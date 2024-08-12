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Ринок автобусів у липні: реєстрації зменшились на третину
У липні український автопарк поповнили 138 автобусів, включно з мікроавтобусами. Це на 34% менше, ніж у липні минулого року, і майже відповідає показнику червня.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Частка нових транспортних засобів у цьому обсязі становила 62%, що на 11% більше, ніж торік, і на 17% більше порівняно з червнем.
Найбільше реєстрацій отримали такі марки нових автобусів:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- Ford — 35 од.;
- Citroen — 18 од.;
- Ataman — 16 од.
Серед вживаних автобусів:
- Mercedes-benz — 24 од.;
- Van hool — 6 од.;
- Iveco — 4 од.
З початку 2024 року в Україні зареєстрували 1007 автобусів, що на 30% менше, ніж за аналогічний період 2023 року. Серед них 563 нові (-36%) і 444 вживані (-18%).
Україна в січні-квітні імпортувала автотранспорту на понад $2 мільярди
За даними Держстату, з січня по квітень 2024 року в Україну було імпортовано 133 908 автотранспортних засобів (нових та вживаних). Загальна митна вартість ввезеного автотранспорту склала майже $2,1 млрд.
Найбільша частка в цьому імпорті належить легковим автомобілям, яких було ввезено 118100 од.
На другому місці вантажні авто – 15181 од. ($460,3 млн).
Автотранспортних засобів спеціального призначення (автокрани, автобетономішалки, евакуатори і т.п.) ввезено 325 од. на $53 млн. Імпорт автобусів за той самий період становив 302 од. ($14,6 млн).
Джерело фото: ua.depositphotos.com