розвиток людського потенціалу та конкурентоспроможність бізнесу.

Освітня онлайн-платформа HRM для команди 120+ курсів на платформі 7000 співробітників успішно завершили навчання

Від шкільної парти до професії: освітні програми Астарти

Зовнішній вектор "Астарти" – співпраця з навчальними закладами та громадами. Сьогодні компанія працює більш ніж із 30 закладами професійної та вищої освіти. Це не лише стажування чи дуальні програми, а й підтримка матеріально-технічної бази, створення освітніх хабів у громадах та розробка навчальних модулів.

>30 закладів професійної та вищої освіти співрацюють з "Астартою"

До прикладу, у партнерстві з ЄБРР, EY та Харківським національним аграрним університетом ім. В. В. Докучаєва Астарта реалізувала проєкт "Дуальна освіта", спрямований на підготовку молодих спеціалістів з ґрунтовною теоретичною та практичною базою. У межах ініціативи було створено нову бакалаврську програму зі спеціальності "Агрономія" з посиленою часткою дуальної освіти. Тривалість практичної підготовки студентів збільшено з 5 до 14 тижнів. 35 викладачів пройшли підвищення кваліфікації, а 250 студентів опанували спеціально розроблений онлайн-курс.

Особливе місце займають і шкільні програми. Проєкт "Моє майбутнє в агро", що діє з 2018 року, покликаний змінити уявлення молоді про аграрний сектор. У ньому беруть участь 34 школи у семи областях, а понад 1200 дітей відвідали факультативні заняття. Для практики встановлювали теплиці, а школярі вже презентували 70 наукових проєктів у сфері агро. Це не лише профорієнтація, а й реальний досвід для наступного покоління.

Проєкт "Моє майбутнє в агро" 34 школи у 7 областях 1200+ дітей 70 власних наукових проєктів і теплиці для практики

Ще одна програма – "IT-освіта в сільській місцевості", започаткована у 2017 році. Вона охопила 37 шкіл і понад 3500 дітей, які опанували Scratch-програмування та робототехніку. Дорослі теж мали можливість долучитися: 854 мешканці сіл здобули навички комп’ютерної грамотності. За час реалізації ініціативи учасники створили 243 IT-проєкти, що стимулюють цифрову трансформацію навіть у віддалених громадах.

Програма "IT-освіта в сільській місцевості" 37 шкіл 3500+ дітей, які вивчили Scratch та робототехніку 854 дорослих, що здобули цифрові навички 243 створені IT-проєкти

Бізнес-освіта і гранти

Окремий напрям "Астарти" – підтримка та розвиток підприємництва. Разом із партнерами компанія реалізує два масштабні освітньо-грантові проєкти: "Курс на Незалежність" та "Сміливі".

"Курс на Незалежність" стартував у 2022 році у співпраці з урядом Німеччини, банком розвитку DEG, БФ "Повір у себе" та Міжнародним інститутом менеджменту. Його мета – підтримати малий і середній бізнес, що постраждав від війни. У межах програми 170 підприємців отримали гранти, понад 100 пройшли бізнес-навчання від МІМ,створили понад 660 нових робочих місць і долучилися до поповнення продуктових банків у громадах, де вони працюють. Інвестиції в проєкт сягнули 4 млн євро, а соціальний ефект від кожного вкладеного євро у другій хвилі оцінено як 1:6,34.

Програма "Курс на Незалежність" 170 підприємців отримали гранти 100+ учасників пройшли бізнес-навчання в МІМ 660+ робочих місць створено 4 млн євро інвестицій

Програма "Сміливі", діє з 2022 року, спрямована на розвиток соціально відповідального малого та середнього бізнесу, що сприятиме створенню нових робочих місць і зміцненню економіки та самозарадності громад під час війни та у період післявоєнного відновлення. Проєкт реалізується в партнерстві "Астарти", Райффайзен Банку, групи компаній Vodafone Україна та благодійного фонду "Повір у себе". Четверта хвиля проєкту стартувала у 2025 році та орієнтована на ветеранів, військових і їхні родини. На додаток до грантів на розвиток виробництва, переможці отримують і можливість здобути або суттєво покращити свої знання та навички як безпосереднього в агро галузі (рослинництво чи тваринництво), так і в сфері управління бізнесом. Станом на 2025 рік відбулося чотири хвилі проєкту, профінансовано 217 бізнес-ідей, а 500 учасників пройшли тренінги чи навчання.

Програма "Сміливі" 4 хвилі проєкту 217 профінансованих бізнес-ідей 500 учасників пройшли навчання

Такі ініціативи доводять: освіта для дорослих – особливо під час війни – є ключем до відновлення економіки й соціальної реінтеграції.

Цифрова освіта для аграріїв

Ще один важливий напрям – партнерство з ЄБРР у сфері розвитку дистанційної освіти для українських аграріїв.

Її мета – надати безкоштовний доступ до сучасних знань у сфері агро в умовах гострого дефіциту кваліфікованих кадрів. За останні роки українські сільськогосподарські підприємства зіткнулися з гострим дефіцитом спеціалістів, що суттєво впливає на конкурентоспроможність всього сектору. Питання якісної та доступної професійної освіти наразі максимально актуальне, тому, щоб підтримати розвиток українського аграрного сектору, експерти Астарти діляться своїми знаннями та практичною експертизою у вигляді коротких інтерактивних онлайн курсів на платформі AgriAcademy.

У рамках співпраці планується розробка 25 курсів. Вони охоплюють біологічні особливості культур, технології вирощування та переробку. Перші курси вже доступні на платформі і є безкоштовними. Слухачі можуть проходити навчання у зручний час і після тестування отримують сертифікати.

"AgriAcademy" демонструє, як великі компанії можуть масштабувати власну експертизу на всю країну, підтримуючи галузь і формуючи кадровий резерв майбутнього.

25 курсів безкоштовних курсів для аграріїв з можливістю пройти тестування та отримати сертифікат

Освіта як безперервний процес

Для "Астарти" інвестиції в освіту – це не разові проєкти, а стратегія, що охоплює всі рівні: від школярів до підприємців і ветеранів.

"В Астарті ми бачимо освіту як безперервний процес розвитку команди й громад. Це не лише академічні знання, а й практичні навички, дуальна освіта, бізнес-освіта для МСБ, менторські програми для молоді та людей старшого віку, реінтеграція ветеранів у цивільне життя та економіку. Ми інвестуємо там, де освіта дає відчутний результат", – підкреслює Світлана Мозгова, директорка з персоналу, корпоративного партнерства та комунікацій компанії.

Попереду – розширення партнерств з університетами, освітні програми для громад і внутрішні освітні проєкти в межах ініціативи "Активне довголіття", спрямовані на формування середовища активного та здорового довголіття — культури, в основі якої гідність, можливості та розвиток людини на кожному етапі життя. Зокрема, компанія готує курси "Ефективний наставник", "Навички активного довголіття" та "Цифрова майстерність".

Ми послідовно будуємо екосистему знань і можливостей: від шкільних факультативів та цифрових курсів для аграріїв до грантових програм для підприємців і ветеранів. Такий підхід створює кадровий резерв для агросектору, підтримує інноваційність малого й середнього бізнесу та сприяє самозарадності громад.

У час, коли якісна освіта стає ключем до стійкості країни, "Астарта" підтверджує: розвиток та примноження потенціалу українців — це найнадійніша стратегічна інвестиція, яка формує майбутнє і компанії, і суспільства.