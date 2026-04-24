Де в Україні купують більше легкових авто: активність авторинку за березень 2026

Фахівці Інституту досліджень авторинку розглянули статистику авторинку за березень 2026 року по регіонам. І перше, що спостерігається на ринку – це активна цифровізація перепродажів. Крім того, відбувається активний розподіл активності в основних сегментах легкових автомобілів: цифровізація перепродажів, паритетна боротьба столиці із заходом за імпорт та абсолютна централізація ринку нових легковиків у Києві. Читайте більше на Delo.ua про регіональну географію українського авторинку у березні 2026 року.

Дія як головний «автохаб» країни у сегменті легкових авто

Найпомітнішим трендом внутрішнього ринку легкових автомобілів стає успіх електронних сервісів. Застосунок Дія фактично перетворився на «віртуальну область» номер один, зібравши майже 28,6% усіх внутрішніх перепродажів, а це 19 997 угод.

Це означає, що майже кожна третя угода з легковиками в Україні тепер укладається «на ходу», без прив'язки до фізичного місця проживання продавця чи покупця.

Частки регіонів у внутрішніх перепродажах легкових авто (березень 2026)

Джерело: Інститут досліджень авторинку

Серед фізичних регіонів лідером залишається місто Київ із часткою 11,1%, яке разом із Дніпропетровською (6,6%) та Одеською (5,1%) областями формує трійку найактивніших офлайн-локацій.

Великі промислові та портові центри продовжують утримувати стабільні обсяги перепродажів легкових, попри загальний відхід ринку в «цифру».

Імпорт вживаних легкових автомобілів: Київ та Львів на рівних

У сегменті пригону вживаних легкових авто з-за кордону у березні зафіксовано справжній паритет між столицею та «воротами в Європу».

Київ та Львівщина йдуть впритул: по 13,1% ринку кожна область. В цілому, це логічна картина, адже Львів виступає основним хабом для ввезення та першої реєстрації легкових автомобілів, коли Київ залишається головним споживчим ринком країни.

Географія імпорту вживаних легкових авто (березень 2026)

В цілому, в імпорті легкових авто домінує західний регіон, зокрема Волинська, Івано-Франківська та Рівненська області. Вони разом формують понад 16% ринку пригону. Це саме характерно до регіонів, що розташовано близько до кордону, з налагодженими логістичними ланцюжками. Причому в березні логістика саме працювала на повну потужність, аби задовольнити попит, що стрімко відновлювався на тлі паливного шоку.

На ринку нових легкових автомобілів Київ поза конкуренцією?

Якщо внутрішній ринок та імпорт легкових авто ще зберігають певну децентралізацію, то сегмент нових легковиків демонструє абсолютну концентрацію капіталу в столиці. Майже половина усіх нових легковиків у березні (а це 45,5%), можна сказати, отримали київську прописку.

Це можна пояснити тим, що по-перше, жителі мегаполіса мають вищу купівельну спроможність. А по-друге, варто не забувати реєстрації великих корпоративних флотів, штаб-квартири яких традиційно розташовані в Києві.

Концентрація ринку нових легкових авто (березень 2026)

Тим часом, решта регіонів суттєво відстають: Дніпропетровщина (7,2%) та Львівщина (6,2%) замикають трійку лідерів, однак їхні спільні обсяги втричі менші за столичні.

Регіональна географія ринку легкових авто: підсумки березня 2026

Отже, березнева статистика підтверджує дві ключові тези щодо ринку легкових автомобілів в Україні:

Дія остаточно змінила правила гри на внутрішньому ринку, зробивши географічну прив'язку вторинною. Країна чітко розділена на «зони інтересів»: Київ — це ринок нових легкових авто та статусних покупок, Львів і прикордонні області — логістичне серце імпорту, а Дніпро та Одеса — надійні опори внутрішнього обігу легкових .

Тому регіональна статистика березня 2026 року демонструє картину, яка ще кілька років тому виглядала б неможливою. Дія з часткою 28,6% усіх внутрішніх перепродажів випередила будь-який фізичний регіон країни і фактично стала найбільшим «авторинком» України. Жодне місто, жодна область не наближається до цієї цифри.

У сегменті імпорту вживаних легкових авто Київ та Львів зафіксували повний паритет: по 13,1% ринку кожен. Два міста з принципово різною логікою: Львів приймає та реєструє, Київ споживає. Разом вони формують майже третину всього імпорту країни.

Західноукраїнський регіон загалом утримує домінуючі позиції в пригоні: Волинська, Івано-Франківська та Рівненська області разом забезпечують понад 16% імпорту вживаних авто. Близькість до кордону та роками налагоджені логістичні ланцюжки роблять свою справу.

На ринку нових авто картина інша, і столиця тут по суті, не лідирує, а панує. Київ акумулював 45,5% усіх реєстрацій нових легковиків у березні, що географія авторинку в Україні більше не визначається лише адміністративними межами. Її формують логістика, купівельна спроможність і цифрові інструменти.