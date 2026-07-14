"AWT Bavaria стала компанією спільної мети та командного внеску", — Сабріна Гільдехаус, директорка з управління персоналом AWT Bavaria

Про те, як змінюються функції, задачі та методи HR у сучасному світі, досвід адаптації компанії до роботи в умовах війни, механізми підтримки мобілізованих співробітників та працівників, які опинилися у скрутному становищі, рецепти того, як знизити плинність кадрів до мінімуму та ефективно і швидко закривати вакансії навіть в умовах дефіциту кадрів, а також про інші секрети професії HR в інтерв'ю "ТОП-100" розповідає Сабріна Гільдехаус, директорка з управління персоналом AWT Bavaria.

Яким ви бачите ринок праці сьогодні? Розкажіть про основні тенденції та ваше бачення того, що відбувається.

- Ринок праці України переживає глибоку структурну трансформацію, спричинену війною, та характеризується значним дефіцитом робочої сили через зовнішню міграцію, мобілізацію та демографічні втрати. Попри ці серйозні виклики, ринок залишається надзвичайно стійким.

Він кардинально змінився порівняно з довоєнним періодом: якщо раніше кандидати конкурували за вакансії, то сьогодні роботодавці ведуть активну боротьбу за таланти. Саме тому сильний бренд роботодавця, конкурентна система оплати праці та соціальних пільг, а також корпоративна культура, заснована на спільних цінностях і чіткій меті, стають важливішими, ніж будь-коли раніше.

Особливо для чоловіків питання безпеки та можливості бронювання дедалі частіше стають вирішальними критеріями під час вибору роботодавця. Саме тому зберігається висока потреба у програмах перекваліфікації, а роль жінок в економіці продовжує зростати, зокрема в професіях, які традиційно вважалися чоловічими, таких як автомобільна галузь.

Молоді фахівці та майбутнє покоління експертів, які наразі ще не підлягають бронюванню за віком, потребують особливої уваги з боку роботодавців через спеціалізовані програми адаптації, розвитку та підтримки.

Давайте пригадаємо, яким був ринок праці на початку повномасштабної війни, і зробити висновки: з якими викликами стикалися HR-директори протягом цих років?

- Перші місяці повномасштабної війни спричинили безпрецедентну кризу на ринку праці. Вона супроводжувалася стрімким зростанням безробіття та значною географічною фрагментацією робочої сили. Водночас ринок праці продемонстрував надзвичайну стійкість та здатність до адаптації.

Компанії, HR-директори та їхні команди були змушені практично в режимі реального часу переосмислювати підходи до управління персоналом, одночасно реагуючи на безпрецедентні виклики воєнного часу. Серед ключових завдань були подолання демографічного дефіциту та нестачі необхідних компетенцій шляхом впровадження дистанційних форматів роботи, прискорених програм перекваліфікації та адаптації для жінок, молодих фахівців і кандидатів без достатнього досвіду. Водночас компаніям доводилося враховувати складні державні вимоги щодо бронювання працівників.

У цих умовах HR-лідери мали проявляти особливу гнучкість і креативність, переходячи до більш індивідуалізованих та емпатійних підходів в управлінні людьми, щоб запобігати професійному вигоранню, підтримувати емоційну стійкість команд і допомагати працівникам ухвалювати зважені рішення в умовах постійної невизначеності.

В компанії працює більше 400 людей. Які програми розвитку та підтримки вдалося впровадити для працівників? Яка наразі плинність кадрів?

- Коли ми говоримо про програми розвитку та підтримки, ми маємо на увазі не лише наших співробітників. У перший день повномасштабного російського вторгнення AWT Bavaria ухвалила рішення повністю підтримати Україну та розробила власну стратегію "Save and Shape the Future of Ukraine".

У межах цієї стратегії корпоративної соціальної відповідальності (CSR) ми не лише забезпечили всебічну підтримку наших діючих і мобілізованих працівників через створення "AWT Safety Hubs" та "Employee Funds" для допомоги співробітникам, які опинилися у складних життєвих обставинах, а й започаткували низку соціальних ініціатив разом із нашими постійними партнерами, зокрема UNITED24 та Happy Paw. Станом на сьогодні загальний обсяг нашої допомоги перевищив 8 мільйонів євро.

Для нас "формувати майбутнє України" означає не лише забезпечувати майбутнє AWT Bavaria. У 2025 році ми заснували Академію AWT, у межах якої реалізуємо власну програму програму стажування Fast and Curious (Швидкі та Допитливі) для розвитку молодих фахівців та студентів. Водночас ми інвестуємо й у наймолодше покоління українців. Разом із благодійною організацією "Діти Героїв" ми регулярно проводимо STEM-табори, створюючи для дітей доступ до якісної сучасної освіти та нових можливостей для розвитку.

За останні роки AWT Bavaria перетворилася на компанію зі справжньою метою, де кожен співробітник може робити свій внесок у спільну справу. Саме тому рівень плинності персоналу протягом останніх двох років залишається стабільно низьким — на рівні від 3% до 5%.

Розкажіть про ваш досвід покращення процесів рекрутингу та онбордингу в компанії: яка була початкова проблема і як її вдалося вирішити, а також як загалом змінилися ці процеси — зокрема в контексті найму та адаптації молоді?

- Пандемія COVID-19 та початок повномасштабної війни в Україні стали потужним поштовхом до цифровізації та автоматизації процесів в AWT Bavaria. Із впровадженням у 2021 році нашої HRM-системи PeopleForce ми суттєво покращили досвід співробітників. Кожен працівник отримав мобільний телефон, що дозволило нам перейти на цифровий документообіг, автоматизувати процеси подання та погодження заявок, зокрема відпусток, а також запровадити електронне підписання документів.

Завдяки PeopleForce ми змогли стандартизувати та автоматизувати всі процеси рекрутингу та адаптації персоналу: автоматичні відповіді кандидатам електронною поштою, автоматизоване надсилання пропозицій про працевлаштування, AI-скринінг резюме, а також стандартизовані онбординг-маршрути для кожної функції в компанії. У результаті нам вдалося скоротити час закриття вакансій на 50%, а рівень успішного проходження випробувального терміну перевищив 90%.

Ця трансформація була особливо важливою з огляду на молоде покоління працівників — Generation Z, яке, за прогнозами, до 2030 року становитиме близько третини світової робочої сили. Представники цього покоління «цифрових уродженців» очікують не лише швидкого процесу найму, а й рекрутингового досвіду, орієнтованого насамперед на мобільні технології та соціальні мережі. Водночас вони шукають роботодавців, які є прозорими у своїй діяльності та мають чітку мету й цінності. Саме тому ми інвестували не лише в сучасну HRM-систему, а й у розвиток власних каналів комунікації в соціальних мережах, щоб ефективно взаємодіяти з аудиторією майбутнього.

Чи наймаєте ви ветеранів і людей старшого віку? Чи є проблеми з дефіцитом кадрів? Якщо так, то які позиції найважче закрити?

- В AWT Bavaria ми працевлаштовуємо ветеранів і приділяємо особливу увагу їхній успішній професійній реінтеграції, адже розуміємо, що повернення до корпоративного середовища після служби може бути непростим викликом для людини.

Наша програма реінтеграції ветеранів включає не лише різноманітні інструменти психологічної підтримки, а й програму наставництва (Buddy Program), а також регулярні зустрічі з командою HR, які допомагають нам постійно відстежувати добробут працівника та своєчасно реагувати на його потреби.

Окрім цього, ми підготували керівників та команди до роботи з ветеранами через спеціальні тренінги та цифровий посібник, який містить практичні рекомендації, поради та найкращі практики щодо підтримки ветеранів та ефективної взаємодії з ними в робочому середовищі. Водночас AWT Bavaria, як і багато інших компаній в Україні, відчуває дефіцит кадрів, особливо в технічних професіях, зокрема серед механіків та працівників сервісних підрозділів.

Одним із рішень для нас стала співпраця з нашими досвідченими працівниками, які мають багаторічний стаж роботи в компанії та вже досягли або наближаються до пенсійного віку. Замість того щоб втрачати їхню експертизу, ми залучаємо їх як наставників в Академію AWT або до практичного навчання та супроводу нових співробітників безпосередньо на робочому місці. Таким чином ми не лише підтримуємо передачу знань між поколіннями, а й забезпечуємо збереження цінного досвіду та експертизи всередині компанії.

Якими критично важливими навичками мають володіти працівники автомобільної галузі сьогодні?

Сьогодні працівники автомобільної галузі мають поєднувати високий рівень технічної експертизи з розвиненими гнучкими навичками, щоб успішно адаптуватися до масштабних змін, які переживає індустрія під впливом електрифікації, автономного керування та цифрової взаємодії автомобілів. У такому динамічному середовищі особливо важливо мати відкритий до змін спосіб мислення та готовність постійно навчатися й розвиватися.

В AWT Bavaria ми забезпечуємо наших співробітників сучасними навчальними програмами та інструментами розвитку, які допомагають створювати винятковий клієнтський досвід на кожному етапі взаємодії. Адже клієнт перебуває в центрі всіх наших бізнес-рішень.

Надаючи працівникам необхідні знання, навички та інструменти, ми формуємо команду, яка випереджає конкурентів, ефективно співпрацює та залишається об’єднаною навколо спільних цілей. В AWT Bavaria ми переконані, що за наявності правильних цінностей, гнучкого мислення та достатньої мотивації людина здатна навчитися будь-чому й досягти будь-яких професійних цілей.

Як війна впливає на продуктивність команди? Які підходи ви б порадили для її підвищення, особливо в умовах загального виснаження?

- У нинішніх умовах надзвичайно важливими є лідерство, засноване на емпатії, та здатність зберігати стійкість. В AWT Bavaria ми бачимо передусім людину та її індивідуальні обставини, розуміючи, що кожен співробітник переживає війну по-своєму.

Ми усвідомлюємо, що порушення сну, тривога за рідних і близьких, а також невизначеність, пов’язана з можливою мобілізацією, можуть призводити до когнітивного перевантаження та емоційного виснаження. Усе це, своєю чергою, впливає на продуктивність, концентрацію уваги та здатність ухвалювати рішення.

Саме тому ми зробили ставку на практичну та доступну підтримку співробітників. Зокрема, ми забезпечили доступ до професійної психологічної допомоги, реалізуємо командні ініціативи для підтримки згуртованості колективу, а також надаємо можливість звернутися до внутрішнього бізнес-коуча для отримання індивідуальних рекомендацій та пошуку рішень у складних ситуаціях.

Завдяки цим конкретним заходам нам вдається підтримувати високий рівень залученості команд. Сьогодні ми практично не спостерігаємо суттєвого зниження продуктивності чи мотивації наших співробітників, попри складні обставини, в яких усі ми живемо та працюємо.

Що, на вашу думку, роботодавцю важливо зробити, щоб ефективно утримувати кадри?

- В AWT Bavaria ми переконані, що саме сьогодні, в умовах війни та невизначеності в Україні, ключовими факторами для утримання найкращих фахівців є прозорість, стабільність і надійність роботодавця.

Як роботодавець, ми розуміємо, що конкурентна винагорода та якісний пакет пільг і привілеїв залишаються одними з найважливіших складових привабливої пропозиції для працівників. Саме тому щороку ми проводимо аналіз ринку праці, порівнюючи рівень заробітних плат і соціальних пакетів із ринковими показниками, а також відкрито комунікуємо критерії їхнього перегляду та оновлення.

Ми також запровадили щорічну систему оцінювання результативності та індивідуальні зустрічі зі зворотним зв’язком для кожного співробітника. Це дозволяє прозоро обговорювати перспективи кар’єрного розвитку, можливості навчання та професійного зростання. Кожен працівник отримує індивідуальний план розвитку та персональний бюджет на навчання, який може інвестувати у власний професійний розвиток.

Не менш важливою є здорова корпоративна культура, у якій люди почуваються почутими, комфортно, шановано та можуть підтримувати баланс між роботою й особистим життям. Ми прагнемо створювати середовище, де працівники не лише досягають результатів, а й відчувають підтримку та довіру.

Регулярні опитування задоволеності співробітників, а також зрозумілі та послідовні корпоративні політики допомагають формувати атмосферу, в якій люди відчувають себе як удома. Саме в такому середовищі талановиті фахівці бачать своє майбутнє, розвиваються та прагнуть досягати нових результатів разом із компанією.

Якою ви бачите роль HR-функції в компанії під час великої війни: чи змінюється вона, і якщо так, то в якому напрямку?

- Під час великої війни, як сьогодні в Україні, роль HR виходить далеко за межі традиційних адміністративних функцій і набуває критично важливого стратегічного значення. Основний фокус зміщується на забезпечення стійкості персоналу, безперервності бізнесу та ефективне управління кризовими ситуаціями.

Безпека працівників, підтримка ментального здоров’я, допомога у подоланні наслідків психологічних травм, а також прозора й своєчасна кризова комунікація стали одними з ключових напрямів роботи HR. У таких умовах HR-функція фактично перетворюється на центр підтримки та безпечний простір для співробітників.

Водночас трансформація управління персоналом розпочалася не лише з початком війни. Протягом останніх 10–15 років роль HR зазнала фундаментальних змін. Якщо раніше вона переважно асоціювалася з адміністративними процесами, то сьогодні HR відіграє стратегічну роль у формуванні корпоративної культури, створенні позитивного досвіду працівників та забезпеченні сталого розвитку бізнесу.

Зміни в бізнес-середовищі, стрімкий розвиток технологій та нові очікування працівників постійно переосмислюють і розширюють роль HR-функції.

Саме тому у 2025 році ми в AWT Bavaria перейменували наш департамент HR на «People and Organization». Цей крок став відображенням тієї трансформації, яку ми успішно пройшли, та підкреслив нашу увагу до створення позитивного й підтримуючого робочого середовища, де співробітники почуваються цінними, захищеними, залученими до спільної справи та мають широкі можливості для професійного розвитку й особистісного зростання.