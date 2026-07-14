"AWT Bavaria стала компанией общей цели и командного взноса", — Сабрина Гильдехаус, директор по управлению персоналом AWT Bavaria

О том, как изменяются функции, задачи и методы HR в современном мире, опыт адаптации компании к работе в условиях войны, механизмы поддержки мобилизованных сотрудников и работников, оказавшихся в затруднительном положении, рецепты того, как снизить текучесть кадров до минимума и эффективно и быстро закрывать вакансии даже в условиях дефицита кадров, а также о других секретах Сабрина Гильдехаус, директор по управлению персоналом AWT Bavaria.

Каким вы видите рынок труда сегодня? Расскажите об основных тенденциях и вашем видении происходящего.

- Рынок труда Украины переживает глубокую структурную трансформацию, вызванную войной, и характеризуется значительным дефицитом рабочей силы из-за внешней миграции, мобилизации и демографических потерь. Несмотря на эти серьезные вызовы, рынок остается очень устойчивым.

Он кардинально изменился по сравнению с довоенным периодом: если раньше кандидаты конкурировали за вакансии, сегодня работодатели ведут активную борьбу за таланты. Именно поэтому сильный бренд работодателя, конкурентная система оплаты труда и социальных льгот, а также корпоративная культура, основанная на общих ценностях и четких целях, становятся важнее, чем когда-либо прежде.

Особенно для мужчин вопросы безопасности и возможности бронирования все чаще становятся решающими критериями при выборе работодателя. Именно поэтому сохраняется высокая потребность в программах переквалификации, а роль женщин в экономике продолжает расти, в частности, в профессиях, традиционно считавшихся мужскими, таких как автомобильная отрасль.

Молодые специалисты и будущее поколение экспертов, еще не подлежащие бронированию по возрасту, требуют особого внимания со стороны работодателей через специализированные программы адаптации, развития и поддержки.

Давайте вспомним, каким был рынок труда в начале полномасштабной войны и сделать выводы: с какими вызовами сталкивались HR-директора в течение этих лет?

- Первые месяцы полномасштабной войны повлекли за собой беспрецедентный кризис на рынке труда. Она сопровождалась стремительным ростом безработицы и значимой географической фрагментацией рабочей силы. В то же время, рынок труда продемонстрировал чрезвычайную устойчивость и способность к адаптации.

Компании, HR-директора и их команды были вынуждены практически в режиме реального времени переосмысливать подходы к управлению персоналом одновременно реагируя на беспрецедентные вызовы военного времени. Среди ключевых задач были преодоление демографического дефицита и недостаток необходимых компетенций путем внедрения дистанционных форматов работы, ускоренных программ переквалификации и адаптации для женщин, молодых специалистов и кандидатов без достаточного опыта. В то же время, компаниям приходилось учитывать сложные государственные требования по бронированию работников.

В этих условиях HR-лидеры должны проявлять особую гибкость и креативность, переходя к более индивидуализируемым и эмпатийным подходам в управлении людьми, чтобы предотвращать профессиональное выгорание, поддерживать эмоциональную устойчивость команд и помогать работникам принимать взвешенные решения в условиях постоянной неопределенности.

В компании работает более 400 человек. Какие программы развития и поддержки удалось ввести для работников? Какова текучесть кадров?

– Когда мы говорим о программах развития и поддержки, мы имеем в виду не только наших сотрудников. В первый день полномасштабного российского вторжения AWT Bavaria приняла решение полностью поддержать Украину и разработала собственную стратегию Save and Shape the Future of Ukraine.

В рамках этой стратегии корпоративной социальной ответственности (CSR) мы не только обеспечили всестороннюю поддержку наших действующих и мобилизованных работников через создание "AWT Safety Hubs" и "Employee Funds" для помощи сотрудникам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, но и положили начало ряду социальных инициатив вместе с нашими постоянными партнерами. На сегодняшний день общий объем нашей помощи превысил 8 миллионов евро.

Для нас "формировать будущее Украины" означает не только обеспечивать будущее AWT Bavaria. В 2025 году мы основали Академию AWT, в рамках которой реализуем программу стажировки Fast and Curious (Быстрые и Любознательные) для развития молодых специалистов и студентов. В то же время мы инвестируем и в самое молодое поколение украинцев. Вместе с благотворительной организацией "Дети Героев" мы регулярно проводим STEM-лагеря, создавая для детей доступ к качественному современному образованию и новым возможностям развития.

За последние годы AWT Bavaria превратилась в компанию с настоящей целью, где каждый сотрудник может вносить свой вклад в общее дело. Именно поэтому уровень текучести персонала за последние два года остается стабильно низким — на уровне от 3% до 5%.

Расскажите о вашем опыте улучшения процессов рекрутинга и онбординга в компании: какова была первоначальная проблема и как ее удалось решить, а также как изменились эти процессы — в частности в контексте найма и адаптации молодежи?

– Пандемия COVID-19 и начало полномасштабной войны в Украине стали мощным толчком к цифровизации и автоматизации процессов в AWT Bavaria. С внедрением в 2021 году нашей HRM системы PeopleForce мы существенно улучшили опыт сотрудников. Каждый работник получил мобильный телефон, что позволило нам перейти на цифровой документооборот, автоматизировать процессы подачи и согласования заявок, в частности отпусков, а также ввести электронное подписание документов.

Благодаря PeopleForce мы смогли стандартизировать и автоматизировать все процессы рекрутинга и адаптации персонала: автоматические ответы кандидатам по электронной почте, автоматизированную отправку предложений о трудоустройстве, AI-скрининг резюме, а также стандартизированные онбординг-маршруты для каждой функции в компании. В результате нам удалось сократить время закрытия вакансий на 50%, а уровень успешного прохождения испытательного срока превысил 90%.

Эта трансформация была особенно важна ввиду молодого поколения работников — Generation Z, которое, по прогнозам, к 2030 году составит около трети мировой рабочей силы. Представители этого поколения «цифровых уроженцев» ожидают не только быстрого процесса найма, но и рекрутингового опыта, ориентированного в первую очередь на мобильные технологии и социальные сети. В то же время они ищут работодателей, прозрачных в своей деятельности и имеющих четкую цель и ценности. Поэтому мы инвестировали не только в современную HRM-систему, но и в развитие собственных каналов коммуникации в социальных сетях, чтобы эффективно взаимодействовать с аудиторией будущего.

Нанимаете ли вы ветеранов и людей постарше? Есть ли проблемы с дефицитом кадров? Если да, то какие позиции труднее всего закрыть?

- В AWT Bavaria мы трудоустраиваем ветеранов и уделяем особое внимание их успешной профессиональной реинтеграции, понимая, что возвращение к корпоративной среде после службы может быть непростым вызовом для человека.

Наша программа реинтеграции ветеранов включает не только разнообразные инструменты психологической поддержки, но и программу наставничества (Buddy Program), а также регулярные встречи с командой HR, помогающие нам постоянно отслеживать благосостояние работника и своевременно реагировать на его потребности.

Кроме того, мы подготовили руководителей и команды к работе с ветеранами через специальные тренинги и цифровое пособие, содержащее практические рекомендации, советы и лучшие практики поддержки ветеранов и эффективного взаимодействия с ними в рабочей среде. В то же время AWT Bavaria, как и многие другие компании в Украине, испытывает дефицит кадров, особенно в технических профессиях, в частности, среди механиков и работников сервисных подразделений.

Одним из решений для нас стало сотрудничество с нашими опытными работниками, которые имеют многолетний стаж работы в компании и уже достигли или приближаются к пенсионному возрасту. Вместо того чтобы терять их экспертизу, мы привлекаем их в качестве наставников в Академию AWT или к практическому обучению и сопровождению новых сотрудников непосредственно на рабочем месте. Таким образом, мы не только поддерживаем передачу знаний между поколениями, но и обеспечиваем сохранение ценного опыта и экспертизы внутри компании.

Какими критически важными навыками должны обладать сегодняшние работники автомобильной отрасли?

Сегодня работники автомобильной отрасли должны сочетать высокий уровень технической экспертизы с развитыми гибкими навыками, чтобы успешно адаптироваться к масштабным изменениям, которые испытывает индустрия под влиянием электрификации, автономного управления и цифрового взаимодействия автомобилей. В такой динамической среде особенно важно иметь открытый для перемен образ мышления и готовность постоянно учиться и развиваться.

В AWT Bavaria мы обеспечиваем наших сотрудников современными обучающими программами и инструментами развития, помогающими создавать исключительный клиентский опыт на каждом этапе взаимодействия. Ведь клиент находится в центре всех бизнес-решений.

Предоставляя работникам необходимые знания, навыки и инструменты, мы формируем команду, которая опережает конкурентов, эффективно сотрудничает и остается объединенной вокруг общих целей. В AWT Bavaria мы убеждены, что при наличии правильных ценностей, гибкого мышления и достаточной мотивации человек способен научиться чему-либо и достичь любых профессиональных целей.

Как война оказывает влияние на производительность команды? Какие подходы вы посоветовали бы для ее повышения, особенно в условиях общего истощения?

- В нынешних условиях чрезвычайно важны лидерство, основанное на эмпатии, и способность сохранять устойчивость. В AWT Bavaria мы видим, прежде всего, человека и его индивидуальные обстоятельства, понимая, что каждый сотрудник переживает войну по-своему.

Мы отдаем себе отчет в том, что нарушения сна, тревога за родных и близких, а также неопределенность, связанная с возможной мобилизацией, могут приводить к когнитивной перегрузке и эмоциональному истощению. Все это в свою очередь влияет на производительность, концентрацию внимания и способность принимать решения.

Поэтому мы сделали ставку на практическую и доступную поддержку сотрудников. В частности, мы обеспечили доступ к профессиональной психологической помощи, реализуем командные инициативы по поддержанию сплоченности коллектива, а также предоставляем возможность обратиться к внутреннему бизнес-коуча для получения индивидуальных рекомендаций и поиска решений в сложных ситуациях.

Благодаря этим конкретным мерам нам удается поддерживать высокий уровень вовлеченности команд. Сегодня мы практически не наблюдаем существенного снижения производительности или мотивации наших сотрудников, несмотря на сложные обстоятельства, в которых мы живем и работаем.

Что, по вашему мнению, работодателю важно сделать, чтобы эффективно удерживать кадры?

– В AWT Bavaria мы убеждены, что именно сегодня, в условиях войны и неопределенности в Украине, ключевыми факторами для содержания лучших специалистов является прозрачность, стабильность и надежность работодателя.

Как работодатель мы понимаем, что конкурентное вознаграждение и качественный пакет льгот и привилегий остаются одними из важнейших составляющих привлекательного предложения для работников. Именно поэтому мы ежегодно проводим анализ рынка труда, сравнивая уровень заработных плат и социальных пакетов с рыночными показателями, а также открыто коммуникируем критерии их пересмотра и обновления.

Мы также ввели ежегодную систему оценки результативности и индивидуальные встречи с обратной связью для каждого сотрудника. Это позволяет прозрачно обсуждать перспективы развития карьеры, возможности обучения и профессионального роста. Каждый работник получает индивидуальный план развития и персональный бюджет обучения, который может инвестировать в собственное профессиональное развитие.

Не менее важна здоровая корпоративная культура, в которой люди чувствуют себя услышанными, комфортно, уважаемыми и могут поддерживать баланс между работой и личной жизнью. Мы стремимся создавать среду, где работники не только добиваются результатов, но и чувствуют поддержку и доверие.

Регулярные опросы удовлетворенности сотрудников и понятные и последовательные корпоративные политики помогают формировать атмосферу, в которой люди чувствуют себя как дома. Именно в такой среде талантливые специалисты видят свое будущее, развиваются и стремятся добиваться новых результатов вместе с компанией.

Какой вы видите роль HR-функции в компании во время великой войны: меняется ли она, и если да, то в каком направлении?

- Во время великой войны, как сегодня в Украине, роль HR выходит далеко за пределы традиционных административных функций и приобретает критически важное стратегическое значение. Основной фокус смещается на обеспечение устойчивости персонала, непрерывность бизнеса и эффективное управление кризисными ситуациями.

Безопасность работников, поддержка ментального здоровья, помощь в преодолении последствий психологических травм и прозрачная и своевременная кризисная коммуникация стали одними из ключевых направлений работы HR. В таких условиях HR-функция фактически превращается в центр поддержки и безопасное пространство для сотрудников.

В то же время, трансформация управления персоналом началась не только с началом войны. В течение последних 10–15 лет роль HR претерпела фундаментальные изменения. Если раньше она в основном ассоциировалась с административными процессами, то сегодня HR играет стратегическую роль в формировании корпоративной культуры, создании положительного опыта работников и обеспечении устойчивого развития бизнеса.

Изменения в бизнес-среде, быстрое развитие технологий и новые ожидания работников постоянно переосмысливают и расширяют роль HR-функции.

Именно поэтому в 2025 году мы в AWT Bavaria переименовали наш департамент HR в People and Organization. Этот шаг стал отражением той успешно прошедшей трансформации и подчеркнул наше внимание к созданию положительной и поддерживающей рабочей среды, где сотрудники чувствуют себя ценными, защищенными, вовлеченными в общее дело и имеют широкие возможности для профессионального развития и личностного роста.