Які авто обирають українці у червні 2026: бензин, дизель, газ чи електро?

Червень 2026 року наочно продемонстрував пряму залежність українського авторинку від цінників на АЗС. Головним бенефіціаром місяця став дизель, який після стрімкого падіння вартості до 77 грн/л наростив сумарну ринкову частку на 3,9 відсоткового пункту. Натомість чистий бензин втратив позиції в усіх ключових сегментах, а інтерес до альтернативних силових установок розділився залежно від походження автомобілів. Статистику опрацювали фахівці Інституту досліджень авторинку. Читайте на Delo.ua повний огляд структури авторинку за типами силових установок у червні 2026 року.

Внутрішній ринок: дизель повертає позиції

Внутрішні перепродажі авто з пробігом відреагували на зміну вартості енергоносіїв найменш радикально, що зумовлено високою інерцією цього сегмента. Бензинові авто зберегли лідерство, хоч і втратили символічні 0,3 в.п. Головний рух відбувся в дизельному секторі, який зріс на 0,9 в.п., зафіксувавши частку на рівні 26,9%.

Розподіл типу силових установок, уживані легкові, внутрішній ринок

Джерело: eauto.org.ua

Покупці на внутрішньому ринку дещо охололи до чистих електромобілів (−0,5 в.п.), що відображає обережність приватних осіб на тлі літніх інфраструктурних ризиків. Скраплений газ (LPG) продемонстрував мінімальне коливання і продовжує стабільно утримувати рівно п'яту частину всього роздрібного товарообігу всередині країни.

Імпорт вживаних автомобілів: електрика перехоплює ініціативу

У сегменті «свіжого пригону» зафіксовано найвідчутніше падіння частки бензинових машин — одразу на 1,9 в.п. Проте, всупереч очікуванням, цей об'єм перехопив не дизель, а електрифікований транспорт. Частка ввезених електромобілів зросла на 1,1 в.п., а гібридів — на 0,7 в.п.

Розподіл за типом силових установок, уживані легкові, імпорт

Джерело: eauto.org.ua

Така тенденція пояснюється прагматичним розрахунком імпортерів: на вторинних ринках ЄС та США вартість вживаних електромобілів суттєво просіла, що робить їх купівлю та доставку фінансово привабливими навіть з урахуванням діючих українських податків. Дизельний пригон у червні залишився практично на травневому рівні — 20%, оскільки імпортери заздалегідь планували логістику під весняні ціни важкого пального.

Нові автомобілі: структурний дизельний стрибок

Ринок нових автомобілів продемонстрував найбільш радикальні тектонічні зсуви серед усіх трьох сегментів. Травневе здешевлення дизельного пального на АЗС повністю ліквідувало тривалу цінову аномалію, коли літр ДП коштував дорожче за А-95. Результат не забарився: частка нових дизельних авто зросла одразу на 3,2 в.п., досягнувши позначки 22,6%. Цей стрибок забезпечили як приватні покупці великих позашляховиків, так і планові комерційні закупівлі для великих компаній.

Розподіл типу силових установок, нові легкові

Джерело: eauto.org.ua

Нові гібриди (−1,1 в.п.) та електромобілі (−1,2 в.п.) синхронно втратили позиції. Повернення ПДВ продовжує тиснути на первинні продажі чистих електроавто, а покупці з бюджетом на нову автівку в червні надавали перевагу перевіреній часом автономності традиційних двигунів.

Пальне та силові установки за підсумками червня 2026

Червнева статистика доводить просту істину: цінник на АЗС — найкращий стимул для перерозподілу попиту між типами двигунів. Ось що демонструють цифри:

Дизель на внутрішньому ринку — плюс 0,9 в.п. (частка 26,9%);

Електромобілі в імпорті — плюс 1,1 в.п.;

Гібриди в імпорті — плюс 0,7 в.п.;

Дизель у сегменті нових авто — плюс 3,2 в.п. (частка 22,6%);

Гібриди у сегменті нових автомобілів — мінус 1,1 в.п.;

Електромобілі у сегменті нових автомобілів — мінус 1,2 в.п.

Сумарний тренд червня чітко окреслив нові правила гри: бензин (−3,4 в.п. сумарно по ринку) став головним донором, суттєво втративши позиції, які майже повністю акумулював дизель (+3,9 в.п.). Попит на альтернативні силові установки стабілізувався і демонструє гнучкість залежно від каналу надходження автомобілів: на внутрішньому ринку та серед нових авто електро- і гібридний сегменти відступають, тоді як в імпорті — навпаки, зростають.

Так, український авторинок у червні 2026 року: це ринок людей, які вміють рахувати гроші. І цього місяця ці розрахунки все частіше вели до дизельної колонки, а не до розетки.