Які авто обирають українці у березні 2026?

Березень 2026 року запам'ятається українським автовласникам не лише весняним теплом, а й безпрецедентними цифрами на заправках. Середня ціна 72 грн за літр бензину А-95 та шокуючі 86 грн за дизельне пальне стали головними маркерами змін у структурі авторинку. Статистику опрацювали фахівці Інституту досліджень авторинку . У всіх трьох сегментах (нових автомобілів, імпорті та внутрішніх перепродажах)спостерігається спільний тренд відмови від дизеля та стрімкої електрифікації. Читайте на Delo.ua повний огляд структури авторинку за типами силових установок у березні 2026 року.

Внутрішній ринок

На вторинному ринку дизельні автомобілі продемонстрували найбільш відчутне падіння — мінус 2,6 відсоткових пункти, до частки 27,6%. Причина проста: експлуатація вживаного дизельного авто за ціною пального 86 грн/л стає економічно невиправданою для середнього класу.

Розподіл за типом силових установок, вживані легковики, внутрішній ринок

Джерело: eauto.org.ua

Натомість сегмент електромобілів показав аномальне зростання — плюс 3,1 в.п., до частки 6,5%. Коли газ коштує 47 грн, а бензин — 72 грн, навіть найбільш затяті скептики починають вивчати графіки зарядки.

По суті, зростання частки електромобілів відбувається прямо за рахунок власників дизельних і бензинових авто, які просто порахували витрати на пальне.

Імпорт вживаних автомобілів

Розподіл за типом силових установок, вживані легковики, імпорт

Джерело: eauto.org.ua

У сегменті пригону картина аналогічна. Ось як змінились частки у березні:

Дизель — мінус 1,1 в.п.

Бензин — мінус 2 в.п.

Електромобілі — плюс 3,2 в.п., до частки 8,9%

Українці, які шукають автомобіль за кордоном, голосують гаманцем: вживана електрика з Європи та США стає дедалі цікавішою альтернативою дизельному пригону.

Toyota Mirai

Джерело: caranddriver.com

Окремої уваги заслуговує «екзотична» статистика. У березні зареєстровано одну Toyota Mirai на водні — першу таку реєстрацію у 2026 році.

Для довідки: 8 одиниць у 2025-му, 2 у 2024-му, 3 у 2023-му, загалом за весь час 20 автомобілів. Оскільки мережа водневих заправок в Україні стабільно дорівнює нулю, це швидше колекційні випадки, ніж ринковий тренд.

Нові автомобілі

Ринок нових автомобілів демонструє найбільш радикальну відмову від дизеля. Його частка обвалилася на 3,5 в.п., тобто до 22,1%. Це найвищий показник падіння серед усіх трьох сегментів. Покупці нових машин чітко розуміють, що з дизелем по 86 грн окупність автомобіля стає примарною.

Розподіл за типом силових установок, нові легковики

Джерело: eauto.org.ua

Головним бенефіціаром змін стали гібриди, де їхня частка зросла до 32% (+1,3 в.п.). Це ідеальний компроміс для тих, хто не готовий до повної залежності від розетки, але хоче витрачати на бензин якомога менше. Бензинові авто також дещо додали у частці (+1,6 в.п.), виключно за рахунок відтоку покупців від дизельних версій популярних кросоверів.

Пальне та силові установки за підсумками березня 2026

Березнева статистика доводить просту істину: цінник на АЗС — найкращий стимул для технологічного прогресу. Ось що демонструють цифри:

Дизель на внутрішньому ринку — мінус 2,6 в.п. (частка 27,6%);

Електромобілі на внутрішньому ринку — плюс 3,1 в.п. (частка 6,5%);

Електромобілі в імпорті — плюс 3,2 в.п. (частка 8,9%);

Дизель у сегменті нових авто — мінус 3,5 в.п. (частка 22,1%);

Гібриди у сегменті нових автомобілів — плюс 1,3 в.п. (частка 32%).

Дизель перетворюється на нішевий продукт для тих, кому критично необхідний крутний момент. Гібриди стали новим стандартом для покупців нових авто. А електромобілі остаточно перейшли з категорії «іграшок» у категорію «транспорту для виживання».

Так, український авторинок у березні 2026 року – це ринок людей, які вміють рахувати гроші. І ці розрахунки все частіше ведуть до розетки, а не до нафтової труби.