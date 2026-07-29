Ринок нових легкових авто в Україні: підсумки червня 2026

Червень 2026 року на ринку нових легкових автомобілів зафіксував очікуване літнє охолодження попиту. За даними Інституту досліджень авторинку, впродовж місяця було зареєстровано 5 331 нове авто. Читайте на Delo.ua детальніше про підсумковий стан ринку нових авто за червень 2026 року.

Ринок нових автомобілів: літнє охолодження

Локальне крупновузлове складання у червні просіло на 21,3% у місячному вимірі, видавши 159 одиниць. Чисті імпортні поставки в автосалони також скоротилися — на 6,4% M-M та на 11,9% Y-Y.

Динаміка свідчить про те, що ринок остаточно залишили емоційні закупки, а покупці перейшли до холодного фінансового планування, де ключовим фактором вибору стає залишкова вартість автомобіля.

Паливні пріоритети

Червневий розподіл часток за типами двигунів наочно ілюструє, як зміна цін на стелах АЗС моментально коригує поведінку покупців у автосалонах.

Бензин — 39,3% (−1,2 в. п.): попри незначне просідання частки, класичні паливні мотори утримують першу позицію на ринку;

Гібриди (HEV/PHEV) — 30,2% (−1,1 в. п.): стабільно тримають статус другого за популярністю вибору. Бензо-електричні установки сприймаються покупцями як безпечний компроміс — вони забезпечують високу паливну ефективність і при цьому знімають занепокоєння щодо стабільності енергосистеми. Основні обсяги тут традиційно генерує дилерська мережа Toyota;

Дизель — 22,6% (+3,2 в. п.): головний маркер червневих продажів. Довгоочікуване зниження вартості дизельного пального наприкінці півріччя, в середньому до 77 грн/л, ліквідувало тривалу цінову аномалію, коли важке паливо суттєво перевищувало в ціні бензин А-95. Ринок відреагував миттєво: частка дизельних машин зросла одразу на 3,2 відсоткові пункти — за рахунок як приватного попиту на великі кросовери, так і планового оновлення корпоративних автопарків;

Електромобілі (BEV) — 7,5% (−1,2 в. п.): продовжують втрачати позиції на первинному ринку. Окрім загальних інфраструктурних викликів, ключовим фактором стагнації залишається повернення ПДВ з початку року, яке позбавило нові електроавто головної фінансової переваги в офіційному ритейлі;

ГБО — 0,3% (+0,2 в. п.): сектор демонструє мінімальний приріст, але у структурі продажів нових машин газобалонні установки залишаються штучним явищем.

Рейтинг за моделями автомобілів

Головний тренд червня — стабільність кросоверного сегмента на тлі несподіваного дебюту китайського бренду в топ-10. Ринок залишається у структурі, характерній для останніх місяців, але зі зростаючою присутністю BYD.

10. BYD Sea Lion 06

BYD Sea Lion 06

Джерело: electri4ka.ua

Головний прецедент червня — поява в першій десятці китайського кросовера BYD Sea Lion 06. Нова «морська» лінійка технологічного автогіганта впевнено потіснила кількох традиційних японських та європейських старожилів: продуманий продукт з КНР знаходить свого покупця навіть в умовах податкового тиску на електрифікований транспорт, за рахунок вигідного співвідношення оснащення та вартості. У червні цю модель придбали 106 українців.

9. Toyota RAV4

Toyota RAV4

Джерело: infocar.ua

Компактний кросовер C-класу, який роками входить до найпопулярніших моделей на українському ринку завдяки поєднанню практичності та надійності. Автомобіль пропонується з бензиновими двигунами та гібридними силовими установками, що робить його привабливим варіантом як для міської експлуатації, так і для далеких поїздок. Таку машину у червні оформили 115 разів.

8. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai

Джерело: infocar.ua

Компактний кросовер, один із найпопулярніших у своєму сегменті завдяки вдалому поєднанню компактних розмірів та практичності повноцінного SUV. Модель пропонується з бензиновими двигунами, а також гібридними версіями e-Power, що забезпечують нижчу витрату пального. Nissan Qashqai відзначається сучасним технологічним оснащенням, включно з розвиненими системами допомоги водієві. Ця модель стала успішною покупкою для 125 автомобілістів.

7. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan

Джерело: infocar.ua

Кросовер німецького виробництва, що поєднує практичність, якість складання та впізнаваний європейський дизайн. Модель пропонується з бензиновими та дизельними двигунами, а також із повним приводом 4Motion у старших комплектаціях. Volkswagen Tiguan відзначається просторим і функціональним салоном, високим рівнем шумоізоляції та сучасним технологічним оснащенням.Червень приніс моделі 151 нових власників.

6. Mazda CX-5

Mazda CX-5

Джерело: infocar.ua

Вирізняється серед конкурентів вишуканим дизайном у фірмовій філософії Kodo та якісним оздобленням салону. Модель пропонується з бензиновими двигунами лінійки SkyActiv-G, відомими збалансованим поєднанням динаміки та економічності, а також із повним приводом i-Activ AWD у ряді комплектацій. Mazda CX-5 відзначається преміальним відчуттям керування, стабільною поведінкою на дорозі та високим рівнем комфорту для свого класу. У червні модель розійшлася у кількості 157 одиниць.

5. Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg

Джерело: infocar.ua

Великий преміальний кросовер, флагманська модель у лінійці SUV Volkswagen, що поєднує представницький статус із високими позашляховими можливостями. Автомобіль пропонується з потужними бензиновими та дизельними двигунами, а також повним приводом 4Motion у стандартній комплектації для більшості версій.

Модель відома високим рівнем комфорту, плавністю ходу та впевненою поведінкою як на асфальті, так і поза дорогами. Червень приніс моделі 170 нових власників.

4. Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

Джерело: infocar.ua

Великий сімейний кросовер чеського виробництва, що пропонує просторий салон із можливістю third-row (7-місної) конфігурації у ряді версій. Модель оснащується бензиновими та дизельними двигунами, а також повним приводом 4x4 у старших комплектаціях. Kodiaq вирізняється практичністю, властивою бренду Skoda: продуманими рішеннями для зберігання речей і функціональним багажним відділенням. Реєстраційні дані зафіксували 172 нових власника моделі у червні.

3. Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado

Джерело: i.infocar.ua

Потужний рамний позашляховик, що поєднує легендарну прохідність Toyota з високим рівнем комфорту для тривалих подорожей. Модель оснащується потужними бензиновими та дизельними двигунами, а також повним приводом і зниженою передачею, розрахованими на серйозне бездоріжжя. Червень підтвердив стабільність попиту на цю модель: 201 перші реєстрації за підсумками місяця.

2. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

Джерело: cdn.bycar.in.ua

Компактний кросовер, один із лідерів продажів у своєму сегменті завдяки поєднанню сучасного дизайну, практичності та доступної ціни. Модель пропонується з бензиновими двигунами, а також гібридними версіями для нижчої витрати пального, з можливістю повного приводу у ряді комплектацій. Модель зберігає впевнені позиції на вторинному ринку завдяки репутації бренду Hyundai. . Червень приніс моделі 203 нових власників.

1. Renault Duster

Renault Duster

Джерело: i.infocar.ua

Народний улюбленець зберіг лідерські позиції і в червні. Попит на Duster стабільно високий завдяки активності корпоративного та державного секторів, які обирають максимально практичне рішення в бюджетному сегменті. Це «чесний» позашляховик, який доводить: не обов'язково бути найтехнологічнішим, щоб бути в топі — достатньо бути найбільш раціональним вибором. З результатом у 260 реєстрацій Renault Duster впевнено очолив червневий рейтинг.

ТОП-10 моделей найпопулярніших нових легкових авто (інфографіка)

ТОП-10 моделей найпопулярніших нових легкових авто, червень 2026

Джерело: eauto.org.ua

Марки та моделі: загальна картина

ТОП-10 марок найпопулярніших нових легкових авто, червень 2026

Джерело: eauto.org.ua

У модельному рейтингу червня обійшлося без радикальних зсувів на перших позиціях. Утилітарний кросовер Renault Duster залишається головним вибором у комерційному та державному секторах. У приватному роздрібі домінують середньорозмірні SUV — Hyundai Tucson та оновлений Toyota Land Cruiser Prado.

Преміальний сегмент

У вищому ціновому ешелоні первинного ринку літнє затишшя жодним чином не позначилося на купівельній активності. Абсолютним фаворитом серед поціновувачів розкоші залишається Porsche — упродовж червня українські номери отримали 65 нових автомобілів цієї марки.

У категорії штучного ексклюзиву дилери передали клієнтам:

Maserati — 3 одиниці;

Aston Martin — 2 одиниці;

Bentley — 2 одиниці;

Rolls-Royce — 2 одиниці;

Ferrari — 1 суперкар без пробігу;

Lamborghini — 1 суперкар без пробігу.

Стабільність цього сегмента вкотре підтверджує, що попит на важку розкіш в Україні має власну фінансову екосистему, повністю ізольовану від загальних макроекономічних трендів.

Що показав червень 2026 року

Червень 2026 року продемонстрував ринок, який остаточно перейшов у режим раціонального планування: емоційні закупки поступилися місцем розрахунку на залишкову вартість авто, а падіння ціни на дизель миттєво змінило структуру попиту за типами двигунів. Електромобілі продовжують втрачати позиції під тиском ПДВ, тоді як поява BYD Sea Lion 06 у топі моделей показує, що китайські бренди поступово закріплюються навіть у консервативному сегменті приватних покупок. Преміальний сегмент, як і раніше, залишається повністю ізольованим від загальних ринкових коливань.