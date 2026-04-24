Скільки вартує «сотня»? Порівняльний аналіз вартості 100 км пробігу (квітень 2026)

Різке зростання цін на нафтопродукти у першому та на початку другого кварталу 2026 року суттєво змінило структуру операційних витрат власників транспортних засобів. Так, Інститут досліджень авторинку провів техніко-економічний розрахунок вартості 100 км пробігу авто для різних типів силових установок на базі універсальної платформи Volkswagen Golf VII (Facelift, 2017—2020). Читайте детальніше на Delo.ua повний порівняльний аналіз вартості «сотні» за цінами квітня 2026 року. Доречі, Volkswagen Golf VII вибрали не випадково. Цей автомобіль існує одразу в чотирьох формах: бензиновій, дизельній, електричній та з газобалонним обладнанням. Причому, всі вони масово представлені на українському ринку. Тому це ідеальна платформа для порівняння.

Реальне споживання, а не паспортні дані

Джерело: Інститут досліджень авторинку

В основу розрахунку лягли показники реального споживання у змішаному циклі, а не паспортні цифри, які рідко збігаються з життям. Тож, скільки насправді витрачає кожен автомобіль на 100 км пробігу.

Зауваження: розрахунок враховує лише прямі витрати на енергоносії. За межами аналізу залишились амортизація та втрата ринкової вартості автомобіля, витрати на технічне обслуговування, страхування, податки, а також знос шин і витратних матеріалів.

Тип силової установки Витрата Електромобіль (e-Golf) 17,5 кВт·год * Бензин (1.4 TSI) 7,0 л Дизель (1.6 TDI) 5,5 л Газ (автомобіль 1.6 MPI) 10,5 л газу + 0,4 л бензину

Водночас, станом на квітень 2026 року, в Україні ціни на пальне виглядають наступним чином:

Бензин А-95 — 73 грн/л;

Дизельне пальне — 90 грн/л;

Скраплений газ (LPG) — 49 грн/л;

Електроенергія за побутовим тарифом — 2,16 грн/кВт·год (ніч) /4,32 грн/кВт·год (день);

Публічні зарядні станції — 21 грн/кВт·год (AC) та 26 грн/кВт·год (DC).

Поклавши ці два масиви даних поруч (реальну витрату та актуальні ціни) отримуємо відповідь на головне питання: скільки коштує пробіг автомобіля у 100 км залежно від того, чим він їздить. І ця відповідь для багатьох виявилася несподіваною.

Несподівана втрата економічної переваги LPG

За поточних цін експлуатація автомобіля з ГБО перестала бути найдешевшим варіантом. І це, мабуть, найгучніший висновок дослідження.

Вартість пробігу на LPG перевищує показники як бензинового, так і дизельного двигунів, хоча різниця залишається помірною. Економічна доцільність газу в автомобілі у 2026 році значною мірою залежить від характеристик конкретного автомобіля, індивідуального річного пробігу авто та умов заправки.

Дизельний паритет або низька витрата більше не рятує

Висока ціна дизельного пального практично нівелювала традиційну перевагу низької витрати. Різниця у вартості пробігу автомобіля між дизельним та бензиновим Golf становить лише близько 16 грн на 100 км.

Це вже не та перевага, заради якої варто переплачувати за автомобіль і його обслуговування.

Для приватного власника доцільність дизеля тепер залежить від конкретного сценарію використання. І насправді, далеко не завжди цей сценарій на користь солярки.

Ситуація з електромобілями

Електромобілі в Україні залишаються найдешевшим способом їздити, але лише тоді, коли є доступ до домашньої розетки. За такого сценарію вартість пробігу виявляється у 12–14 разів нижчою, ніж у будь-якого автомобіля на ДВЗ. В умовах, коли дизель перетнув позначку 90 грн за літр, це вже інша фінансова реальність.

Проте картина змінюється, якщо заряджатися виключно на публічних DC-станціях. Вартість пробігу e-Golf у такому сценарії впритул наближається до бензинових і дизельних автомобілів. Економічна перевага електромобіля ще залишається, але вже не виглядає такою беззаперечною.

Вирішує не технологія, а сценарій використання?

У 2026 році питання «який автомобіль економніший» втратило універсальну відповідь. Все вирішує не тип силової установки, а сценарій використання: де заряджаєшся, скільки їздиш і чи є доступ до дешевої енергії.

Квітневі ціни на пальне зробили це очевидним для кожного, хто рахує витрати на «сотню» пробігу. Незалежно від того, чи їдеш на електромобілі, газовому автомобілі чи класичному авто з ДВЗ. Тож, перемагає не технологія, а доступ до дешевого кіловата або літра.