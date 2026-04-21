Скільки українці купили вживаних легкових авто в березні 2026

Український вторинний авторинок демонструє потужне сезонне пробудження. Березень 2026 року став місяцем значного пожвавлення і характерного весняного ривку. За даними Інституту досліджень авторинку , 69 862 реєстрації припадає на внутрішні перепродажі легковиків. Загальна активність покупців зросла на 17,2% порівняно з лютим, хоча відносно березня минулого року ринок скоротився на 8,2%. Читайте на Delo.ua більше про актуальний стан вторинного ринку авто станом на березень 2026 року.

Динаміка ринку легковиків з пробігом

Інфографіка: eauto.org

В сегменті внутрішніх перепродажів відбувається справжнє весняне пробудження: зростання на 17,2% порівняно з лютим поточного року. Цифра в 69 862 угоди за місяць – переконливий показник, що пояснюється конкретною причиною.

Причина криється у паливному шоці. Коли бензин А-95 тримається на позначці 72 грн, а дизель сягнув 86 грн за літр, українці масово переглядають свої транспортні пріоритети.

Люди буквально скуповують електрокари та економічні авто, аби позбутися залежності від цін на АЗС. Тому саме електромобілі становлять дедалі більшу частку угод, хоча й традиційні автомобілі з бензиновими та дизельними двигунами теж активно продаються.

Тенденції ринку внутрішніх перепродажів

Сегмент внутрішніх перепродажів вживаних автомобілів показав результати, що перевищують сезонні очікування. Порівняно з лютим 2026 року зафіксовано зростання на 17,2%, тоді як відносно березня 2025 року відбулося скорочення на 8,2%.

Це може вказувати на відкладений попит, який реалізувався з настанням весни, але аж ніяк не на відмову від купівлі автомобіля. Люди продовжують купувати машини, просто дедалі виваженіше підходять до вибору типу силової установки.

Це майже нічим не відрізняється від ритму попередніх весен, де ринок живе в умовах того, що аналітики називають «сезонним відновленням з новими пріоритетами».

Показник у 69 862 перепродажі за місяць демонструє, що вторинний ринок залишається активним. Українці продають і купують автомобілі один в одного, змінюють старіші моделі на новіші, переходять з традиційних двигунів на електрику.

Ризики паливного буму: емоційна купівля як загроза

У гонитві за економією «тут і зараз» багато хто ігнорує базові правила безпечної купівлі автомобіля. Перевірка авто до підписання угоди часто відходить на другий план, коли FOMO (англ. fear of missing out або «страх втрачених можливостей») спонукає якнайшвидше пересісти на електрику.

З внутрішнього ринку чудово продають і биті автомобілі зі схованою історією аварій, і машини зі скрученим пробігом, і авто з прихованими технічними проблемами. Продавці знають, як приховати справжній стан автомобіля, а покупці в поспіху часто не встигають або не хочуть витрачати час на детальну перевірку.

Результат передбачуваний: через кілька місяців після купівлі з'являються проблеми. Іноді сума ремонту може досягати третини вартості самого автомобіля.

Що очікувати в найближчі місяці?

Квітень та травень 2026 року, найімовірніше, покажуть подальше зростання активності на внутрішньому ринку. Весняний сезон традиційно стає найгарячішим для вторинки. Покупці активізуються після зими, імпортери нарощують поставки, а попит на електромобілі продовжує зростати на тлі дорогого пального.

Після стабілізації паливних цін варто очікувати певного охолодження ажіотажу навколо електрокарів. Що є природною реакцією на вичерпання відкладеного попиту. Сегмент внутрішніх перепродажів, швидше за все, збереже свою активність, оскільки сезонні фактори продовжують діяти.

Березень 2026 року на ринку вживаних легкових автомобілів запам'ятається потужним сезонним стрибком та електричним переворотом у структурі попиту. Загальне зростання на 17,2% порівняно з лютим демонструє стійкість українського автомобільного ринку.

Проте за цими вражаючими цифрами криються й ризики для поспішних покупців. Наступні два місяці стануть вирішальними для тих, хто планує зміну автомобіля і хоче знайти оптимальний баланс між ціною, економічністю та надійністю.