Рынок автобусов в июле: регистрации уменьшились на треть

В июле украинский автопарк пополнили 138 автобусов, включая микроавтобусы. Это на 34% меньше, чем в июле прошлого года и почти соответствует показателю июня.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Доля новых транспортных средств в этом объеме составила 62%, что на 11% больше, чем в прошлом, и на 17% больше по сравнению с июнем.

Больше регистраций получили следующие марки новых автобусов:

Ford — 35 ед.;

Citroen — 18 ед.;

Ataman — 16 ед.

Среди подержанных автобусов:

Mercedes-benz — 24 ед.;

Van hool — 6 ед.;

Iveco — 4 ед.

С начала 2024 года в Украине зарегистрировано 1007 автобусов, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Среди них 563 новых (-36%) и 444 подержанных (-18%).

Украина в январе-апреле импортировала автотранспорта более чем на $2 миллиарда

По данным Госстата, с января по апрель 2024 года в Украину было импортировано 133 908 автотранспортных средств (новых и б/у). Общая таможенная стоимость ввезенного автотранспорта составила около $2,1 млрд.

Наибольшая доля в этом импорте принадлежит легковым автомобилям, ввезенным 118100 ед.

На втором месте грузовые авто – 15181 ед. ($460,3 млн).

Автотранспортных средств специального назначения (автокраны, автобетономешалки, эвакуаторы и т.п.) ввезено 325 ед. на $53 млн. Импорт автобусов за тот же период составил 302 ед. ($14,6 млн).

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