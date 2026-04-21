Сколько украинцы купили электромобилей в марте 2026 года (инфографика)

Украинский рынок электромобилей в марте 2026 года совершил резкий разворот после двух месяцев глубокого пикирования. Если февраль подтвердил НДС-реальность как новую норму, то март переписал сценарий. Общий объём сегмента легковых электромобилей по итогам марта 2026 года составил 6 361 единицу (по данным Института исследований авторынка ). Читайте на Delo.ua об итоговом состоянии рынка электрокаров за март 2026 года.

Структура рынка: разворот после дна

По итогам марта структура сегмента рынка засвидетельствовала решительный слом нисходящего тренда, заложенного ещё в январе. Все три категории одновременно пошли вверх. Так, рынок расширяется во всех трёх направлениях без исключения.

Динамика рынка легковых электромобилей, 2025–2026, Украина

Источник: eauto.org.ua

Внутренние перепродажи электрокаров (BEV)

Это снова доминирующий сегмент марта, и на этот раз его преимущество выглядит убедительно. Зарегистрировано сделок со взрывным ростом на 124,6% относительно февраля.

Главным катализатором стал топливный шок: когда литр дизеля достиг 86 грн, а бензин А-95 уверенно держится на 72 грн, аргументы о недостаточном запасе хода мгновенно утратили актуальность.

«Подушка» в виде автомобилей, уже находящихся в Украине и не облагаемых новым НДС при покупке, больше не является главным драйвером. Теперь рынок движет экономическая целесообразность.

Импортированные электрокары с пробегом

Сегмент пригона продемонстрировал стремительное восстановление. Импортированных подержанных электромобилей зарегистрировано на 84,9% больше, чем в феврале. Дилеры и частные лица активно ищут надёжные источники поставки подержанной электрики из Европы и США, чтобы удовлетворить внутренний спрос, стремительно растущий на фоне дорогого топлива.

Мартовский рост импорта чётко свидетельствует: украинец готов к более сложной технике, если она позволяет не зависеть от колебаний цен на АЗС.

Новые электромобили

Даже наиболее уязвимый сегмент наконец прервал серию падений. Новых легковых BEV зарегистрировано на 55,5% больше, чем в феврале.

При этом 115 из 135 новых автомобилей, как и прежде, произведены в Китае. Сегмент новых электрокаров остаётся территорией безоговорочного лидерства китайских брендов: BYD, Zeekr, а также китайских версий Volkswagen и Audi, которые даже с учётом НДС сохраняют конкурентное соотношение цены и технологий.

Таким образом, март 2026 года расставил новые акценты: топливный шок оказался более сильным стимулом для электрификации, чем любые государственные программы. Все три сегмента демонстрируют двузначные показатели роста, и рынок впервые с начала года подаёт выраженные признаки восстановления.

Что март рассказал о природе спроса

Мартовский скачок внутреннего рынка дал ответ на вопрос, который задавали ещё в январе: является ли спрос на электромобили в Украине структурным, или он держался исключительно на налоговой льготе?

Статистика здесь даёт однозначный и позитивный ответ. Как только топливо подорожало до болевого порога, спрос мгновенно восстановился — без каких-либо дополнительных стимулов со стороны государства. Следовательно, электромобиль в Украине перестал быть экзотикой для энтузиастов и стал средством экономического выживания для массового потребителя.

Выиграли все, кто успел, или почему топливный шок сделал то, чего не сделало государство

Восстановление рынка марта стало событием, которого не планировал ни один регулятор. Вместо субсидий, грантов или льготных кредитов (которых украинские покупатели так и не дождались), роль стимула взяли на себя сами АЗС. Линейный расчёт убытков от дорогого топлива превратился в самый убедительный аргумент в пользу розетки, и свежая статистика это доказывает.

В этой ситуации выиграли те, кто успел приобрести электромобиль до введения НДС или сделал это сейчас, несмотря на более высокую цену. Граждане, отложившие решение, теперь вынуждены выбирать между дорогим импортом и ещё более дорогим топливом. А государство, несмотря на отсутствие системной поддержки, всё равно получает бенефит в виде ускоренного обновления автопарка — просто не благодаря собственной политике, а вопреки ей.

Мартовская реальность: рынок ожил, но хрупко

Март 2026 года подтвердил, что спрос на электромобили в Украине жив и реагирует на экономические сигналы быстрее, чем кто-либо ожидал. Так, 6 361 зарегистрированный электрокар стали чётким сигналом того, что топливный шок способен компенсировать НДС-давление — по меньшей мере частично.

В целом март 2026 показал новую реальность в полноте. Импорт восстанавливается, внутренние запасы ещё не исчерпаны, а спрос больше не ждёт. Однако подлинную устойчивость восстановленного рынка мы увидим не раньше апреля-мая 2026 года.

Рынок электромобилей и итоги марта 2026

Март 2026 года стал месяцем мощного восстановления рынка легковых электромобилей. Основная причина — в топливном шоке: стремительный рост цен на бензин и дизель сделал электромобиль экономически выгодным выбором для массового потребителя.

Вот что демонстрируют статистические показатели:

Внутренние перепродажи: взрывной рост на +124,6% M-M. Импорт подержанных: мощное восстановление на +84,9% M-M. Новые: заметный прирост на +55,5% M-M.

Рыночные условия изменились снова: на этот раз не из-за налоговой реформы, а из-за ценовой реальности на АЗС, которая вынудила покупателей пересмотреть свои приоритеты.

Таким образом, мартовский рост внутреннего рынка одновременно подтвердил, что спрос на электромобили в Украине носит структурный характер. Так, рынок отреагировал мгновенно, как только появился экономический стимул.