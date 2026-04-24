Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,94

+0,05

EUR

51,38

--0,12

Наличный курс:

USD

43,95

43,85

EUR

51,69

51,47

ТОП 50 СЕО

Свободная энергия 2.0

AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

20 лет&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

Smart Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Авто
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Где в Украине покупают больше легковых авто: активность авторынка за март 2026

Где в Украине покупают больше легковых авто: активность авторынка по регионам в марте 2026 (инфографика)

Специалисты Института исследований авторынка рассмотрели статистику авторынка за март 2026 года по регионам. И первое, что наблюдается на рынке — это активная цифровизация перепродаж. 

Кроме того, происходит активное распределение активности в основных сегментах легковых автомобилей: цифровизация перепродаж, паритетная борьба столицы с западом за импорт и абсолютная централизация рынка новых легковых автомобилей в Киеве. Читайте больше на Delo.ua о региональной географии украинского авторынка в марте 2026 года.

Дія как главный «автохаб» страны в сегменте легковых авто

Наиболее заметным трендом внутреннего рынка легковых автомобилей становится успех электронных сервисов. Приложение Дія фактически превратилось в «виртуальную область» номер один, собрав почти 28,6% всех внутренних перепродаж, а это 19 997 сделок.

Это означает, что почти каждая третья сделка с легковыми автомобилями в Украине теперь заключается «на ходу», без привязки к физическому месту проживания продавца или покупателя.

Фото 2 — Где в Украине покупают больше легковых авто: активность авторынка за март 2026
Доли регионов во внутренних перепродажах легковых авто (март 2026)
Источник: Институт исследований авторынка

Среди физических регионов лидером остаётся город Киев с долей 11,1%, который вместе с Днепропетровской (6,6%) и Одесской (5,1%) областями формирует тройку наиболее активных офлайн-локаций.

Крупные промышленные и портовые центры продолжают удерживать стабильные объёмы перепродаж легковых автомобилей, несмотря на общий уход рынка в «цифру».

Импорт подержанных легковых автомобилей: Киев и Львов на равных

В сегменте пригона подержанных легковых авто из-за рубежа в марте зафиксирован настоящий паритет между столицей и «воротами в Европу».

Киев и Львовщина идут вплотную: по 13,1% рынка каждая область. В целом, это логичная картина, ведь Львов выступает основным хабом для ввоза и первичной регистрации легковых автомобилей, тогда как Киев остаётся главным потребительским рынком страны.

Фото 3 — Где в Украине покупают больше легковых авто: активность авторынка за март 2026
География импорта подержанных легковых авто (март 2026)
Источник: Институт исследований авторынка

В целом в импорте легковых авто доминирует западный регион, в частности Волынская, Ивано-Франковская и Ровненская области. Они вместе формируют более 16% рынка пригона. Это характерно для регионов, расположенных вблизи границы, с налаженными логистическими цепочками. Причём в марте логистика работала в полную мощность, чтобы удовлетворить спрос, стремительно восстанавливавшийся на фоне топливного шока.

На рынке новых легковых автомобилей Киев вне конкуренции?

Если внутренний рынок и импорт легковых авто ещё сохраняют определённую децентрализацию, то сегмент новых легковых автомобилей демонстрирует абсолютную концентрацию капитала в столице. Почти половина всех новых легковых автомобилей в марте (а это 45,5%), можно сказать, получила киевскую прописку.

Это можно объяснить тем, что, во-первых, жители мегаполиса обладают более высокой покупательной способностью. А во-вторых, стоит не забывать о регистрациях крупных корпоративных флотов, штаб-квартиры которых традиционно расположены в Киеве.

Фото 4 — Где в Украине покупают больше легковых авто: активность авторынка за март 2026
Концентрация рынка новых легковых авто (март 2026)
Источник: Институт исследований авторынка

Тем временем остальные регионы существенно отстают: Днепропетровщина (7,2%) и Львовщина (6,2%) замыкают тройку лидеров, однако их совокупные объёмы втрое меньше столичных.

Региональная география рынка легковых авто: итоги марта 2026

Итак, мартовская статистика подтверждает два ключевых тезиса относительно рынка легковых автомобилей в Украине:

Дія окончательно изменила правила игры на внутреннем рынке, сделав географическую привязку вторичной.

Страна чётко разделена на «зоны интересов»: Киев — это рынок новых легковых авто и статусных покупок, Львов и приграничные области — логистическое сердце импорта, а Днепр и Одесса — надёжные опоры внутреннего оборота легковых автомобилей.

Поэтому региональная статистика марта 2026 года демонстрирует картину, которая ещё несколько лет назад выглядела бы невозможной. Дія с долей 28,6% всех внутренних перепродаж опередила любой физический регион страны и фактически стала крупнейшим «авторынком» Украины. Ни один город, ни одна область не приближается к этой цифре.

В сегменте импорта подержанных легковых авто Киев и Львов зафиксировали полный паритет: по 13,1% рынка каждый. Два города с принципиально разной логикой: Львов принимает и регистрирует, Киев потребляет. Вместе они формируют почти треть всего импорта страны.

Западноукраинский регион в целом удерживает доминирующие позиции в пригоне: Волынская, Ивано-Франковская и Ровненская области вместе обеспечивают более 16% импорта подержанных авто. Близость к границе и годами налаженные логистические цепочки делают своё дело.

На рынке новых авто картина иная, и столица здесь, по сути, не лидирует, а доминирует. Киев аккумулировал 45,5% всех регистраций новых легковых автомобилей в марте, что означает: география авторынка в Украине больше не определяется лишь административными границами. Её формируют логистика, покупательная способность и цифровые инструменты.