Сколько стоит «сотня»? Сравнительный анализ стоимости 100 км пробега (апрель 2026)

Резкий рост цен на нефтепродукты в первом и начале второго квартала 2026 года существенно изменил структуру операционных расходов владельцев транспортных средств. Так, Институт исследований авторынка провёл технико-экономический расчёт стоимости 100 км пробега авто для различных типов силовых установок на базе универсальной платформы Volkswagen Golf VII (Facelift, 2017–2020). Читайте подробнее на Delo.ua полный сравнительный анализ стоимости «сотни» по ценам апреля 2026 года. Кстати, Volkswagen Golf VII выбрали не случайно. Этот автомобиль существует сразу в четырёх формах: бензиновой, дизельной, электрической и с газобаллонным оборудованием. Причём все они массово представлены на украинском рынке. Поэтому это идеальная платформа для сравнения.

Реальное потребление, а не паспортные данные

Сколько стоит 100 км пробега на авто по ценам апреля 2026 года в Украине.

Источник: Институт исследований авторынка

В основу расчёта легли показатели реального потребления в смешанном цикле, а не паспортные цифры, которые редко совпадают с жизнью. Итак, сколько на самом деле расходует каждый автомобиль на 100 км пробега.

Примечание: расчёт учитывает только прямые затраты на энергоносители. За рамками анализа остались амортизация и потеря рыночной стоимости автомобиля, расходы на техническое обслуживание, страхование, налоги, а также износ шин и расходных материалов.

Тип силовой установки Расход Электромобиль (e-Golf) 17,5 кВт·ч * Бензин (1.4 TSI) 7,0 л Дизель (1.6 TDI) 5,5 л Газ (автомобиль 1.6 MPI) 10,5 л газа + 0,4 л бензина

Вместе с тем, по состоянию на апрель 2026 года, в Украине цены на топливо выглядят следующим образом:

Бензин А-95 — 73 грн/л;

Дизельное топливо — 90 грн/л;

Сжиженный газ (LPG) — 49 грн/л;

Электроэнергия по бытовому тарифу — 2,16 грн/кВт·ч (ночь) / 4,32 грн/кВт·ч (день);

Публичные зарядные станции — 21 грн/кВт·ч (AC) и 26 грн/кВт·ч (DC).

Сложив эти два массива данных рядом (реальный расход и актуальные цены), получаем ответ на главный вопрос: сколько стоит пробег автомобиля в 100 км в зависимости от того, на чём он ездит. И этот ответ для многих оказался неожиданным.

Неожиданная потеря экономического преимущества LPG

При текущих ценах эксплуатация автомобиля с ГБО перестала быть самым дешёвым вариантом. И это, пожалуй, самый громкий вывод исследования.

Стоимость пробега на LPG превышает показатели как бензинового, так и дизельного двигателей, хотя разница остаётся умеренной. Экономическая целесообразность газа в автомобиле в 2026 году во многом зависит от характеристик конкретного автомобиля, индивидуального годового пробега авто и условий заправки.

Дизельный паритет, или низкий расход больше не спасает

Разница в стоимости пробега между дизельным и бензиновым Golf составляет лишь около 16 грн на 100 км. Это уже не то преимущество, ради которого стоит переплачивать за автомобиль и его обслуживание.

Для частного владельца целесообразность дизеля теперь зависит от конкретного сценария использования. И на самом деле, далеко не всегда этот сценарий в пользу солярки.

Ситуация с электромобилями

Электромобили в Украине остаются самым дешёвым способом ездить, но только при наличии доступа к домашней розетке. При таком сценарии стоимость пробега оказывается в 12–14 раз ниже, чем у любого автомобиля с ДВС. В условиях, когда дизель пересёк отметку 90 грн за литр, это уже иная финансовая реальность.

Однако картина меняется, если заряжаться исключительно на публичных DC-станциях. Стоимость пробега e-Golf в таком сценарии вплотную приближается к бензиновым и дизельным автомобилям. Экономическое преимущество электромобиля ещё сохраняется, но уже не выглядит таким бесспорным.

Решает не технология, а сценарий использования?

В 2026 году вопрос «какой автомобиль экономичнее» утратил универсальный ответ. Всё решает не тип силовой установки, а сценарий использования: где заряжаешься, сколько ездишь и есть ли доступ к дешёвой энергии.

Апрельские цены на топливо сделали это очевидным для каждого, кто считает расходы на «сотню» пробега. Независимо от того, едешь ли на электромобиле, газовом автомобиле или классическом авто с ДВС. Итак, побеждает не технология, а доступ к дешёвому киловатту или литру.