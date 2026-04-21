Скільки українці купили електромобілів у березні 2026 (інфографіка)

Український ринок електромобілів у березні 2026 року зробив різкий розворот після двох місяців глибокого пікірування. Якщо лютий підтвердив ПДВ-реальність як нову норму, то березень переписав сценарій. Загальний обсяг сегмента легкових електромобілів за підсумками березня 2026 року склав 6 361 одиницю ( за даними Інституту досліджень авторинку ). Читайте на Delo.ua про підсумковий стан ринку електрокарів за березень 2026 року.

Структура ринку: розворот після дна

За підсумками березня структура сегмента ринку засвідчила рішучий злам низхідного тренду, закладеного ще у січні. Усі три категорії одночасно пішли вгору. Так, ринок розширюється в усіх трьох напрямках без винятку.

Динаміка ринку легкових електромобілів, 2025–2026, Україна

Джерело: eauto.org.ua

Внутрішні перепродажі електрокарів (BEV)

Це знову домінуючий сегмент березня, і цього разу його перевага виглядає переконливо. Зареєстровано угод із вибуховим зростанням на 124,6% відносно лютого.

Головним каталізатором став паливний шок, коли літр дизелю сягнув 86 грн, а бензин А-95 впевнено тримається на 72 грн, аргументи про недостатній запас ходу миттєво втратили актуальність.

«Подушка» у вигляді автомобілів, що вже перебувають в Україні й не обкладаються новим ПДВ при купівлі, більше не є головним драйвером. Тепер ринок рухає економічна доцільність.

Імпортовані електрокари з пробігом

Сегмент пригону продемонстрував стрімке відновлення. Імпортованих вживаних електромобілів зареєстровано на 84,9% більше, ніж у лютому. Дилери та приватні особи активно шукають надійні джерела постачання вживаної електрики з Європи та США, щоб задовольнити внутрішній попит, що стрімко зростає на тлі дорогого пального.

Березневе зростання імпорту чітко свідчить: українець готовий до складнішої техніки, якщо вона дозволяє не залежати від коливань цін на АЗС.

Нові електромобілі

Навіть найбільш вразливий сегмент нарешті перервав серію падінь. Нових легкових BEV зареєстровано на 55,5% більше, ніж у лютому.

При цьому 115 із 135 нових автомобілів, як і раніше, вироблено в Китаї. Сегмент нових електрокарів залишається територією беззаперечного лідерства китайських брендів: BYD, Zeekr, а також китайських версій Volkswagen та Audi, які навіть із урахуванням ПДВ зберігають конкурентне співвідношення ціни та технологій.

Таким чином, березень 2026 року розставив нові акценти: паливний шок виявився сильнішим стимулом для електрифікації, ніж будь-які державні програми. Усі три сегменти демонструють двозначні показники зростання, і ринок вперше з початку року подає виразні ознаки відновлення.

Що березень розповів про природу попиту?

Березневий стрибок внутрішнього ринку дав відповідь на питання, яке ставили ще у січні: чи є попит на електромобілі в Україні структурним, чи він тримався виключно на податковій пільзі?

Статистика тут дає однозначну і позитивну відповідь. Щойно паливо подорожчало до больового порогу, попит миттєво відновився, без жодних додаткових стимулів з боку держави. Отже, електромобіль в Україні перестав бути екзотикою для ентузіастів і став засобом економічного виживання для масового споживача.

Виграли всі, хто встиг або чому паливний шок зробив те, чого не зробила держава

Відновлення ринку березня стало заходом, якого не планував жоден регулятор. Замість субсидій, грантів чи пільгових кредитів (яких українські покупці так і не дочекалися), роль стимулу взяли на себе самі АЗС. Лінійний розрахунок збитків від дорогого пального перетворився на найпереконливіший аргумент на користь розетки, і свіжа статистика це доводить.

У цій ситуації виграли ті, хто встиг придбати електромобіль до введення ПДВ або зробив це зараз, попри вищу ціну. Громадяни, які відклали рішення, тепер змушені обирати між дорогим імпортом та ще дорожчим пальним. А держава, попри відсутність системної підтримки, все одно отримує бенефіт у вигляді прискореного оновлення автопарку, просто не завдяки власній політиці, а всупереч їй.

Березнева реальність: ринок ожив, але крихко

Березень 2026 року підтвердив, що попит на електромобілі в Україні живий і реагує на економічні сигнали швидше, ніж будь-хто очікував. Так, 6 361 зареєстрований електрокар стали чітким сигналом того, що паливний шок здатний компенсувати ПДВ-тиск, принаймні частково.

Загалом березень 2026 показав нову реальність у повноті. Імпорт відновлюється, внутрішні запаси ще не вичерпані, а попит більше не чекає. Проте справжню стійкість відновленого ринку ми побачимо не раніше квітня-травня 2026 року.

Ринок електромобілів та підсумки березня 2026

Березень 2026 року став місяцем потужного відновлення ринку легкових електромобілів. Основна причина у паливному шоці: стрімке зростання цін на бензин та дизель зробило електромобіль економічно вигідним вибором для масового споживача.

Ось що демонструють статистичні показники:

Внутрішні перепродажі: вибухове зростання на +124,6% M-M. Імпорт вживаних: потужне відновлення на +84,9% M-M. Нові: помітний приріст на +55,5% M-M.

Ринкові умови змінилися знову: цього разу не через податкову реформу, а через цінову реальність на АЗС, яка змусила покупців переглянути свої пріоритети.

Таким чином, березневе зростання внутрішнього ринку водночас підтвердило, що попит на електромобілі в Україні має структурний характер. Так, ринок зреагував миттєво, щойно з’явився економічний стимул.