Скільки вартує «сотня»? Порівняльний аналіз вартості 100 км пробігу (червень 2026)

Головний тренд кінця першого півріччя 2026 року — капітальний обвал вартості важкого палива та скрапленого газу, який повністю перекроїв економіку володіння авто. Інститут досліджень авторинку оновив техніко-економічний розрахунок вартості 100 км пробігу авто для різних типів силових установок на базі універсальної платформи Volkswagen Golf VII (Facelift, 2017—2020). Читайте детальніше на Delo.ua повний порівняльний аналіз вартості «сотні» за цінами червня 2026 року.

Golf VII вибрали не випадково: цей автомобіль існує одразу в чотирьох формах — бензиновій, дизельній, електричній та з газобалонним обладнанням (версії з ГБО не входять саме в це покоління, але конструктивно максимально подібні). Це дозволяє мінімізувати вплив конструктивних відмінностей кузова на результати дослідження і робить платформу ідеальною для порівняння.

Реальне споживання, а не паспортні дані

Скільки коштує 100 км пробігу на авто за цінами червня 2026 року в Україні

Джерело: eauto.org.ua

В основу розрахунку лягли показники реального споживання у змішаному циклі, а не паспортні цифри, які рідко збігаються з життям. Тож, скільки насправді витрачає кожен автомобіль на 100 км пробігу.

Зауваження: розрахунок враховує лише прямі витрати на енергоносії. За межами аналізу залишились амортизація та втрата ринкової вартості автомобіля, витрати на технічне обслуговування, страхування, податки, а також знос шин і витратних матеріалів.

Тип силової установки Витрата Електромобіль (e-Golf) 17,5 кВт·год * Бензин (1.4 TSI) 7,0 л Дизель (1.6 TDI) 5,5 л Газ (автомобіль 1.6 MPI) 10,5 л газу + 0,4 л бензину

Водночас, станом на червень 2026 року, в Україні ціни на пальне виглядають так:

Бензин А-95 — 74,6 грн/л;

Дизельне пальне — 77 грн/л;

Скраплений газ (LPG) — 41,4 грн/л;

Електроенергія за побутовим тарифом — 2,16 грн/кВт·год (ніч)/4,32 грн/кВт·год (день);

Публічні зарядні станції — 18 грн/кВт·год (AC) та 22 грн/кВт·год (DC).

Поклавши ці два масиви даних поруч: реальну витрату та актуальні ціни, отримуємо відповідь на головне питання: скільки коштує пробіг автомобіля у 100 км залежно від того, чим він їздить. І порівняно з квітнем ця відповідь помітно змінилася.

Класичні ДВЗ: дизель тріумфує, ГБО повертається в гру

Якщо у квітні дизель по 90+ грн/л змушував серйозно задуматись про доцільність авто такого типу в принципі, то станом на червень ціни на дизпальне знизилися в середньому на 13 грн/л. Бензин А-95 натомість символічно додав у ціні.

Дизель (1.6 TDI): у квітні пробіг коштував 495 грн, у червні — 423,5 грн, тобто чиста економія становить 71,5 грн. Дизельний «Гольф» перетворився з калькуляційного кошмару на лідера економії серед паливних машин: дистанція від бензину тепер становить майже 100 грн на кожній сотні кілометрів.

LPG/скраплений газ (1.6 MPI): у квітні пробіг коштував 543,7 грн, у червні — 464,5 грн, чиста економія — 79,2 грн. У квітні ГБО було аутсайдером через дорогий газ (49 грн/л). Сьогодні, коли пропан-бутан просів до 41,4 грн/л, ГБО повертає собі доцільність — подолання сотні кілометрів на газовій суміші тепер на 58 грн дешевше, ніж на чистому бензині. Це фактично одна порція хорошої кави, однак якщо таких відрізків по 100 км назбирується достатньо, певний сенс у ГБО з'являється. Також свій резон знову отримує переобладнання «об'ємистих» авто зі США на пропан-бутан.

Бензин (1.4 TSI): у квітні пробіг коштував 511 грн, у червні — 522,2 грн, тобто подорожчання становить 11,2 грн. Чистий бензин став найдорожчим сценарієм для щоденного пересування серед традиційних видів пального.

Електромобілі: публічні зарядки стали лояльнішими

Домашня розетка (ніч/день): у червні — 37,8 грн / 75,6 грн, без змін порівняно з квітнем. Побутові тарифи лишаються стабільними, і за наявності двозонного лічильника електроавто залишається транспортом, який не має конкурентів щодо витрат на 100 км.

Публічні хаби (AC повільна/DC швидка): у квітні — 367,5 грн/ 455 грн, у червні — 315 грн/385 грн, тобто зниження на 52,5 грн та 70 грн відповідно. Через стабілізацію енергосистеми на початку літа оператори знизили комерційні тарифи. Навіть на «швидкій петлі» (DC) електромобіль тепер обходиться дешевше (385 грн), ніж дизельний аналог (423,5 грн) — у квітні ці показники були практично на межі паритету.

Обмеження дослідження

Розрахунок враховує лише прямі витрати на енергоносії. У ньому не відображені:

амортизація та втрата ринкової вартості;

витрати на технічне обслуговування (яке у дизеля та авто з ГБО традиційно дорожче, ніж у бензину чи електро);

страхування та податки;

знос шин і витратних матеріалів.

Вирішує не технологія, а сценарій використання?

У червневих реаліях 2026 року економічна доцільність остаточно відв'язалася від міфів про «дорогу електрику» чи «мертвий газ». Поточна ситуація повернула ринок до здорового балансу: дизель знову став вигідним для магістральних забігів, ГБО повернуло статус антикризового інструменту для міста, а комерційні зарядки електромобілів дещо скинули ціновий баласт.

Ефективність авто, як і раніше, визначає не тип силової установки, а доступ до конкретної інфраструктури: «нічної» розетки, дешевого оптового дизеля чи газової заправки на маршруті. Перемагає не технологія, а доступ до дешевого кіловата або літра.