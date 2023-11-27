Із аудіозаписом і без сліпих зон: складання водійських іспитів зміниться по всій Україні

Із 1 грудня пілотний проєкт із забезпечення прозорих іспитів для отримання посвідчення водія розширять на всю Україну. Про це повідомила пресслужба Головного сервісного центру МВС.

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З цієї дати нововведення буде застосовано в Харківській, Чернівецькій, Тернопільській, Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Теоретичні та практичні іспити прийматимуть виключно ті сервісні центри МВС, які беруть участь у пілотному проєкті. Перелік підрозділів, які проводитимуть екзаменаційну діяльність, можна переглянути на сайті Головного сервісного центру МВС в розділі "Контакти".

Інші центри надаватимуть лише послуги з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, обміну та видачі національного та міжнародного посвідчення водія, вибракування транспортного засобу.

Посвідчення водія: зміни-2023

В Україні запроваджують низку нововведень, які стосуються отримання водійських прав. У травні міністр внутрішніх справ Ігор Клименко говорив про плани влади зменшити кількість сервісних центрів й мінімізувати корупцію під час навчання та складання водійських іспитів.

Із 1 червня в деяких областях України запустили проєкт із забезпечення прозорих умов складання іспитів, який розширяли в кілька етапів.

Він передбачає оптимізацію екзаменаційної діяльності в регіонах, запровадження системи онлайн-запису на практичний іспит, а також технічне переоснащення класів та автівок для приймання іспитів.

Зокрема, сервісні центри МВС обладнали відеокамерами з аудіозаписом, які фіксують звук та не залишають сліпих зон.

Крім того, цьогоріч було скасовано обмеження щодо кількості спроб для складання практичного іспиту.

А нещодавно Кабінет міністрів затвердив новий порядок, який дає українцям можливість складати теоретичний іспит без обов'язкового навчання в автошколі.