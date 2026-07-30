Сколько стоит «сотня»? Сравнительный анализ стоимости 100 км пробега (июнь 2026)

Главный тренд конца первого полугодия 2026 года — резкое падение стоимости дизельного топлива и сжиженного газа, которое полностью изменило экономику владения автомобилем. Институт исследований авторынка обновил технико-экономический расчет стоимости 100 км пробега для различных типов силовых установок на базе универсальной платформы Volkswagen Golf VII (Facelift, 2017–2020). Читайте на Delo.ua подробный сравнительный анализ стоимости «сотни» по ценам июня 2026 года.

Golf VII был выбран не случайно: этот автомобиль существует сразу в четырех вариантах — бензиновом, дизельном, электрическом и с газобаллонным оборудованием (версии с ГБО не входят именно в это поколение, однако конструктивно максимально близки к нему). Это позволяет минимизировать влияние конструктивных различий кузова на результаты исследования и делает платформу идеальной для сравнения.

Реальный расход, а не паспортные данные

Сколько стоит 100 км пробега автомобиля по ценам июня 2026 года в Украине

Источник: eauto.org.ua

В основу расчета были положены показатели реального расхода топлива в смешанном цикле, а не паспортные данные, которые редко совпадают с реальными условиями эксплуатации. Итак, сколько на самом деле тратит каждый автомобиль на 100 км пробега.

Примечание: расчет учитывает только прямые расходы на энергоносители. За рамками анализа остались амортизация и потеря рыночной стоимости автомобиля, расходы на техническое обслуживание, страхование, налоги, а также износ шин и расходных материалов.

Тип силовой установки Расход Электромобиль (e-Golf) 17,5 кВт·ч* Бензин (1.4 TSI) 7,0 л Дизель (1.6 TDI) 5,5 л Газ (автомобиль 1.6 MPI) 10,5 л газа + 0,4 л бензина

В то же время по состоянию на июнь 2026 года цены на топливо в Украине выглядят следующим образом:

Бензин А-95 — 74,6 грн/л;

Дизельное топливо — 77 грн/л;

Сжиженный газ (LPG) — 41,4 грн/л;

Электроэнергия по бытовому тарифу — 2,16 грн/кВт·ч (ночь) / 4,32 грн/кВт·ч (день);

Публичные зарядные станции — 18 грн/кВт·ч (AC) и 22 грн/кВт·ч (DC).

Сопоставив эти два массива данных — реальный расход и актуальные цены, — получаем ответ на главный вопрос: сколько стоит пробег автомобиля в 100 км в зависимости от используемого вида топлива или энергии. И по сравнению с апрелем этот ответ заметно изменился.

Классические ДВС: дизель триумфует, ГБО возвращается в игру

Если в апреле дизель по цене свыше 90 грн/л заставлял всерьез задуматься о целесообразности автомобилей такого типа, то к июню стоимость дизельного топлива снизилась в среднем на 13 грн/л. Бензин А-95, напротив, символически подорожал.

Дизель (1.6 TDI): в апреле стоимость пробега составляла 495 грн, в июне — 423,5 грн, то есть чистая экономия достигла 71,5 грн. Дизельный Golf превратился из расчетного кошмара в лидера по экономичности среди автомобилей с традиционными видами топлива: разница по сравнению с бензином теперь составляет почти 100 грн на каждые 100 км.

LPG/сжиженный газ (1.6 MPI): в апреле стоимость пробега составляла 543,7 грн, в июне — 464,5 грн, чистая экономия — 79,2 грн. В апреле ГБО было аутсайдером из-за дорогого газа (49 грн/л). Сегодня, когда стоимость пропан-бутана снизилась до 41,4 грн/л, газобаллонное оборудование вновь становится экономически оправданным — преодоление 100 км на газовой смеси теперь обходится на 58 грн дешевле, чем на чистом бензине. Это эквивалентно стоимости одной хорошей чашки кофе, однако при больших пробегах экономический смысл установки ГБО становится вполне ощутимым. Снова приобретает актуальность и переоборудование объемных автомобилей из США на пропан-бутан.

Бензин (1.4 TSI): в апреле стоимость пробега составляла 511 грн, в июне — 522,2 грн, то есть подорожание составило 11,2 грн. Таким образом, чистый бензин стал самым дорогим вариантом ежедневной эксплуатации среди традиционных видов топлива.

Электромобили: публичные зарядные станции стали доступнее

Домашняя розетка (ночь/день): в июне стоимость 100 км составляет 37,8 грн / 75,6 грн, без изменений по сравнению с апрелем. Бытовые тарифы остаются стабильными, и при наличии двухзонного счетчика электромобиль по-прежнему остается транспортом вне конкуренции по стоимости 100 км пробега.

Публичные зарядные хабы (AC — медленная зарядка / DC — быстрая зарядка): в апреле стоимость составляла 367,5 грн / 455 грн, в июне — 315 грн / 385 грн соответственно, то есть снижение достигло 52,5 грн и 70 грн. Благодаря стабилизации энергосистемы в начале лета операторы снизили коммерческие тарифы. Даже при использовании быстрой зарядки (DC) электромобиль теперь обходится дешевле (385 грн), чем дизельный аналог (423,5 грн), тогда как в апреле эти показатели были практически равны.

Ограничения исследования

Расчет учитывает только прямые расходы на энергоносители. В него не включены:

амортизация и потеря рыночной стоимости автомобиля;

расходы на техническое обслуживание (которые для дизельных автомобилей и машин с ГБО традиционно выше, чем для бензиновых или электрических);

страхование и налоги;

износ шин и расходных материалов.

Решает не технология, а сценарий эксплуатации?

В реалиях июня 2026 года экономическая целесообразность окончательно перестала зависеть от мифов о «дорогом электричестве» или «мертвом газе». Текущая ситуация вернула рынок к здоровому балансу: дизель снова стал выгодным для дальних поездок, ГБО вернуло себе статус антикризисного инструмента для городской эксплуатации, а коммерческие зарядные станции для электромобилей несколько снизили ценовую нагрузку.

Эффективность автомобиля, как и прежде, определяется не типом силовой установки, а доступом к конкретной инфраструктуре: «ночной» домашней розетке, дешевому дизельному топливу или газовой заправке на маршруте. Побеждает не технология, а доступ к дешевому киловатт-часу или литру топлива.