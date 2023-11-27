- Категорія
- Авто
- Дата публікації
-
Із аудіозаписом і без сліпих зон: складання водійських іспитів зміниться по всій Україні
Із 1 грудня пілотний проєкт із забезпечення прозорих іспитів для отримання посвідчення водія розширять на всю Україну. Про це повідомила пресслужба Головного сервісного центру МВС.
З цієї дати нововведення буде застосовано в Харківській, Чернівецькій, Тернопільській, Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.
Теоретичні та практичні іспити прийматимуть виключно ті сервісні центри МВС, які беруть участь у пілотному проєкті. Перелік підрозділів, які проводитимуть екзаменаційну діяльність, можна переглянути на сайті Головного сервісного центру МВС в розділі "Контакти".
Інші центри надаватимуть лише послуги з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, обміну та видачі національного та міжнародного посвідчення водія, вибракування транспортного засобу.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Посвідчення водія: зміни-2023
В Україні запроваджують низку нововведень, які стосуються отримання водійських прав. У травні міністр внутрішніх справ Ігор Клименко говорив про плани влади зменшити кількість сервісних центрів й мінімізувати корупцію під час навчання та складання водійських іспитів.
Із 1 червня в деяких областях України запустили проєкт із забезпечення прозорих умов складання іспитів, який розширяли в кілька етапів.
Він передбачає оптимізацію екзаменаційної діяльності в регіонах, запровадження системи онлайн-запису на практичний іспит, а також технічне переоснащення класів та автівок для приймання іспитів.
Зокрема, сервісні центри МВС обладнали відеокамерами з аудіозаписом, які фіксують звук та не залишають сліпих зон.
Крім того, цьогоріч було скасовано обмеження щодо кількості спроб для складання практичного іспиту.
А нещодавно Кабінет міністрів затвердив новий порядок, який дає українцям можливість складати теоретичний іспит без обов'язкового навчання в автошколі.