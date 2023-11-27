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С аудиозаписью и без слепых зон: сдача водительских экзаменов изменится по всей Украине
С 1 декабря пилотный проект по обеспечению прозрачных экзаменов для получения водительского удостоверения расширят на всю Украину. Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД.
С этой даты нововведения будут применены в Харьковской, Черновицкой, Тернопольской, Волынской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.
Теоретические и практические экзамены будут принимать исключительно сервисные центры МВД, которые принимают участие в пилотном проекте. Список подразделений, которые будут проводить экзаменационную деятельность, можно просмотреть на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе "Контакты".
Другие центры будут предоставлять только услуги регистрации и перерегистрации транспортных средств, обмена и выдачи национального и международного водительского удостоверения, выбраковки транспортного средства.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Водительское удостоверение: изменения-2023
В Украине вводится ряд изменений, касающихся получения водительских прав. В мае министр внутренних дел Игорь Клименко говорил о планах властей уменьшить количество сервисных центров и минимизировать коррупцию во время обучения и сдачи водительских экзаменов.
С 1 июня в некоторых областях Украины был запущен проект по обеспечению прозрачных условий сдачи экзаменов, который расширялся в несколько этапов.
Он предусматривает оптимизацию экзаменационной деятельности в регионах, внедрение системы онлайн-записи на практический экзамен, а также техническое переоснащение классов и автомобилей для экзаменов.
В частности, сервисные центры МВД оборудовали видеокамерами с аудиозаписью, которые фиксируют звук и не оставляют слепых зон.
Кроме того, в этом году было отменено ограничение количества попыток для сдачи практического экзамена.
А недавно Кабинет министров утвердил новый порядок, дающий украинцам возможность сдавать теоретический экзамен без обязательного обучения в автошколе.