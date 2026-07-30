Какие автомобили выбирают украинцы в июне 2026 года: бензин, дизель, газ или электро?

Июнь 2026 года наглядно продемонстрировал прямую зависимость украинского авторынка от цен на автозаправочных станциях. Главным бенефициаром месяца стал дизель, который после стремительного снижения стоимости до 77 грн/л увеличил свою совокупную рыночную долю на 3,9 процентного пункта. В то же время чистый бензин потерял позиции во всех ключевых сегментах, а интерес к альтернативным силовым установкам разделился в зависимости от происхождения автомобилей. Статистику обработали специалисты Института исследований авторынка. Читайте на Delo.ua полный обзор структуры авторынка по типам силовых установок в июне 2026 года.

Внутренний рынок: дизель возвращает позиции

Внутренние перепродажи автомобилей с пробегом отреагировали на изменение стоимости энергоносителей менее радикально, что объясняется высокой инерционностью этого сегмента. Бензиновые автомобили сохранили лидерство, хотя и потеряли символические 0,3 п.п. Основное движение произошло в дизельном секторе, который вырос на 0,9 п.п., достигнув доли 26,9%.

Распределение по типу силовых установок, подержанные легковые, внутренний рынок

Источник: eauto.org.ua

Покупатели на внутреннем рынке несколько охладели к полностью электрическим автомобилям (−0,5 п.п.), что отражает осторожность частных покупателей на фоне летних инфраструктурных рисков. Сжиженный газ (LPG) продемонстрировал минимальные колебания и продолжает стабильно удерживать ровно пятую часть всего внутреннего розничного рынка.

Импорт подержанных автомобилей: электроэнергия перехватывает инициативу

В сегменте «свежего импорта» зафиксировано наиболее заметное снижение доли бензиновых автомобилей — сразу на 1,9 п.п. Однако, вопреки ожиданиям, эту долю перехватил не дизель, а электрифицированный транспорт. Доля импортированных электромобилей выросла на 1,1 п.п., а гибридов — на 0,7 п.п.

Распределение по типу силовых установок, подержанные легковые, импорт

Источник: eauto.org.ua

Такая тенденция объясняется прагматичным расчетом импортеров: на вторичных рынках ЕС и США стоимость подержанных электромобилей существенно снизилась, что делает их покупку и доставку финансово привлекательными даже с учетом действующих украинских налогов. Импорт дизельных автомобилей в июне остался практически на майском уровне — 20%, поскольку логистика поставок была заранее спланирована исходя из весенних цен на дизельное топливо.

Новые автомобили: структурный скачок дизеля

Рынок новых автомобилей продемонстрировал наиболее радикальные структурные изменения среди всех трех сегментов. Майское снижение стоимости дизельного топлива на АЗС полностью устранило длительную ценовую аномалию, когда литр дизельного топлива стоил дороже бензина А-95. Результат не заставил себя ждать: доля новых дизельных автомобилей выросла сразу на 3,2 п.п., достигнув 22,6%. Такой скачок обеспечили как частные покупатели крупных внедорожников, так и плановые корпоративные закупки для крупных компаний.

Распределение по типу силовых установок, новые легковые

Источник: eauto.org.ua

Новые гибриды (−1,1 п.п.) и электромобили (−1,2 п.п.) синхронно потеряли позиции. Возвращение НДС продолжает оказывать давление на первичные продажи полностью электрических автомобилей, а покупатели с бюджетом на новый автомобиль в июне отдавали предпочтение проверенной временем автономности традиционных двигателей.

Топливо и силовые установки по итогам июня 2026 года

Июньская статистика подтверждает простую истину: ценник на АЗС — лучший стимул для перераспределения спроса между различными типами двигателей. Вот что показывают цифры:

Дизель на внутреннем рынке — плюс 0,9 п.п. (доля 26,9%);

Электромобили в импорте — плюс 1,1 п.п.;

Гибриды в импорте — плюс 0,7 п.п.;

Дизель в сегменте новых автомобилей — плюс 3,2 п.п. (доля 22,6%);

Гибриды в сегменте новых автомобилей — минус 1,1 п.п.;

Электромобили в сегменте новых автомобилей — минус 1,2 п.п.

Совокупный тренд июня четко обозначил новые правила игры: бензин (−3,4 п.п. суммарно по рынку) стал главным донором, существенно уступив позиции, которые почти полностью перешли к дизелю (+3,9 п.п.). Спрос на альтернативные силовые установки стабилизировался и демонстрирует гибкость в зависимости от канала поступления автомобилей: на внутреннем рынке и в сегменте новых автомобилей электрические и гибридные модели отступают, тогда как в импорте, наоборот, продолжают укреплять позиции.

Таким выглядит украинский авторынок в июне 2026 года — рынок людей, умеющих считать деньги. И в этом месяце эти расчеты все чаще приводили покупателей к дизельной колонке, а не к зарядной станции.