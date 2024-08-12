Ринок автобусів у липні: реєстрації зменшились на третину

У липні український автопарк поповнили 138 автобусів, включно з мікроавтобусами. Це на 34% менше, ніж у липні минулого року, і майже відповідає показнику червня.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Частка нових транспортних засобів у цьому обсязі становила 62%, що на 11% більше, ніж торік, і на 17% більше порівняно з червнем.

Найбільше реєстрацій отримали такі марки нових автобусів:

Ford — 35 од.;

Citroen — 18 од.;

Ataman — 16 од.

Серед вживаних автобусів:

Mercedes-benz — 24 од.;

Van hool — 6 од.;

Iveco — 4 од.

З початку 2024 року в Україні зареєстрували 1007 автобусів, що на 30% менше, ніж за аналогічний період 2023 року. Серед них 563 нові (-36%) і 444 вживані (-18%).

Україна в січні-квітні імпортувала автотранспорту на понад $2 мільярди

За даними Держстату, з січня по квітень 2024 року в Україну було імпортовано 133 908 автотранспортних засобів (нових та вживаних). Загальна митна вартість ввезеного автотранспорту склала майже $2,1 млрд.

Найбільша частка в цьому імпорті належить легковим автомобілям, яких було ввезено 118100 од.

На другому місці вантажні авто – 15181 од. ($460,3 млн).

Автотранспортних засобів спеціального призначення (автокрани, автобетономішалки, евакуатори і т.п.) ввезено 325 од. на $53 млн. Імпорт автобусів за той самий період становив 302 од. ($14,6 млн).

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