Какие автомобили выбирают украинцы в марте 2026 года?

Март 2026 года запомнится украинским автовладельцам не только весенним теплом, но и беспрецедентными цифрами на заправках. Средняя цена 72 грн за литр бензина А-95 и шокирующие 86 грн за дизельное топливо стали главными маркерами изменений в структуре авторынка. Статистику обработали специалисты Института исследований авторынка . Во всех трёх сегментах (новых автомобилей, импорте и внутренних перепродажах) наблюдается общий тренд отказа от дизеля и стремительной электрификации. Читайте на Delo.ua полный обзор структуры авторынка по типам силовых установок в марте 2026 года.

Внутренний рынок

На вторичном рынке дизельные автомобили продемонстрировали наиболее ощутимое падение — минус 2,6 процентных пункта, до доли 27,6%. Причина проста: эксплуатация подержанного дизельного авто при цене топлива 86 грн/л становится экономически нецелесообразной для среднего класса.

Распределение по типу силовых установок, подержанные легковые, внутренний рынок

Тогда как сегмент электромобилей показал аномальный рост — плюс 3,1 п.п., до доли 6,5%. Когда газ стоит 47 грн, а бензин — 72 грн, даже самые убеждённые скептики начинают изучать графики зарядки. По сути, рост доли электромобилей происходит напрямую за счёт владельцев дизельных и бензиновых авто, которые просто подсчитали расходы на топливо.

Импорт подержанных автомобилей

Распределение по типу силовых установок, подержанные легковые, импорт

В сегменте пригона картина аналогичная. Вот как изменились доли в марте:

Дизель — минус 1,1 п.п.

Бензин — минус 2 п.п.

Электромобили — плюс 3,2 п.п., до доли 8,9%

Украинцы, которые ищут автомобиль за рубежом, голосуют кошельком: подержанная электрика из Европы и США становится всё более интересной альтернативой дизельному пригону.

Toyota Mirai

Отдельного внимания заслуживает «экзотическая» статистика. В марте зарегистрирован один Toyota Mirai на водороде — первая такая регистрация в 2026 году.

Для справки: 8 единиц в 2025-м, 2 в 2024-м, 3 в 2023-м, всего за всё время — 20 автомобилей. Поскольку сеть водородных заправок в Украине стабильно равна нулю, это скорее коллекционные случаи, чем рыночный тренд.

Новые автомобили

Рынок новых автомобилей демонстрирует наиболее радикальный отказ от дизеля. Его доля обвалилась на 3,5 п.п. — до 22,1%. Это наивысший показатель падения среди всех трёх сегментов. Покупатели новых машин чётко понимают, что с дизелем по 86 грн окупаемость автомобиля становится призрачной.

Распределение по типу силовых установок, новые легковые

Главным бенефициаром изменений стали гибриды — их доля выросла до 32% (+1,3 п.п.). Это идеальный компромисс для тех, кто не готов к полной зависимости от розетки, но хочет тратить на бензин как можно меньше.

Бензиновые авто также немного прибавили в доле (+1,6 п.п.) — исключительно за счёт оттока покупателей от дизельных версий популярных кроссоверов.

Топливо и силовые установки по итогам марта 2026

Мартовская статистика доказывает простую истину: ценник на АЗС — лучший стимул для технологического прогресса. Вот что демонстрируют цифры:

Дизель на внутреннем рынке — минус 2,6 п.п. (доля 27,6%)

Электромобили на внутреннем рынке — плюс 3,1 п.п. (доля 6,5%)

Электромобили в импорте — плюс 3,2 п.п. (доля 8,9%)

Дизель в сегменте новых авто — минус 3,5 п.п. (доля 22,1%)

Гибриды в сегменте новых автомобилей — плюс 1,3 п.п. (доля 32%)

Дизель превращается в нишевый продукт для тех, кому критически необходим крутящий момент. Гибриды стали новым стандартом для покупателей новых авто. А электромобили окончательно перешли из категории «игрушек» в категорию «транспорта для выживания».

Украинский авторынок в марте 2026 года — это рынок людей, которые умеют считать деньги. И эти расчёты всё чаще ведут к розетке, а не к нефтяной трубе.