Скільки українці купили вживаних легкових авто у червні 2026

Український вторинний авторинок у червні 2026 року продемонстрував планове охолодження після активної весни. Попри спекотну погоду, ринок утримав стабільність без різких коливань і без аномальних стрибків попиту. За даними Інституту досліджень авторинку , у червні українці уклали 74 725 угод купівлі-продажу легковиків на внутрішньому ринку. Порівняно з травнем показник знизився на 4,8%, тоді як у річному вимірі ринок усе одно демонструє легке зростання — на 2,3%. Читайте на Delo.ua детальніше про стан вторинного ринку авто станом на червень 2026 року.

Динаміка ринку легковиків з пробігом

Динаміка ринку легкових авто, 2025–2026

Інфографіка: eauto.org.ua

Загальна картина червня виглядає стабільною та монолітною: попри незначне місячне просідання на 4,8%, порівняно з червнем минулого року ринок перебуває в невеликому плюсі. Звичні народні улюбленці на внутрішньому ринку зберігають свої насиджені позиції, а суттєвих структурних зрушень у сегменті не відбулося.

Топ-10 марок та моделей

У масовому сегменті брендів Volkswagen залишається недосяжним лідером, випереджаючи найближчого переслідувача — Renault — майже вдвічі.

Трійку лідерів упевнено замикає BMW, який посунув Skoda на четверту сходинку. Присутність у першій п'ятірці бренду ВАЗ/Lada залишається наочним маркером того, що глибокий ультрабюджетний сегмент ринку в регіонах досі живий, попри загальну моральну та технічну зношеність цього парку.

Рейтинг марок, внутрішній ринок, Україна, 06/2026

Інфографіка: eauto.org.ua

Серед конкретних моделей Volkswagen Passat традиційно не поступається першістю нікому, а практична Skoda Octavia змагається з артефактом української вторинки — Daewoo Lanos, який стабільно тримає третє місце й дихає в спину сучаснішим європейським конкурентам. У списку присутні й класичні моделі від BMW та Audi, а також автівки зі світового мас-маркету — Ford Focus чи Renault Megane, і незмінний символ ліквідності — Toyota Camry.

Рейтинг моделей, внутрішній ринок, Україна, 06/2026

Інфографіка: eauto.org.ua

Елітна ліга: штучний ексклюзив для гурманів

Поки масовий ринок оперує тисячами угод, у верхніх фінансових ешелонах панує зовсім інша атмосфера. Головним преміальним мас-маркетом для заможних українців залишається Porsche — за місяць власників змінили 270 автомобілів цієї марки, що впевнено виводить її в розряд статусного транспорту на щодень.

У сегменті ж штучної екзотики червень показав по-справжньому рідкісні угоди. Нових власників знайшли:

Maserati — 17 одиниць;

Bentley — 17 одиниць;

Rolls-Royce — 6 одиниць;

Aston Martin — 5 одиниць.

До них долучилися три італійські породисті Ferrari та один самотній, але від цього не менш ексклюзивний суперкар від Lamborghini.

Привіт з минулого століття: одеський ретро-ексклюзив

Абсолютним рекордсменом за віком у червневій базі став легендарний BMW 321 1938 року випуску в кузові кабріолет, зареєстрований в Одесі. Ця модель випускалася в Баварії з 1938 по 1941 рік, а також у повоєнний період — до 1950 року — на заводі в Айзенасі під радянською адміністрацією. Поява такого раритету на обліку є справжньою подією, адже оригінальних відкритих кузовів цієї серії випустили трохи більше ніж дві тисячі одиниць.

Утім, технічні дані ГСЦ натякають на непросту долю екземпляра: під капотом вказано 2,4-літровий бензиновий двигун. Оскільки заводський BMW 321 комплектувався виключно дволітровою рядною «шісткою» M78 на 45 к.с., перед нами, найімовірніше, класичний зразок радянського «кастому» з пересадженим серцем — ймовірно, від однієї з моделей «Волга». Навіть попри втрачену автентичність агрегатів, цей одеський автомобіль залишається приголомшливим шматочком історії на колесах, який подорожує вже 88 років.

Підсумки червня

Червень 2026 року на ринку вживаних легкових автомобілів запам'ятається не ривком і не провалом, а рівною, передбачуваною динамікою. Незначне місячне зниження на 4,8% на тлі річного зростання на 2,3% свідчить про те, що ринок знайшов свою робочу рівновагу після весняних коливань. Топ марок і моделей залишається практично незмінним, а елітний сегмент і поодинокі раритетні угоди, як-от одеський BMW 321, показують, що попри загальну стабілізацію внутрішній ринок і надалі здатен дивувати неочікуваними знахідками.