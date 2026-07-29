Сколько украинцы купили подержанных легковых авто в июне 2026

Украинский вторичный авторынок в июне 2026 года продемонстрировал плановое охлаждение после активной весны. Несмотря на жаркую погоду, рынок сохранил стабильность без резких колебаний и без аномальных всплесков спроса. По данным Института исследований авторынка , в июне украинцы заключили 74 725 сделок купли-продажи легковых автомобилей на внутреннем рынке. По сравнению с маем показатель снизился на 4,8%, тогда как в годовом измерении рынок всё же демонстрирует лёгкий рост — на 2,3%. Читайте на Delo.ua подробнее о состоянии вторичного рынка авто по состоянию на июнь 2026 года.

Динамика рынка легковых авто с пробегом

Динамика рынка легковых авто, 2025–2026

Инфографика: eauto.org.ua

Общая картина июня выглядит стабильной и монолитной: несмотря на незначительное месячное снижение на 4,8%, по сравнению с июнем прошлого года рынок находится в небольшом плюсе. Привычные народные любимцы на внутреннем рынке сохраняют свои насиженные позиции, а существенных структурных сдвигов в сегменте не произошло.

Топ-10 марок и моделей

В массовом сегменте брендов Volkswagen остаётся недосягаемым лидером, опережая ближайшего преследователя — Renault — почти вдвое.

Тройку лидеров уверенно замыкает BMW, который потеснил Skoda на четвёртую строчку. Присутствие в первой пятёрке бренда ВАЗ/Lada остаётся наглядным маркером того, что глубокий ультрабюджетный сегмент рынка в регионах всё ещё жив, несмотря на общую моральную и техническую изношенность этого парка.

Рейтинг марок, внутренний рынок, Украина, 06/2026

Инфографика: eauto.org.ua

Среди конкретных моделей Volkswagen Passat традиционно не уступает первенство никому, а практичная Skoda Octavia соперничает с артефактом украинской вторички — Daewoo Lanos, который стабильно держит третье место и дышит в спину более современным европейским конкурентам. В списке присутствуют и классические модели от BMW и Audi, а также автомобили из мирового масс-маркета — Ford Focus или Renault Megane, и неизменный символ ликвидности — Toyota Camry.

Рейтинг моделей, внутренний рынок, Украина, 06/2026

Инфографика: eauto.org.ua

Элитная лига: штучный эксклюзив для гурманов

Пока массовый рынок оперирует тысячами сделок, в верхних финансовых эшелонах царит совсем другая атмосфера. Главным премиальным масс-маркетом для состоятельных украинцев остаётся Porsche — за месяц владельцев сменили 270 автомобилей этой марки, что уверенно выводит её в разряд статусного транспорта на каждый день.

В сегменте же штучной экзотики июнь показал по-настоящему редкие сделки. Новых владельцев нашли:

Maserati — 17 единиц;

Bentley — 17 единиц;

Rolls-Royce — 6 единиц;

Aston Martin — 5 единиц.

К ним присоединились три породистых итальянских Ferrari и один одинокий, но от этого не менее эксклюзивный суперкар от Lamborghini.

Привет из прошлого века: одесский ретро-эксклюзив

Абсолютным рекордсменом по возрасту в июньской базе стал легендарный BMW 321 1938 года выпуска в кузове кабриолет, зарегистрированный в Одессе. Эта модель выпускалась в Баварии с 1938 по 1941 год, а также в послевоенный период — до 1950 года — на заводе в Айзенахе под советской администрацией. Появление такого раритета на учёте — настоящее событие, ведь оригинальных открытых кузовов этой серии выпустили немногим более двух тысяч единиц.

Впрочем, технические данные ГСЦ намекают на непростую судьбу экземпляра: под капотом указан 2,4-литровый бензиновый двигатель. Поскольку заводской BMW 321 комплектовался исключительно двухлитровой рядной «шестёркой» M78 на 45 л. с., перед нами, вероятнее всего, классический образец советского «кастома» с пересаженным сердцем — предположительно, от одной из моделей «Волга». Даже несмотря на утраченную аутентичность агрегатов, этот одесский автомобиль остаётся впечатляющим кусочком истории на колёсах, который путешествует уже 88 лет.

Итоги июня

Июнь 2026 года на рынке подержанных легковых автомобилей запомнится не рывком и не провалом, а ровной, предсказуемой динамикой. Незначительное месячное снижение на 4,8% на фоне годового роста на 2,3% свидетельствует о том, что рынок нашёл свою рабочую точку равновесия после весенних колебаний. Топ марок и моделей остаётся практически неизменным, а элитный сегмент и единичные раритетные сделки, вроде одесского BMW 321, показывают, что несмотря на общую стабилизацию внутренний рынок и дальше способен удивлять неожиданными находками.