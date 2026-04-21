Сколько украинцев купили подержанных легковых авто в марте 2026

Украинский вторичный авторынок демонстрирует мощное сезонное пробуждение. Март 2026 года стал месяцем значительного оживления и характерного весеннего рывка. По данным Института исследований авторынка , 69 862 регистрации приходится на внутренние перепродажи легковых автомобилей. Общая активность покупателей выросла на 17,2% по сравнению с февралём, хотя относительно марта прошлого года рынок сократился на 8,2%. Читайте на Delo.ua подробнее об актуальном состоянии вторичного рынка авто по состоянию на март 2026 года.

Динамика рынка легковых автомобилей с пробегом

В сегменте внутренних перепродаж происходит настоящее весеннее пробуждение: рост на 17,2% по сравнению с февралём текущего года. Цифра в 69 862 сделки за месяц — убедительный показатель, объясняемый конкретной причиной.

Причина кроется в топливном шоке. Когда бензин А-95 держится на отметке 72 грн, а дизель достиг 86 грн за литр, украинцы массово пересматривают свои транспортные приоритеты.

Люди буквально скупают электрокары и экономичные авто, чтобы избавиться от зависимости от цен на АЗС. Поэтому именно электромобили составляют всё большую долю сделок, хотя и традиционные автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями тоже активно продаются.

Тенденции рынка внутренних перепродаж

Сегмент внутренних перепродаж подержанных автомобилей показал результаты, превышающие сезонные ожидания. По сравнению с февралём 2026 года зафиксирован рост на 17,2%, тогда как относительно марта 2025 года произошло сокращение на 8,2%.

Это может указывать на отложенный спрос, реализовавшийся с наступлением весны, но отнюдь не на отказ от покупки автомобиля. Люди продолжают покупать машины, просто всё взвешеннее подходят к выбору типа силовой установки.

Это почти ничем не отличается от ритма предыдущих вёсен, где рынок живёт в условиях того, что аналитики называют «сезонным восстановлением с новыми приоритетами».

Показатель в 69 862 перепродажи за месяц демонстрирует, что вторичный рынок остаётся активным. Украинцы продают и покупают автомобили друг у друга, меняют более старые модели на новые, переходят с традиционных двигателей на электрику.

Риски топливного бума: эмоциональная покупка как угроза

В погоне за экономией «здесь и сейчас» многие игнорируют базовые правила безопасной покупки автомобиля. Проверка авто до подписания сделки часто отходит на второй план, когда FOMO (англ. fear of missing out или «страх упущенных возможностей») побуждает как можно скорее пересесть на электрику.

С внутреннего рынка отлично продают и битые автомобили со скрытой историей аварий, и машины со скрученным пробегом, и авто со скрытыми техническими проблемами. Продавцы знают, как скрыть реальное состояние автомобиля, а покупатели в спешке часто не успевают или не хотят тратить время на детальную проверку.

Результат предсказуем: через несколько месяцев после покупки появляются проблемы. Иногда сумма ремонта может достигать трети стоимости самого автомобиля.

Чего ожидать в ближайшие месяцы?

Апрель и май 2026 года, скорее всего, покажут дальнейший рост активности на внутреннем рынке. Весенний сезон традиционно становится самым горячим для вторички. Покупатели активизируются после зимы, импортёры наращивают поставки, а спрос на электромобили продолжает расти на фоне дорогого топлива.

После стабилизации цен на топливо стоит ожидать определённого охлаждения ажиотажа вокруг электрокаров. Что является естественной реакцией на исчерпание отложенного спроса. Сегмент внутренних перепродаж, скорее всего, сохранит свою активность, поскольку сезонные факторы продолжают действовать.

Март 2026 года на рынке подержанных легковых автомобилей запомнится мощным сезонным скачком и электрическим переворотом в структуре спроса. Общий рост на 17,2% по сравнению с февралём демонстрирует устойчивость украинского автомобильного рынка.

Однако за этими впечатляющими цифрами скрываются и риски для поспешных покупателей. Следующие два месяца станут решающими для тех, кто планирует смену автомобиля и хочет найти оптимальный баланс между ценой, экономичностью и надёжностью.