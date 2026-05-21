Де в Україні купують більше легкових авто: активність авторинку за квітень 2026

Фахівці Інституту досліджень авторинку розглянули статистику авторинку за квітень 2026 року по регіонах. Квітнева карта автомобільної активності демонструє чіткий поділ на три функціональні зони: цифрову платформу для миттєвих угод, західні логістичні «ворота» та столичний центр концентрації капіталу. Авторинок остаточно перестав бути просто сукупністю географічних областей, перетворившись на складну екосистему, де смартфон важить більше, ніж фізична присутність.

Дія як головний «автохаб» країни у сегменті легкових авто

Найпомітнішим трендом внутрішнього ринку легкових автомобілів стає остаточна перемога діджиталізації. Застосунок Дія фактично перетворився на «віртуальну область» номер один, зібравши 30% усіх внутрішніх перепродажів — 22,5 тис. угод. Це означає, що кожна третя угода з легковиками в Україні тепер укладається в онлайн-форматі, без прив'язки до фізичного місця проживання продавця чи покупця.

Частки регіонів у внутрішніх перепродажах легкових авто (квітень 2026)

Джерело: eauto.org.ua

Серед фізичних регіонів лідером залишається місто Київ із часткою 11,85%, яке разом із Дніпропетровською (6,69%) та Одеською (5,0%) областями формує трійку найактивніших офлайн-локацій. Великі промислові та портові центри продовжують утримувати стабільні обсяги перепродажів легкових, попри загальний відхід ринку в «цифру».

Імпорт вживаних легкових автомобілів

У сегменті пригону вживаних легкових авто з-за кордону у квітні зафіксовано справжній паритет між столицею та «воротами в Європу». Київ та Львівщина йдуть впритул: 13,56% та 13,02% ринку відповідно. Це логічна картина: Львів виступає основним хабом для ввезення та першої реєстрації легкових автомобілів, тоді як Київ залишається головним споживчим ринком країни.

Географія імпорту вживаних легкових авто (квітень 2026)

Джерело: eauto.org.ua

В цілому в імпорті легкових авто домінує західний регіон: Львівська, Волинська, Рівненська та Тернопільська області разом формують значну частину ринку пригону.

Це характерно для регіонів, розташованих близько до кордону, з налагодженими логістичними ланцюжками. Особливо цікавим є приклад Тернопільщини: частка регіону в імпорті майже вчетверо перевищує його ж частку на ринку нових авто. Тут автівка — це передусім інструмент бізнесу та ліквідний актив.

На ринку нових легкових автомобілів Київ поза конкуренцією?

Якщо внутрішній ринок та імпорт легкових авто ще зберігають певну децентралізацію, то сегмент нових легковиків демонструє абсолютну концентрацію капіталу в столиці. Майже половина усіх нових легковиків у квітні (45,83%) отримали київську прописку. Це пояснюється тим, що жителі мегаполіса мають вищу купівельну спроможність, а реєстрації великих корпоративних флотів традиційно прив'язані до київських штаб-квартир.

Концентрація ринку нових легкових авто (квітень 2026)

Джерело: eauto.org.ua

Тим часом решта регіонів суттєво відстає: Дніпропетровщина (7,27%) та Львівщина (6,17%) замикають трійку лідерів, однак їхні спільні обсяги втричі менші за столичні. Близькість до фронту очікувано стримує попит на нові машини в Сумській чи Миколаївській областях, де частка продажів становить близько 1%.

Регіональна географія ринку легкових авто: підсумки квітня 2026

Квітнева статистика підтверджує три ключові тези щодо ринку легкових автомобілів в Україні.

Дія остаточно змінила правила гри на внутрішньому ринку, зробивши географічну прив'язку вторинною. З часткою 30% усіх внутрішніх перепродажів застосунок випередив будь-який фізичний регіон країни і фактично став найбільшим «авторинком» України. Жодне місто, жодна область не наближається до цієї цифри. У сегменті імпорту вживаних легкових авто Київ та Львів зафіксували фактичний паритет: 13,56% та 13,02% ринку відповідно. Два міста з принципово різною логікою: Львів приймає та реєструє, Київ споживає. Разом вони формують майже третину всього імпорту країни. На ринку нових авто столиця не лідирує, а панує. Київ акумулював 45,83% усіх реєстрацій нових легковиків у квітні. Географія авторинку в Україні більше не визначається лише адміністративними межами — її формують логістика, купівельна спроможність і цифрові інструменти.

Україна отримала «Ринок Смартфона» для швидких внутрішніх угод, «Ринок Хабів» на Заході для наповнення парку імпортом та «Ринок Корпорацій» у Києві для реалізації нових авто. Така структура дозволяє системі зберігати життєздатність навіть у складних економічних умовах.