Где в Украине покупают больше легковых авто: активность авторынка по регионам в апреле 2026 (инфографика)

Специалисты Института исследований авторынка рассмотрели статистику авторынка за апрель 2026 года по регионам. Апрельская карта автомобильной активности демонстрирует чёткое разделение на три функциональные зоны: цифровую платформу для мгновенных сделок, западные логистические «ворота» и столичный центр концентрации капитала. Авторынок окончательно перестал быть просто совокупностью географических областей, превратившись в сложную экосистему, где смартфон весит больше, чем физическое присутствие. Читайте больше на Delo.ua о региональной географии украинского авторынка в апреле 2026 года.

Дія как главный «автохаб» страны в сегменте легковых авто

Наиболее заметным трендом внутреннего рынка легковых автомобилей становится окончательная победа диджитализации. Приложение Дія фактически превратилось в «виртуальную область» номер один, собрав 30% всех внутренних перепродаж — 22,5 тыс. сделок. Это означает, что каждая третья сделка с легковыми автомобилями в Украине теперь заключается в онлайн-формате, без привязки к физическому месту проживания продавца или покупателя.

Доли регионов во внутренних перепродажах легковых авто (апрель 2026)

Источник: eauto.org.ua

Среди физических регионов лидером остаётся город Киев с долей 11,85%, который вместе с Днепропетровской (6,69%) и Одесской (5,0%) областями формирует тройку наиболее активных офлайн-локаций. Крупные промышленные и портовые центры продолжают удерживать стабильные объёмы перепродаж легковых автомобилей, несмотря на общий уход рынка в «цифру».

Импорт подержанных легковых автомобилей

В сегменте пригона подержанных легковых авто из-за рубежа в апреле зафиксирован настоящий паритет между столицей и «воротами в Европу». Киев и Львовская область идут вплотную: 13,56% и 13,02% рынка соответственно. Это логичная картина: Львов выступает основным хабом для ввоза и первой регистрации легковых автомобилей, тогда как Киев остаётся главным потребительским рынком страны.

География импорта подержанных легковых авто (апрель 2026)

Источник: eauto.org.ua

В целом в импорте легковых авто доминирует западный регион: Львовская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области вместе формируют значительную часть рынка пригона.

Это характерно для регионов, расположенных вблизи границы, с налаженными логистическими цепочками. Особенно интересным является пример Тернопольщины: доля региона в импорте почти вчетверо превышает его же долю на рынке новых авто. Здесь автомобиль — это прежде всего инструмент бизнеса и ликвидный актив.

На рынке новых легковых автомобилей Киев вне конкуренции?

Если внутренний рынок и импорт легковых авто ещё сохраняют определённую децентрализацию, то сегмент новых легковых автомобилей демонстрирует абсолютную концентрацию капитала в столице. Почти половина всех новых легковых авто в апреле (45,83%) получила киевскую прописку. Это объясняется тем, что жители мегаполиса имеют более высокую покупательную способность, а регистрации крупных корпоративных флотов традиционно привязаны к киевским штаб-квартирам.

Концентрация рынка новых легковых авто (апрель 2026)

Источник: eauto.org.ua

Тем временем остальные регионы существенно отстают: Днепропетровщина (7,27%) и Львовщина (6,17%) замыкают тройку лидеров, однако их совокупные объёмы втрое меньше столичных. Близость к фронту ожидаемо сдерживает спрос на новые машины в Сумской или Николаевской областях, где доля продаж составляет около 1%.

Региональная география рынка легковых авто: итоги апреля 2026

Апрельская статистика подтверждает три ключевых тезиса относительно рынка легковых автомобилей в Украине.

Дія окончательно изменила правила игры на внутреннем рынке, сделав географическую привязку вторичной. С долей 30% всех внутренних перепродаж приложение опередило любой физический регион страны и фактически стало крупнейшим «авторынком» Украины. Ни один город, ни одна область не приближается к этой цифре. В сегменте импорта подержанных легковых авто Киев и Львов зафиксировали фактический паритет: 13,56% и 13,02% рынка соответственно. Два города с принципиально разной логикой: Львов принимает и регистрирует, Киев потребляет. Вместе они формируют почти треть всего импорта страны. На рынке новых авто столица не лидирует, а господствует. Киев аккумулировал 45,83% всех регистраций новых легковых авто в апреле. География авторынка в Украине больше не определяется только административными границами — её формируют логистика, покупательная способность и цифровые инструменты.

Украина получила «Рынок Смартфона» для быстрых внутренних сделок, «Рынок Хабов» на Западе для пополнения парка импортом и «Рынок Корпораций» в Киеве для реализации новых авто. Такая структура позволяет системе сохранять жизнеспособность даже в сложных экономических условиях.