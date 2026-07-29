Рынок новых легковых авто в Украине: итоги июня 2026

Июнь 2026 года на рынке новых легковых автомобилей зафиксировал ожидаемое летнее охлаждение спроса. По данным Института исследований авторынка, в течение месяца было зарегистрировано 5 331 новое авто. Читайте на Delo.ua подробнее об итоговом состоянии рынка новых авто за июнь 2026 года.

Рынок новых автомобилей: летнее охлаждение

Локальная крупноузловая сборка в июне просела на 21,3% в месячном измерении, выдав 159 единиц. Чистые импортные поставки в автосалоны также сократились — на 6,4% M-M и на 11,9% Y-Y.

Динамика свидетельствует о том, что рынок окончательно покинули эмоциональные закупки, а покупатели перешли к холодному финансовому планированию, где ключевым фактором выбора становится остаточная стоимость автомобиля.

Топливные приоритеты

Июньское распределение долей по типам двигателей наглядно иллюстрирует, как изменение цен на стелах АЗС моментально корректирует поведение покупателей в автосалонах.

Бензин — 39,3% (−1,2 п. п.): несмотря на незначительное снижение доли, классические топливные моторы удерживают первую позицию на рынке;

Гибриды (HEV/PHEV) — 30,2% (−1,1 п. п.): стабильно удерживают статус второго по популярности выбора. Бензо-электрические установки воспринимаются покупателями как безопасный компромисс — они обеспечивают высокую топливную эффективность и при этом снимают беспокойство относительно стабильности энергосистемы. Основные объёмы здесь традиционно генерирует дилерская сеть Toyota;

Дизель — 22,6% (+3,2 п. п.): главный маркер июньских продаж. Долгожданное снижение стоимости дизельного топлива в конце полугодия, в среднем до 77 грн/л, ликвидировало продолжительную ценовую аномалию, когда тяжёлое топливо существенно превышало в цене бензин А-95. Рынок отреагировал мгновенно: доля дизельных машин выросла сразу на 3,2 процентных пункта — за счёт как частного спроса на крупные кроссоверы, так и планового обновления корпоративных автопарков;

Электромобили (BEV) — 7,5% (−1,2 п. п.): продолжают терять позиции на первичном рынке. Помимо общих инфраструктурных вызовов, ключевым фактором стагнации остаётся возвращение НДС с начала года, которое лишило новые электроавто главного финансового преимущества в официальном ритейле;

ГБО — 0,3% (+0,2 п. п.): сектор демонстрирует минимальный прирост, но в структуре продаж новых машин газобаллонные установки остаются штучным явлением.

Рейтинг по моделям автомобилей

Главный тренд июня — стабильность кроссоверного сегмента на фоне неожиданного дебюта китайского бренда в топ-10. Рынок остаётся в структуре, характерной для последних месяцев, но с растущим присутствием BYD.

10. BYD Sea Lion 06

BYD Sea Lion 06

Источник: electri4ka.ua

Главный прецедент июня — появление в первой десятке китайского кроссовера BYD Sea Lion 06. Новая «морская» линейка технологического автогиганта уверенно потеснила нескольких традиционных японских и европейских старожилов: продуманный продукт из КНР находит своего покупателя даже в условиях налогового давления на электрифицированный транспорт, за счёт выгодного соотношения оснащения и стоимости. В июне эту модель приобрели 106 украинцев.

9. Toyota RAV4

Toyota RAV4

Источник: infocar.ua

Компактный кроссовер C-класса, который годами входит в число самых популярных моделей на украинском рынке благодаря сочетанию практичности и надёжности. Автомобиль предлагается с бензиновыми двигателями и гибридными силовыми установками, что делает его привлекательным вариантом как для городской эксплуатации, так и для дальних поездок. Такую машину в июне оформили 115 раз.

8. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai

Источник: infocar.ua

Компактный кроссовер, один из самых популярных в своём сегменте благодаря удачному сочетанию компактных размеров и практичности полноценного SUV. Модель предлагается с бензиновыми двигателями, а также гибридными версиями e-Power, обеспечивающими более низкий расход топлива. Nissan Qashqai отличается современным технологическим оснащением, включая развитые системы помощи водителю. Эта модель стала успешной покупкой для 125 автомобилистов.

7. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan

Источник: infocar.ua

Кроссовер немецкого производства, сочетающий практичность, качество сборки и узнаваемый европейский дизайн. Модель предлагается с бензиновыми и дизельными двигателями, а также с полным приводом 4Motion в старших комплектациях. Volkswagen Tiguan отличается просторным и функциональным салоном, высоким уровнем шумоизоляции и современным технологическим оснащением. Июнь принёс модели 151 нового владельца.

6. Mazda CX-5

Mazda CX-5

Источник: infocar.ua

Выделяется среди конкурентов изысканным дизайном в фирменной философии Kodo и качественной отделкой салона. Модель предлагается с бензиновыми двигателями линейки SkyActiv-G, известными сбалансированным сочетанием динамики и экономичности, а также с полным приводом i-Activ AWD в ряде комплектаций. Mazda CX-5 отличается премиальным ощущением от управления, стабильным поведением на дороге и высоким уровнем комфорта для своего класса. В июне модель разошлась в количестве 157 единиц.

5. Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg

Источник: infocar.ua

Большой премиальный кроссовер, флагманская модель в линейке SUV Volkswagen, сочетающая представительский статус с высокими внедорожными возможностями. Автомобиль предлагается с мощными бензиновыми и дизельными двигателями, а также полным приводом 4Motion в стандартной комплектации для большинства версий. Модель известна высоким уровнем комфорта, плавностью хода и уверенным поведением как на асфальте, так и вне дорог. Июнь принёс модели 170 новых владельцев.

4. Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

Источник: infocar.ua

Большой семейный кроссовер чешского производства, предлагающий просторный салон с возможностью third-row (7-местной) конфигурации в ряде версий. Модель оснащается бензиновыми и дизельными двигателями, а также полным приводом 4x4 в старших комплектациях. Kodiaq отличается практичностью, свойственной бренду Skoda: продуманными решениями для хранения вещей и функциональным багажным отделением. Регистрационные данные зафиксировали 172 нового владельца модели в июне.

3. Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado

Источник: i.infocar.ua

Мощный рамный внедорожник, сочетающий легендарную проходимость Toyota с высоким уровнем комфорта для длительных путешествий. Модель оснащается мощными бензиновыми и дизельными двигателями, а также полным приводом и понижающей передачей, рассчитанными на серьёзное бездорожье. Июнь подтвердил стабильность спроса на эту модель: 201 первая регистрация по итогам месяца.

2. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

Источник: cdn.bycar.in.ua

Компактный кроссовер, один из лидеров продаж в своём сегменте благодаря сочетанию современного дизайна, практичности и доступной цены. Модель предлагается с бензиновыми двигателями, а также гибридными версиями для более низкого расхода топлива, с возможностью полного привода в ряде комплектаций. Модель сохраняет уверенные позиции на вторичном рынке благодаря репутации бренда Hyundai. Июнь принёс модели 203 новых владельца.

1. Renault Duster

Renault Duster

Источник: i.infocar.ua

Народный любимец сохранил лидерские позиции и в июне. Спрос на Duster стабильно высокий благодаря активности корпоративного и государственного секторов, которые выбирают максимально практичное решение в бюджетном сегменте. Это «честный» внедорожник, который доказывает: не обязательно быть самым технологичным, чтобы быть в топе — достаточно быть наиболее рациональным выбором. С результатом в 260 регистраций Renault Duster уверенно возглавил июньский рейтинг.

ТОП-10 моделей самых популярных новых легковых авто (инфографика)

ТОП-10 моделей самых популярных новых легковых авто, июнь 2026

Источник: eauto.org.ua

Марки и модели: общая картина

ТОП-10 марок самых популярных новых легковых авто, июнь 2026

Источник: eauto.org.ua

В модельном рейтинге июня обошлось без радикальных сдвигов на первых позициях. Утилитарный кроссовер Renault Duster остаётся главным выбором в коммерческом и государственном секторах. В частном ритейле доминируют среднеразмерные SUV — Hyundai Tucson и обновлённый Toyota Land Cruiser Prado.

Премиальный сегмент

В более высоком ценовом эшелоне первичного рынка летнее затишье никак не сказалось на покупательской активности. Абсолютным фаворитом среди ценителей роскоши остаётся Porsche — в течение июня украинские номера получили 65 новых автомобилей этой марки.

В категории штучного эксклюзива дилеры передали клиентам:

Maserati — 3 единицы;

Aston Martin — 2 единицы;

Bentley — 2 единицы;

Rolls-Royce — 2 единицы;

Ferrari — 1 суперкар без пробега;

Lamborghini — 1 суперкар без пробега.

Стабильность этого сегмента в очередной раз подтверждает, что спрос на тяжёлую роскошь в Украине имеет собственную финансовую экосистему, полностью изолированную от общих макроэкономических трендов.

Что показал июнь 2026 года

Июнь 2026 года продемонстрировал рынок, который окончательно перешёл в режим рационального планирования: эмоциональные закупки уступили место расчёту на остаточную стоимость авто, а падение цены на дизель мгновенно изменило структуру спроса по типам двигателей.

Электромобили продолжают терять позиции под давлением НДС, тогда как появление BYD Sea Lion 06 в топе моделей показывает, что китайские бренды постепенно закрепляются даже в консервативном сегменте частных покупок. Премиальный сегмент, как и прежде, остаётся полностью изолированным от общих рыночных колебаний.